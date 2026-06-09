Englands WM-Hoffnungen ruhen auf Harry Kane - und der Bayern-Star ist nach seiner Ballon-d'Or-Saison bereit, das Team zu führen

Ein Ende der 60-jährigen WM-Durststrecke Englands würde ihn jedoch in ganz andere Sphären katapultieren und ihm so gut wie sicher den Goldenen Ball einbringen – die Verleihung zieht möglicherweise nach London um, um Sir Stanley Matthews zu ehren, der vor 70 Jahren als erster Spieler gewann.

Trotz der Aussicht auf Besonderes bleibt Kane besonnen. "Ich würde wahrscheinlich sagen, dass ich ganz sicher mit dabei sein werde", sagte er kürzlich L'Equipe, als er nach seinen Chancen auf den Ballon d'Or gefragt wurde. "Angesichts der Saison, die ich hinter mir habe, denke ich, dass ich mit den drei gewonnenen Titeln und den Zahlen, die ich erreicht habe, in der Diskussion sein werde. Wenn ich dazu noch die Weltmeisterschaft gewinne, kann man davon ausgehen, dass es einer der englischen Spieler wird."

"Schaut man sich die früheren Gewinner des Ballon d’Or an, zählen vor allem die großen Spiele und großen Turniere. Kombiniert man das mit dem, was ich dieses Jahr erreicht habe, bin ich mit dabei", meinte Kane.

"Man hört schon Gerüchte über die Favoriten – vielleicht ich, Michael Olise und einige Champions-League-Finalisten. Es war eine starke Saison. Ich will nicht sagen, dass ich den Ballon d’Or verdiene. Ich sammle Argumente durch meine Leistungen auf dem Platz", so der Bayern-Stürmer.