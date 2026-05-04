Von Xabi Alonsos Entlassung bei Real Madrid hat in erster Linie Vinicius Junior profitiert. Das belegt eine Statistik eindrucksvoll.
Entlassung von Xabi Alonso bei Real Madrid als Startschuss! In dieser Statistik ist nur Harry Kane vom FC Bayern besser als Vinicius Junior
Vinicius hatte wohl große Differenzen mit Alonso
Der Brasilianer erzielte seit dem Amtsantritt von Alvaro Arbeloa die meisten Tore in Europas Topliegen hinter Harry Kane vom FC Bayern München.
In Zahlen: Seit Arbeloas Installation kommt Vinicius auf 15 Treffer in 23 Spielen, Kane traf in jenem Zeitraum 24-mal für den deutschen Rekordmeister. Unter Alonso hatte sich der Angreifer noch deutlich harmloser vor dem Tor präsentiert, lediglich siebenmal netzte er in 33 Begegnungen.
Dem Vernehmen nach war es vor allem Vinicius, der bei den Madrilenen unzufrieden mit Alonsos Arbeitsweise und dessen Art war. Immer wieder gab es Differenzen, ehe die Situation nach dessen Auswechslung im Clasico im Oktober eskalierte. Diese Spannungen trugen offenbar dazu bei, dass Alonso nach der Niederlage im Finale des spanischen Supercups im Januar - ebenfalls gegen Barcelona - seinen Abschied vorzeitig einleitete. Vinicius bestätigte Monate später selbst, dass es zwischen beiden nicht reibungslos lief.
Einem Bericht des spanischen Radiosenders COPE zufolge soll der Ursprung der Differenzen aber noch weiter zurückliegen. Bereits während der Klub-WM im vergangenen Sommer, als Alonso gerade erst das Traineramt von Carlo Ancelotti übernommen hatte, sei es demnach zu Spannungen gekommen.
Vinicius soll verärgert reagiert haben, als er erfuhr, dass er zugunsten einer Offensivkombination mit Kylian Mbappe und Gonzalo Garcia zunächst auf die Bank sollte. Alonso reagierte darauf, indem er seine ursprüngliche Planung änderte und den Superstar doch in die Startelf beorderte.
- Getty Images
Real Marid: Auch Arbeloa steht schon wieder vor dem Aus
Doch auch unter Arbeloa ist keine Ruhe in Madrid eingekehrt. Ganz im Gegenteil. Nach dem Viertelfinal-Aus in der Champions League gegen die Bayern hat Real auch die spanische Meisterschaft verspielt. Erzrivale FC Barcelona kann sich den Titel ausgerechnet am kommenden Sonntag im Clasico-Rückspiel sichern. Zum zweiten Mal in Serie werden Vinicius und Co. höchstwahrscheinlich eine Saison ohne größeren Titelgewinn beenden.
Derweil soll es sich Arbeloa mit zahlreichen Real-Spielern verscherzt haben. Die Stimmung in der Kabine sei "explosiv", wie mehrere spanische Medien unlängst berichteten. Auch deshalb steht der frühere Madrid-Profi schon wieder vor dem Aus. Die Suche nach einem neuen Trainer läuft angeblich bereits auf Hochtouren, der Favorit von Präsident Florentino Perez auf den Posten soll Jose Mourinho sein.
Vinicius steht indes vor einer Vertragsverlängerung. Sein aktuelles Arbeitspapier ist noch bis 2027 datiert. Schon vor mehr als einem Jahr hatte der Angreifer öffentlich angekündigt, zeitnah ein neues Arbeitspapier bei dem spanischen Spitzenklub zu unterschreiben. Da es bis heute nicht dazu kam, hielten sich Spekulationen, dass der Brasilianer Madrid möglicherweise verlassen könnte, hartnäckig. Inzwischen sollen sich beide Parteien auf eine weitere Zusammenarbeit geeinigt haben. Nur noch Details seien zu klären.