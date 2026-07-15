Englands Aufstellung im WM-Halbfinale gegen Argentinien: Thomas Tuchel sorgt für eine dicke Überraschung

Dies ging sogar so weit, dass Madueke nach dem 2:1-Sieg gegen Norwegen im Viertelfinale von TV-Experte Zlatan Ibrahimovic für den Auftritt in der ersten Halbzeit übel abgewatscht wurde. Der einstige Starstürmer ätzte bei Fox Sports: "Ich habe den Eindruck, sie spielen mit einem Mann weniger, solange Madueke auf dem Platz ist. Jedes Mal, wenn er den Ball bekommt, trifft er die falsche Entscheidung. Und er spaziert auf dem Rasen herum."

Und weiter: "Nicht einmal die Trinkpause hat ihm geholfen. Er spielt, aber er nimmt nicht am Spiel teil. England ist in Unterzahl." Ibrahimovics knallhartes Fazit: "Wenn ich Tuchel bin, dann wechsle ich ihn aus. Denn er hat 45 Minuten lang gar nichts geleistet."

Positionsgetreue Alternativen hat Tuchel nicht in seinem Kader. Auch die von ihm nicht berücksichtigten Mittelfeldstars Phil Foden und Cole Palmer, nach denen womöglich nun wieder gerufen wird, wären allerdings keine puren Außenstürmer gewesen.

Rogers überzeugte nach seiner Hereinnahme gegen die Norweger. Ganz unbekannt ist ihm die Position rechts in einer offensiven Dreierreihe zudem nicht, er hat sie im Laufe seiner Karriere bereits einige Male bekleidet.

Bei der Weltmeisterschaft absolvierte Rogers bislang fünf von sechs Spielen der Engländer. Zum Abschluss der Vorrunde gegen Panama durfte der 23-Jährige über die volle Distanz ran. In besagtem Spiel gegen Norwegen bereitete er Jude Bellinghams Siegtor vor. Insgesamt steht Rogers bei 20 Länderspielen (ein Tor).