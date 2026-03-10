Auf der Suche nach potenziellen Nachfolgern von Julian Brandt hat Borussia Dortmund unter anderen auch Archie Gray von Tottenham Hotspur ins Auge gefasst. Eine Verpflichtung des englischen U21-Europameisters käme wohl nur unter einer Bedingung zustande.
England-Star als Nachfolger von Julian Brandt? BVB muss zunächst offenbar eine Bedingung erfüllen
Wie die Bild berichtet, könnte sich der BVB den Transfer von Gray erst leisten, wenn zuvor Felix Nmecha im Sommer verkauft wird, um die Kassen aufzufüllen. Grays Marktwert liegt derzeit bei rund 35 Millionen Euro. 2024 war er für eine stolze Ablösesumme von 41,25 Millionen Euro von Leeds United zu Tottenham gewechselt, weshalb ein ein Transfer im Sommer alles andere als ein Schnäppchen wäre.
Auch der FC Bayern München soll Interesse an Gray bekundet haben. In der laufenden Saison kommt Gray auf zwei Tore und zwei Vorlagen in 28 Pflichtspielen für die vom Abstieg bedrohten Spurs.
Nmecha selbst soll ebenfalls bei vielen Klubs begehrt sein. Der Vertrag des 25-Jährigen in Dortmund läuft noch bis 2028. Zuletzt wurde über ein Interesse seines Ex-Klubs Manchester City sowie des Stadtrivalen Manchester United berichtet. Laut Sky kokettiere Nmecha sogar mit einem Abschied und ziehe die Premier League als Ziel in Betracht. Der BVB soll ab einer Summe von 70 Millionen Euro gesprächsbereit sein.
Julian Brandt verlässt den BVB nach der Saison
In Dortmund würde Gray die Nachfolge von Brandt antreten, der die Schwarzgelben zum Saisonende verlassen wird. "Es gab offene Gespräche und wir sind uns einig geworden, den auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern", erklärte Dortmunds Sport-Geschäftsführer Lars Ricken nach dem 2:1-Sieg gegen den 1. FC Köln am vergangenen Wochenende und betonte: "Er wird in ein paar Wochen 30, wir können uns neu orientieren. Also kann das für beide Seiten auch eine Chance sein."
Wie es mit Julian Brandt nach der Saison weitergeht, ist noch unklar. Er soll jedoch eine Tendenz haben, wohin es gehen könnte: Laut Sky könnte er sich einen Wechsel in eine der europäischen Top-Ligen vorstellen - genannt wurden England, Spanien und Italien.
Aaron Gray: Statistiken in der Saison 2025/26
- Spiele: 28
- Tore: 2
- Vorlagen: 2
Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.