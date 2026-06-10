Entgegen der Linie des Vereins: Überraschende Entscheidung über Zukunft von zwei BVB-Stars

In den Planungen von Trainer Niko Kovac sind sowohl der Österreicher als auch der Algerier nicht als unumstrittene Stammkräfte, dennoch aber als wichtige Kaderspieler eingeplant. In der zurückliegenden Saison stand Bensebaini 32-mal für Dortmund auf dem Platz, Sabitzer brachte es auf 34 Einsätze.

Eigentlich verfolgt die Borussia in Sachen Verträgen eine klare Linie: Kein Spieler oder Trainer soll mit ungeklärter Zukunft in sein letztes Vertragsjahr gehen. So wurden jüngst die Arbeitspapiere von Felix Nmecha und Nico Schlotterbeck verlängert, deren Arbeitspapiere ebenfalls 2027 ausgelaufen wären. Mit Karim Adeyemi steht man immerhin in Verhandlungen.

Sabitzer und Bensebaini kamen beide 2023 zum BVB. Der Österreicher wechselte damals für 19 Millionen Euro Ablöse vom FC Bayern München nach Dortmund, der Algerier schloss sich Dortmund nach seinem Vertragsende bei Borussia Mönchengladbach an.