Entlassung nach fünf Turniertagen! Trainerhammer bei der WM 2026

Mehrere Medien melden übereinstimmend, dass der Ex-Profi nach einer Krisensitzung im Anschluss an das 1:5 am Sonntag im Estadio Akron von Guadalajara seinen Hut nehmen musste. Eine offizielle Bestätigung des FTF steht noch aus.

Zunächst berichtete Journalist Romain Molina (The Guardian, New York Times) von der Entlassung Lamouchis, später zogen andere Journalisten und Medien nach. So meldet zum Beispiel der Radiosender Mosaique FM, dass es auch schon einen Nachfolger gebe: Der ehemalige Premier-League-Spieler Wahbi Khazri (35) soll Tunesien demnach bis zum Ende der Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko betreuen. Er ist aktuell Chefanalytiker in Lamouchis Stab.

Für Lamouchi, der seine Trainerkarriere 2012 als Coach von Deutschlands WM-Gruppengegner Elfenbeinküste begann, endet eine kurze Amtszeit in Tunesien. Er war erst seit Januar 2026 im Amt und stand nur bei fünf Partien an der Seitenlinie.

Unter seiner Regie gab es einzig im ersten Spiel gegen Haiti einen Sieg zu bejubeln. Es folgten ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Bereits vor dem 1:5 gegen Schweden hatten Lamouchis Schützlinge im letzten WM-Vorbereitungsspiel gegen Belgien eine empfindliche 0:5-Packung einstecken müssen. Sein Vertrag läuft noch bis 2028.