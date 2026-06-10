Die Schwarzgelben planen offenbar, die 2027 auslaufenden Verträge von Mittelfeldspieler Marcel Sabitzer und Verteidiger Ramy Bensebaini nicht zu verlängern. Das berichten die Ruhr Nachrichten.
Entgegen der Linie des Vereins: Überraschende Entscheidung über Zukunft von zwei BVB-Stars
Dort heißt es, dass man das Szenario eines ablösefreien Abganges bei beiden Spielern bewusst in Kauf nehme und weder plane, die Arbeitspapiere vorzeitig zu verlängern, noch im laufenden Transferfenster zu verkaufen.
Ohnehin hegten Sabitzer und Bensebaini keinerlei Absichten, den Klub bereits in diesem Sommer zu verlassen. Laut transfermarkt.de befinden sich beide Marktwerte im mittleren einstelligen Millionenbereich, weshalb der BVB einen Abschied ohne Ablöse wohl verkraften könnte.
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Sabitzer und Bensebaini spielen in Planungen von Niko Kovac eine Rolle
In den Planungen von Trainer Niko Kovac sind sowohl der Österreicher als auch der Algerier nicht als unumstrittene Stammkräfte, dennoch aber als wichtige Kaderspieler eingeplant. In der zurückliegenden Saison stand Bensebaini 32-mal für Dortmund auf dem Platz, Sabitzer brachte es auf 34 Einsätze.
Eigentlich verfolgt die Borussia in Sachen Verträgen eine klare Linie: Kein Spieler oder Trainer soll mit ungeklärter Zukunft in sein letztes Vertragsjahr gehen. So wurden jüngst die Arbeitspapiere von Felix Nmecha und Nico Schlotterbeck verlängert, deren Arbeitspapiere ebenfalls 2027 ausgelaufen wären. Mit Karim Adeyemi steht man immerhin in Verhandlungen.
Sabitzer und Bensebaini kamen beide 2023 zum BVB. Der Österreicher wechselte damals für 19 Millionen Euro Ablöse vom FC Bayern München nach Dortmund, der Algerier schloss sich Dortmund nach seinem Vertragsende bei Borussia Mönchengladbach an.
Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.