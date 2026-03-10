England-Star als Nachfolger von Julian Brandt? BVB muss zunächst offenbar eine Bedingung erfüllen

Wie die Bild berichtet, könnte sich der BVB den Transfer von Gray erst leisten, wenn zuvor Felix Nmecha im Sommer verkauft wird, um die Kassen aufzufüllen. Grays Marktwert liegt derzeit bei rund 35 Millionen Euro. 2024 war er für eine stolze Ablösesumme von 41,25 Millionen Euro von Leeds United zu Tottenham gewechselt, weshalb ein ein Transfer im Sommer alles andere als ein Schnäppchen wäre.

Auch der FC Bayern München soll Interesse an Gray bekundet haben. In der laufenden Saison kommt Gray auf zwei Tore und zwei Vorlagen in 28 Pflichtspielen für die vom Abstieg bedrohten Spurs.

Nmecha selbst soll ebenfalls bei vielen Klubs begehrt sein. Der Vertrag des 25-Jährigen in Dortmund läuft noch bis 2028. Zuletzt wurde über ein Interesse seines Ex-Klubs Manchester City sowie des Stadtrivalen Manchester United berichtet. Laut Sky kokettiere Nmecha sogar mit einem Abschied und ziehe die Premier League als Ziel in Betracht. Der BVB soll ab einer Summe von 70 Millionen Euro gesprächsbereit sein.