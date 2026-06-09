Englands WM-Hoffnungen ruhen auf Harry Kane - und der Bayern-Star ist nach seiner Ballon-d'Or-Saison bereit, das Team zu führen

Nie war die Chance für Harry Kane größer: Englands Kapitän geht in Top-Form in seine wohl letzte WM und trägt die Hoffnungen eines Landes.
Kane geht in der Form seines Fußball-Lebens ins WM-Turnier, nachdem er für den FC Bayern München die torreichste Saison seiner Karriere gespielt hat und sich damit in die Diskussion um den Ballon d'Or gebracht hat. Bleibt er frisch und führt sein Land zum ersten großen Titel seit 60 Jahren, ist er der Top-Kandidat für die Krönung als bester Spieler der Welt.
Bei der Weltmeisterschaft trägt er die Last einer ganzen Nation auf seinen Schultern, doch Kane wirkt bereit, in Nordamerika auch die letzten Zweifler noch zu überzeugen.
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Ballon-d'Or-Kandidat
Keine Frage: Harry Kane ist im Rennen um den Ballon d'Or mit dabei und könnte als erster Engländer seit Michael Owen vor einem Vierteljahrhundert triumphieren. Dafür muss er nicht einmal auf den Titelgewinn der Three Lions in Nordamerika setzen.
Mit 32 Jahren erzielte Kane in einer Saison mehr als 60 Tore. Hattricks am letzten Bundesliga-Spieltag und im DFB-Pokal-Finale machten das möglich. 36 Treffer erzielte er in der Liga, 14 in der Champions League.
Der FC Bayern schied in der Königsklasse im Halbfinale gegen den späteren Champions PSG aus, doch Kane gewann mit klarem Vorsprung den Goldenen Schuh als bester Torschütze Europas und lag am Ende neun beziehungsweise elf Treffer vor seinen Verfolgern Erling Haaland und Kylian Mbappe.
Mit 61 Toren gehört er zu den fünf Spielern mit den meisten Treffern in einer Saison in Europa - und in Top-Form geht es für ihn jetzt zur Weltmeisterschaft.
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Harry Kane: "Ich sammle Argumente auf dem Platz"
Ein Ende der 60-jährigen WM-Durststrecke Englands würde ihn jedoch in ganz andere Sphären katapultieren und ihm so gut wie sicher den Goldenen Ball einbringen – die Verleihung zieht möglicherweise nach London um, um Sir Stanley Matthews zu ehren, der vor 70 Jahren als erster Spieler gewann.
Trotz der Aussicht auf Besonderes bleibt Kane besonnen. "Ich würde wahrscheinlich sagen, dass ich ganz sicher mit dabei sein werde", sagte er kürzlich L'Equipe, als er nach seinen Chancen auf den Ballon d'Or gefragt wurde. "Angesichts der Saison, die ich hinter mir habe, denke ich, dass ich mit den drei gewonnenen Titeln und den Zahlen, die ich erreicht habe, in der Diskussion sein werde. Wenn ich dazu noch die Weltmeisterschaft gewinne, kann man davon ausgehen, dass es einer der englischen Spieler wird."
"Schaut man sich die früheren Gewinner des Ballon d’Or an, zählen vor allem die großen Spiele und großen Turniere. Kombiniert man das mit dem, was ich dieses Jahr erreicht habe, bin ich mit dabei", meinte Kane.
"Man hört schon Gerüchte über die Favoriten – vielleicht ich, Michael Olise und einige Champions-League-Finalisten. Es war eine starke Saison. Ich will nicht sagen, dass ich den Ballon d’Or verdiene. Ich sammle Argumente durch meine Leistungen auf dem Platz", so der Bayern-Stürmer.
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Minimale Chance auf den WM-Rekord
Kane kann in Nordamerika möglicherweise erneut Geschichte schreiben, auch wenn die Chance dafür gering ist. Bringt er seine aktuelle Vereinsform ins Turnier, könnte er sogar Miroslav Kloses WM-Rekord von 16 Toren egalisieren, zumal das auf 48 Teams erweiterte Turnier ihm eine zusätzliche K.o.-Runde bietet. In der Gruppenphase will er gegen Panama und Ghana treffen; in der Runde der letzten 32 wartet voraussichtlich ein leichter Gegner.
Englands Kapitän hat 2018 und 2022 acht Tore erzielt – so viele wie Cristiano Ronaldo – und will den Rückstand bei seiner vermutlich letzten WM verringern. Es ist nicht ausgeschlossen, dass er Klose einholt oder übertrifft – auch wenn Lionel Messi (13 Tore) oder Kylian Mbappe (12) das zuerst schaffen könnten.
"Das wäre für mich fantastisch, aber im Moment bin ich noch weit davon entfernt", sagte Kane L'Equipe. "Es geht um die meisten WM-Tore. Aber vielleicht die meisten WM-Tore eines englischen Spielers. Gary Lineker hat zehn erzielt, und ich bin derzeit bei acht. Wenn ich eine gute WM spiele, kann ich ihn überholen", sagte er.
"Das sind alles Nebensachen, die schön wären. Wenn wir Rekorde brechen, spielt die Mannschaft gut und wir gewinnen wahrscheinlich die Spiele. Das ist das Wichtigste", ergänzte Kane.
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WM 2022 verlief für Kane enttäuschend
Kane kehrt zum ersten Mal seit dem enttäuschenden Ausscheiden Englands im Viertelfinale gegen Frankreich 2022 auf die WM-Bühne zurück – ein Spiel, das durch einen der seltenen Elfmeterfehlschüsse des England-Kapitäns mitentschieden wurde.
Für den Stürmer verlief das Turnier enttäuschend: Er war eher Spielmacher als Torschütze und traf in Katar nur zweimal, bevor sein über den Kasten geschossener Elfmeter sechs Minuten vor dem Ende das frühe Aus seines Landes besiegelte. Kane glaubt dennoch, dass er sich durch diese Erfahrung verbessert hat.
"Für mich persönlich war es ein sehr schwerer Moment in meiner Karriere", sagte Kane kürzlich in einem Interview mit der FIFA. "Ich musste mental sehr stark sein, um das zu verarbeiten – und das war ich. Am Ende hatte ich fast das Gefühl, dass es mich zu einem besseren Spieler gemacht hat."
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Englands einzige Hoffnung?
Dreieinhalb Jahre später muss Kane erneut die Erwartungen einer ganzen Nation schultern. Seine Tore werden für Englands Erfolg entscheidend sein, und sollte er nicht in Top-Form sein, ist es unwahrscheinlich, dass die "Three Lions" ihr quälend langes Warten auf einen großen Titel beenden können. Auf dem Kapitän wird ein enormer Druck lasten.
Kane kann jedoch auf mehrere Offensivspieler zählen, die in wichtigen Momenten ebenfalls treffen können: Jude Bellingham, Bukayo Saka und Morgan Rogers - auch wenn die ersten beiden auf Vereinsebene keine herausragende Saison hinter sich haben.
In Thomas Tuchels umstrittenem Kader fehlen einige Offensivspieler, die von der Bank aus wichtige Impulse hätten setzen können, wie Cole Palmer, Phil Foden und Morgan Gibbs-White. Die Last ruht vor allem auf Kane und, in geringerem Maße, auf Bellingham, jedes Mal abzuliefern, sobald sie auf dem Platz stehen.
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Geht Harry Kane die Luft aus?
Die andere große Gefahr für Kane – und damit für die WM-Chancen Englands – ist, dass die anstrengende Vereinssaison den Kapitän in der Hitze Nordamerikas einholt.
Bei der EM 2024 reiste der Stürmer nach einer torreichen Debütsaison beim FC Bayern zum Turnier. Im Trikot der Nationalmannschaft wirkte er jedoch wie ein Schatten des Spielers, der kurz zuvor die Bundesliga aufgemischt hatte; oft stand er isoliert im Sturm, seine Müdigkeit wurde sichtbar.
Dennoch erzielte Kane in der Gruppenphase, im Achtelfinale und im Halbfinale wichtige Tore, indem er sich auf Abpraller im Strafraum konzentrierte. Von dem Aushängeschild der Three Lions erwarteten die Fans jedoch deutlich mehr.
Kane wird kurz nach dem Turnierende 33 Jahre alt und absolvierte in der Saison 2025/26 51 Spiele, zwei Jahre zuvor waren es 45. Die Zahl seiner Spielminuten stieg aber nur leicht um 116. Eine ganze Nation hofft, dass er der großen Herausforderung bei der Weltmeisterschaft gewachsen ist.
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Harry Kane: "Wir wollen den Titel"
Diesmal ist bei Kane jedoch etwas anders; er ist ein anderer Spieler, der beim FC Bayern ein neues Niveau erreicht hat und sich mit 32 Jahren den Titel als weltbester Stürmer sicherte. Es wirkt, als lasse er sich diese WM-Chance nun nicht entgehen.
Kürzlich sagte der englische Kapitän im Gespräch mit der FIFA: "Letztendlich ist es das, wovon man als Kind geträumt hat, und ich denke, manchmal kann es leicht passieren, dass man zur Weltmeisterschaft kommt und dann vielleicht Angst vor dem großen Moment oder vor dem Versagen hat. Aber das gehört zum Leben dazu."
"Dafür leben wir. Deshalb stehen wir auf dem Platz, deshalb trainieren wir jeden Tag – um diese Chance zu bekommen und uns in diesem Moment zu beweisen. Das ist natürlich leichter gesagt als getan, aber vielleicht können erfahrene Spieler wie ich den jüngeren Spielern dabei helfen, sich einfach frei zu fühlen", meinte Kane.
"Die Karriere ist kurz, und man spielt nicht oft bei großen Turnieren – also verschwende die Zeit nicht mit Angst. Geh raus und zeig, was du kannst", forderte er.
Er sagte L'Equipe: "Das Ziel ist klar: Wir wollen den Titel."
Häufig gestellte Fragen
Harry Kane bekleidet die Position des Stürmers. Obwohl er als klassische Nummer 9 primär für das Toreschießen verantwortlich ist, pflegt er einen einzigartigen Spielstil, da er sich oftmals etwas tiefer fallen lässt, um sich selbst ins Angriffsspiel einzubinden und seinen Mitspielern Raum zu verschaffen.
Harry Kane wurde am 28. Juli 1993 in Walthamstow, einem Stadtbezirk von London, England geboren.
Bei seinem aktuellen Verein, dem FC Bayern München, trägt Harry Kane das Trikot mit der Nummer 9.
Harry Kane ist 1,88 Meter groß.
Harry Kane ist 86 Kilogramm schwer.
Harry Kane hat Schuhgröße 45.
Der starke Fuß von Harry Kane ist rechts.
Angelehnt an seinen vollen Namen wurde Harry Kane während seiner Zeit in England, aufgrund seiner Torgefährlichkeit, gerne als "Hurricane" (dt. Hurrikan) bezeichnet.
Harry Kane begann seine Karriere im Jahr 1999 beim Londoner Verein Ridgeway Rovers. Von dort aus wechselte er 2001 zum FC Arsenal, kehrte aber nur ein Jahr später wieder zurück. 2004 wechselte er, nach einem kurzen Zwischenstopp beim FC Watford in die Jugend von Tottenham Hotspur.
Bei den Spurs durchlief Kane sämtliche Jugendmannschaften bis zur U18, ehe er 2010 erstmals offizieller Teil des Profikaders wurde. Da er sich dort nicht auf Anhieb durchsetzen konnte, folgten Leihgeschäfte zu Leyton Orient (2011), FC Millwall (2012), Norwich City (2012-2013) und Leicester City (2013).
Zur Saison 2013/14 kehrte Kane zu seinem Stammverein zurück und blieb bei Tottenham Horspur bis zum Sommer 2023, ehe er sich für eine Ablösesumme in Höhe von knapp 100 Millionen Euro dem FC Bayern München anschloss.
Seit seinem Wechsel zum FC Bayern München wohnt Harry Kane in der Hans-Hammer-Villa in Baierbrunn, rund 15 Kilometer südlich der bayerischen Landeshauptstadt. Zuvor bewohnten das moderne, mehrgeschossige Anwesen bereits Klubikone Mehmet Scholl und Lucas Hernández.
Von seinem Verein, dem FC Bayern München, bekommt Harry Kane wegen der Partnerschaft mit dem deutschen Automobilhersteller Audi einen Audi SQ8 SUV E-Tron als Dienstwagen gestellt. Dieser besitzt einen Listenpreis von etwa 98.000 Euro.
Zuvor besaß er noch einen Bentley Continental GT, diesen stellte Kane allerdings im März 2025 zum Verkauf. Der Grund dafür liegt wohl in der Tatsache, dass der rund 85.000 Euro teure Wagen ein Rechtslenker ist, dies im deutschen Verkehr allerdings auf Dauer etwas umständlich sein kann.
Seit seinem Wechsel zum FC Bayern München hat Harry Kane intensiv daran gearbeitet, Deutsch zu lernen. Dennoch fällt es ihm eigenen Aussagen nach bislang noch schwer, die Sprache zu sprechen. Dennoch arbeitet Kane wöchentlich zweimal mit einem Lehrer, der ihm dabei helfen soll, seine Deutschkenntnisse zu verbessern. Er hofft, irgendwann gut Deutsch sprechen zu können.
Harry Kane ist seit 2019 mit Katie Goodland verheiratet. Seine Ehefrau kennt er bereits seit seiner Jugend.
Harry Kane hat mit seiner Ehefrau Katie Goodland vier gemeinsame Kinder. 2017 wurde ihre erste Tochter Ivy Jane geboren, gefolgt von Vivienne Jane im Jahr 2018. Der erste Sohn Louis Harry kam 2020 zur Welt, das vierte Kind, ein Sohn namens Henry Edward, 2023.
Das Privatvermögen von Harry Kane beläuft sich verschiedenen Informationen zufolge auf etwa 60 Millionen Euro. Bei seinem aktuellen Verein, dem FC Bayern München, verdient er dem Vernehmen nach rund 25 Millionen Euro brutto Gehalt pro Jahr.
Harry Kane gewann in seiner Karriere als Profifußballer lange keinen Titel auf Vereinsebene. Der Gewinn der Deutschen Meisterschaft 2024/25 brach den Bann allerdings. Zudem wurde er schon mit zahlreichen individuellen Ehrungen ausgezeichnet - unter anderem dem Goldenen Schuh, dem Spieler der Saison sowie dem Torschützenkönig.
Bislang konnte Harry Kane noch kein einziges Mal den Ballon d'Or gewinnen. Sechs Mal wurde er für den Ballond'Or nominiert, dabei schaffte er es zwei Mal als Zehnter in die Top Ten.
Bislang wurde Harry Kane noch kein einziges Mal zum FIFA-Weltfußballer gekürt.