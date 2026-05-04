Entlassung von Xabi Alonso bei Real Madrid als Startschuss! In dieser Statistik ist nur Harry Kane vom FC Bayern besser als Vinicius Junior

Der Brasilianer erzielte seit dem Amtsantritt von Alvaro Arbeloa die meisten Tore in Europas Topliegen hinter Harry Kane vom FC Bayern München.

In Zahlen: Seit Arbeloas Installation kommt Vinicius auf 15 Treffer in 23 Spielen, Kane traf in jenem Zeitraum 24-mal für den deutschen Rekordmeister. Unter Alonso hatte sich der Angreifer noch deutlich harmloser vor dem Tor präsentiert, lediglich siebenmal netzte er in 33 Begegnungen.

Dem Vernehmen nach war es vor allem Vinicius, der bei den Madrilenen unzufrieden mit Alonsos Arbeitsweise und dessen Art war. Immer wieder gab es Differenzen, ehe die Situation nach dessen Auswechslung im Clasico im Oktober eskalierte. Diese Spannungen trugen offenbar dazu bei, dass Alonso nach der Niederlage im Finale des spanischen Supercups im Januar - ebenfalls gegen Barcelona - seinen Abschied vorzeitig einleitete. Vinicius bestätigte Monate später selbst, dass es zwischen beiden nicht reibungslos lief.

Einem Bericht des spanischen Radiosenders COPE zufolge soll der Ursprung der Differenzen aber noch weiter zurückliegen. Bereits während der Klub-WM im vergangenen Sommer, als Alonso gerade erst das Traineramt von Carlo Ancelotti übernommen hatte, sei es demnach zu Spannungen gekommen.

Vinicius soll verärgert reagiert haben, als er erfuhr, dass er zugunsten einer Offensivkombination mit Kylian Mbappe und Gonzalo Garcia zunächst auf die Bank sollte. Alonso reagierte darauf, indem er seine ursprüngliche Planung änderte und den Superstar doch in die Startelf beorderte.