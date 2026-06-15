Der tunesische Fußballverband FTF hat sich angeblich nach der Klatsche zum WM-Auftakt gegen Schweden von seinem Nationaltrainer Sabri Lamouchi (54) getrennt.
Entlassung nach fünf Turniertagen! Trainerhammer bei der WM 2026
Mehrere Medien melden übereinstimmend, dass der Ex-Profi nach einer Krisensitzung im Anschluss an das 1:5 am Sonntag im Estadio Akron von Guadalajara seinen Hut nehmen musste. Eine offizielle Bestätigung des FTF steht noch aus.
Zunächst berichtete Journalist Romain Molina (The Guardian, New York Times) von der Entlassung Lamouchis, später zogen andere Journalisten und Medien nach. So meldet zum Beispiel der Radiosender Mosaique FM, dass es auch schon einen Nachfolger gebe: Der ehemalige Premier-League-Spieler Wahbi Khazri (35) soll Tunesien demnach bis zum Ende der Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko betreuen. Er ist aktuell Chefanalytiker in Lamouchis Stab.
Für Lamouchi, der seine Trainerkarriere 2012 als Coach von Deutschlands WM-Gruppengegner Elfenbeinküste begann, endet eine kurze Amtszeit in Tunesien. Er war erst seit Januar 2026 im Amt und stand nur bei fünf Partien an der Seitenlinie.
Unter seiner Regie gab es einzig im ersten Spiel gegen Haiti einen Sieg zu bejubeln. Es folgten ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Bereits vor dem 1:5 gegen Schweden hatten Lamouchis Schützlinge im letzten WM-Vorbereitungsspiel gegen Belgien eine empfindliche 0:5-Packung einstecken müssen. Sein Vertrag läuft noch bis 2028.
- AFP
Tunesien trifft bei der WM noch auf Japan und die Niederlande
Das Duell mit den Schweden am ersten Vorrundenspieltag der Gruppe F machte also wenig Hoffnung auf einen erfolgreichen Turnierverlauf des Afrika-Cup-Siegers von 2004. Tunesien war den Schweden um das groß aufspielenden Angriffsduo Alexander Isak und Viktor Gyökeres hoffnungslos unterlegen und verlor auch in der Höhe verdient mit vier Toren Unterschied.
"Es ist eine schwierige und schmerzhafte Niederlage", kommentierte Lamouchi. "Mit so einem Ergebnis in ein Turnier zu starten, ist extrem hart. Gegen Weltklassespieler wie das schwedische Sturmduo erholt man sich nicht so leicht, wenn man so viele Fehler anbietet. Aber wir haben unseren Stolz. Wir müssen jetzt reagieren und ein anderes Gesicht zeigen."
Viel Zeit, diese Pleite und die mögliche Trainerentlassung zu verdauen, bleibt den Tunesiern nicht. Am Sonntag treffen sie auf Japan, fünf Tage später folgte das letzten Gruppenspiel gegen die Niederlande.
Lamouchi war einst ein erfolgreicher Profi. Der offensive Mittelfeldmann spielte unter anderem für Monaco, Olympique Marseille, Parma und Inter Mailand. Er gewann zwei französische Meisterschaften, den Coupe de France und die Coppa Italia. Für Frankreich absolvierte er zwischen 1996 und 2001 zwölf A-Länderspiele.