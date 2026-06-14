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trent alexander arnold real madridGetty Images
Filip Knopp

England, Kader: Warum fehlen Trent Alexander-Arnold, Phil Foden und Cole Palmer bei der WM 2026?

Weltmeisterschaft
England
T. Alexander-Arnold
P. Foden
C. Palmer

Trent Alexander-Arnold, Phil Foden und Cole Palmer sind bei der WM 2026 nicht im Kader von England. Was dabei jeweils der Hintergrund ist, erklärt SPOX.

Ausgerechnet ein Deutscher soll es richten: Mit unter anderem Kapitän Harry Kane und Mittelfeld-Superstar Jude Bellingham tritt England unter Nationaltrainer Thomas Tuchel diesen Sommer in Nordamerika an, um Weltmeister zu werden. Es wäre der zweite WM-Triumph nach 1966, der zugleich der bis heute einzige Titelgewinn der Three Lions ist.

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Auf dem von den Briten erhofften Weg ins WM-Endspiel - bei der Europameisterschaft in Deutschland waren sie erst im Finale an Spanien gescheitert - sind drei namhafte Profis aber nicht dabei: Trent Alexander-Arnold, Phil Foden und Cole Palmer. 

Warum? GOAL beleuchtet die Hintergründe zu den Personalien.

  • palmer foden englandGetty Images

    England, Kader: Warum fehlen Trent Alexander-Arnold, Phil Foden und Cole Palmer bei der WM 2026?

    Bei der EM vor zwei Jahren waren sie jeweils noch mit von der Partie, doch diesmal ist es keiner von ihnen: Alexander-Arnold, Foden und Palmer müssen sich das Turnier aus der Ferne im Fernsehen anschauen. Der Hintergrund ist bei allen tatsächlich keiner, der mit einer Verletzung zu tun hat. Tuchel war nach der Vereinssaison rein fußballerisch nicht überzeugt genug, sie zu nominieren.

    Die Nichtberücksichtigung der Stars von Real Madrid, Manchester City und Chelsea sorgte für reichlich Verwunderung und anschließende Diskussionen. Bei Foden spielte vor allem dessen durchwachsene Saison eine Rolle. Tuchel erklärte, dass der Offensiv-Allrounder zuletzt nicht an seine früheren Leistungen angeknüpft habe. 

    Des Weiteren sei unklar gewesen, auf welcher Position er dem Team aktuell am meisten helfen könne. Für die zentralen Offensivrollen habe es andere Kandidaten gegeben, die sich zuletzt stärker präsentiert hätten. 

    Auch Palmer fiel der großen Konkurrenz im offensiven Mittelfeld zum Opfer. Tuchel wollte nach eigenen Angaben nicht zu viele ähnliche Spielertypen nominieren und setzte stattdessen auf eine ausgewogene Kaderstruktur. Bei Alexander-Arnold entschieden letztlich andere Optionen auf der Rechtsverteidiger-Position das Rennen für sich. 

    Zudem hatte der Defensivspieler zuletzt keine zentrale Rolle in Tuchels Planungen eingenommen. Medienberichten zufolge spielten auch Zweifel an seinen Defensivqualitäten eine Rolle. Insgesamt setzte Tuchel bei der Kadernominierung vor allem auf aktuelle Form, mannschaftliche Balance und Spieler, die bereits fest in seine Planungen eingebunden waren.

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  • England, Kader: Warum fehlen Trent Alexander-Arnold, Phil Foden und Cole Palmer bei der WM 2026? - So lief die Saison für das Trio

    Alexander-Arnold blickt auf seine erste Saison bei Real zurück, Mitte 2025 war er vom FC Liverpool zu den Königlichen gewechselt. 

    Dort fiel er verletzungsbedingt zweimal über einen längeren Zeitraum aus, im Schlussspurt der Spielzeit blieb er schließlich fit, konnte Spielminuten sammeln und in den Rhythmus kommen. Er absolvierte in der zurückliegenden Saison für Real 30 Pflichtspiele, dabei gelangen ihm fünf Vorlagen.

    Anstelle von Alexander-Arnold sind für die rechte Abwehrseite Reece James und Tino Livramento eingeplant. 

    Die beiden Offensivakteure kamen auf noch mehr Einsätze. Während Palmer 34 Mal auf dem Rasen stand, wirkte Foden sogar in 50 Partien mit. Die Nummer 47 von ManCity brachte zehn Tore und sieben Assists zustande, die Nummer 10 von Chelsea beendete das Spieljahr mit elf Treffern und drei Vorlagen. So manch anderer Nationalcoach hätte sie mit diesen Zahlen gut und gerne nominiert - Tuchel nicht.

  • england startelfGetty Images

    England, Kader: Warum fehlen Trent Alexander-Arnold, Phil Foden und Cole Palmer bei der WM 2026? - Das englische Aufgebot

    MannschaftsteilName
    TorJordan Pickford
    TorDean Henderson
    TorJames Trafford
    AbwehrMarc Guehi
    AbwehrDan Burn
    AbwehrEzri Konsa
    AbwehrReece James
    AbwehrNico O'Reilly
    AbwehrJarell Quansah
    AbwehrTino Livramento
    AbwehrJohn Stones
    AbwehrDjed Spence
    MittelfeldJude Bellingham
    MittelfeldDeclan Rice
    MittelfeldKobbie Mainoo
    MittelfeldEberechi Eze
    MittelfeldMorgan Rogers
    MittelfeldJordan Henderson
    MittelfeldElliot Anderson
    AngriffHarry Kane
    AngriffBukayo Saka
    AngriffAnthony Gordon
    AngriffOllie Watkins
    AngriffMarcus Rashford
    AngriffNoni Madueke
    AngriffIvan Toney
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