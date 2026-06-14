England, Kader: Warum fehlen Trent Alexander-Arnold, Phil Foden und Cole Palmer bei der WM 2026?

Bei der EM vor zwei Jahren waren sie jeweils noch mit von der Partie, doch diesmal ist es keiner von ihnen: Alexander-Arnold, Foden und Palmer müssen sich das Turnier aus der Ferne im Fernsehen anschauen. Der Hintergrund ist bei allen tatsächlich keiner, der mit einer Verletzung zu tun hat. Tuchel war nach der Vereinssaison rein fußballerisch nicht überzeugt genug, sie zu nominieren.

Die Nichtberücksichtigung der Stars von Real Madrid, Manchester City und Chelsea sorgte für reichlich Verwunderung und anschließende Diskussionen. Bei Foden spielte vor allem dessen durchwachsene Saison eine Rolle. Tuchel erklärte, dass der Offensiv-Allrounder zuletzt nicht an seine früheren Leistungen angeknüpft habe.

Des Weiteren sei unklar gewesen, auf welcher Position er dem Team aktuell am meisten helfen könne. Für die zentralen Offensivrollen habe es andere Kandidaten gegeben, die sich zuletzt stärker präsentiert hätten.

Auch Palmer fiel der großen Konkurrenz im offensiven Mittelfeld zum Opfer. Tuchel wollte nach eigenen Angaben nicht zu viele ähnliche Spielertypen nominieren und setzte stattdessen auf eine ausgewogene Kaderstruktur. Bei Alexander-Arnold entschieden letztlich andere Optionen auf der Rechtsverteidiger-Position das Rennen für sich.

Zudem hatte der Defensivspieler zuletzt keine zentrale Rolle in Tuchels Planungen eingenommen. Medienberichten zufolge spielten auch Zweifel an seinen Defensivqualitäten eine Rolle. Insgesamt setzte Tuchel bei der Kadernominierung vor allem auf aktuelle Form, mannschaftliche Balance und Spieler, die bereits fest in seine Planungen eingebunden waren.