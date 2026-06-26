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Manchester United v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport
Falko Blöding

Elliot Anderson kostet Manchester City 135 Millionen Euro - aber 30 Transfers in der Geschichte der Premier League waren noch teurer

Premier League
Transfers
Manchester City
Nottingham Forest
E. Anderson

City verstärkt sein Mittelfeldzentrum mit einem Liebling von Thomas Tuchel. Dafür greift der englische Vizemeister tief in die Tasche.

Elliot Anderson steht unmittelbar vor einem Wechsel von Nottingham Forest zum Premier-League-Rivalen Manchester City. Der Deal wird einige Rekorde brechen, trotzdem gab es im Vergleich noch viele Transfers, die teurer waren.

  • Nachdem sich der Wechsel des englischen Nationalspielers zu den Skyblues in den vergangenen Tagen immer mehr abgezeichnet hatte, kam es am Donnerstagabend zum Durchbruch: Mehrere englische Medien, darunter The Athletic und die BBC, berichteten, dass es eine vollständige Einigung der beiden Vereine wegen eines Wechsels in diesem Sommer gebe.

    Es fehle nun einzig noch Citys Übereinkunft mit dem Spieler sowie dessen Medizincheck. Anderson soll 116 Millionen Pfund (135 Millionen Euro) Ablöse kosten. Dem 23-Jährigen winkt in den Eastlands ein bis 2031 gültiger Vertrag.

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  • England v New Zealand - International FriendlyGetty Images Sport

    Nur Alexander Isak kostete in England eine höhere Ablöse

    Andersons Wechsel nach Manchester wäre hinter Liverpools Verpflichtung des schwedischen Nationalspielers Alexander Isak vor einem Jahr für 145 Millionen Euro der englische Transfer mit der zweithöchsten Ablöse.

    Im Zuge des spektakulären Deals veröffentlichte der renommierte Fußball-Finanzexperte Kieran Maguire bei X eine Liste mit den teuersten Transfers im englischen Oberhaus. Maguires Ranking listet neben der tatsächlichen Ablöse auch die inflationsbereinigten Summen auf und Elliot reiht sich hier nur auf Platz 31 ein.

    Unangefochten an der Spitze steht der Wechsel von Alan Shearer von den Blackburn Rovers zu Newcastle United 1996. Die Ablöse bei dem Wechsel, der auf der Insel hohe Wellen schlug, betrug damals "nur" 15 Millionen Pfund. Allerdings entspräche dies heute knapp 237 Millionen Pfund (275 Millionen Euro). Es folgen Manchester Uniteds Verpflichtungen von Rio Ferdinand und Juan Sebastian Veron Anfang der 2000er Jahre.

  • Elliot Anderson wechselte von Newcastle United zu Nottingham Forest

    Mit Anderson bekommt ManCity seinen Wunschspieler für das zentrale Mittelfeld. Der WM-Teilnehmer stammt aus der Jugend von Newcastle United und wurde dort zum Profi. 2024 wechselte er nach Nottingham, wo er in der abgelaufenen Saison als Stammspieler acht Scorerpunkte in 38 Premier-League-Partien sammelte (vier Tore, vier Vorlagen).

    Sein steiler Aufstieg führte ihn auch in die Stammformation der englischen Nationalmannschaft. Trainer Thomas Tuchel lobte vor einigen Wochen: "Er ist ein Top-Spieler. Mehr gibt es nicht zu sagen, er hat einfach das komplette Paket." Bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko stand Anderson bisher bei beiden englischen Gruppenspielen gegen Kroatien (4:2) und Ghana (0:0) in der Startformation. Zum Abschluss der Vorrunde steht für Anderson und seine Nationalmannschaftskameraden am Samstag das Duell mit Panama an.


  • Die teuersten Neuzugänge in der Geschichte der Premier League

    SpielerPositionAlter VereinNeuer VereinJahrAblöse
    Aleksander IsakAngriffNewcastle UnitedFC Liverpool2025145 Millionen Euro
    Florian WirtzMittelfeldBayer LeverkusenFC Liverpool2025125 Millionen Euro
    Enzo FernandezMittelfeldBenficaFC Chelsea2023121 Millionen Euro
    Jack GrealishAngriffAston VillaManchester City2021117,5 Millionen Euro
    Declan RiceMittelfeldWest Ham UnitedFC Arsenal2024116,6 Millionen Euro
    Moises CaicedoMittelfeldBrighton & Hove AlbionFC Chelsea2023116 Millionen Euro
    Romelu LukakuAngriffInter MailandFC Chelsea2021113 Millionen Euro
    Paul PogbaMittelfeldJuventusManchester United2016105 Millionen Euro
    Kai HavertzAngriffBayer LeverkusenFC Chelsea2020100 Millionen Euro
    Hugo EkitikeAngriffEintracht FrankfurtFC Liverpool202595 Millionen Euro