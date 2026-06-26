Elliot Anderson steht unmittelbar vor einem Wechsel von Nottingham Forest zum Premier-League-Rivalen Manchester City. Der Deal wird einige Rekorde brechen, trotzdem gab es im Vergleich noch viele Transfers, die teurer waren.
Elliot Anderson kostet Manchester City 135 Millionen Euro - aber 30 Transfers in der Geschichte der Premier League waren noch teurer
Nachdem sich der Wechsel des englischen Nationalspielers zu den Skyblues in den vergangenen Tagen immer mehr abgezeichnet hatte, kam es am Donnerstagabend zum Durchbruch: Mehrere englische Medien, darunter The Athletic und die BBC, berichteten, dass es eine vollständige Einigung der beiden Vereine wegen eines Wechsels in diesem Sommer gebe.
Es fehle nun einzig noch Citys Übereinkunft mit dem Spieler sowie dessen Medizincheck. Anderson soll 116 Millionen Pfund (135 Millionen Euro) Ablöse kosten. Dem 23-Jährigen winkt in den Eastlands ein bis 2031 gültiger Vertrag.
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Nur Alexander Isak kostete in England eine höhere Ablöse
Andersons Wechsel nach Manchester wäre hinter Liverpools Verpflichtung des schwedischen Nationalspielers Alexander Isak vor einem Jahr für 145 Millionen Euro der englische Transfer mit der zweithöchsten Ablöse.
Im Zuge des spektakulären Deals veröffentlichte der renommierte Fußball-Finanzexperte Kieran Maguire bei X eine Liste mit den teuersten Transfers im englischen Oberhaus. Maguires Ranking listet neben der tatsächlichen Ablöse auch die inflationsbereinigten Summen auf und Elliot reiht sich hier nur auf Platz 31 ein.
Unangefochten an der Spitze steht der Wechsel von Alan Shearer von den Blackburn Rovers zu Newcastle United 1996. Die Ablöse bei dem Wechsel, der auf der Insel hohe Wellen schlug, betrug damals "nur" 15 Millionen Pfund. Allerdings entspräche dies heute knapp 237 Millionen Pfund (275 Millionen Euro). Es folgen Manchester Uniteds Verpflichtungen von Rio Ferdinand und Juan Sebastian Veron Anfang der 2000er Jahre.
Elliot Anderson wechselte von Newcastle United zu Nottingham Forest
Mit Anderson bekommt ManCity seinen Wunschspieler für das zentrale Mittelfeld. Der WM-Teilnehmer stammt aus der Jugend von Newcastle United und wurde dort zum Profi. 2024 wechselte er nach Nottingham, wo er in der abgelaufenen Saison als Stammspieler acht Scorerpunkte in 38 Premier-League-Partien sammelte (vier Tore, vier Vorlagen).
Sein steiler Aufstieg führte ihn auch in die Stammformation der englischen Nationalmannschaft. Trainer Thomas Tuchel lobte vor einigen Wochen: "Er ist ein Top-Spieler. Mehr gibt es nicht zu sagen, er hat einfach das komplette Paket." Bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko stand Anderson bisher bei beiden englischen Gruppenspielen gegen Kroatien (4:2) und Ghana (0:0) in der Startformation. Zum Abschluss der Vorrunde steht für Anderson und seine Nationalmannschaftskameraden am Samstag das Duell mit Panama an.
Die teuersten Neuzugänge in der Geschichte der Premier League
Spieler Position Alter Verein Neuer Verein Jahr Ablöse Aleksander Isak Angriff Newcastle United FC Liverpool 2025 145 Millionen Euro Florian Wirtz Mittelfeld Bayer Leverkusen FC Liverpool 2025 125 Millionen Euro Enzo Fernandez Mittelfeld Benfica FC Chelsea 2023 121 Millionen Euro Jack Grealish Angriff Aston Villa Manchester City 2021 117,5 Millionen Euro Declan Rice Mittelfeld West Ham United FC Arsenal 2024 116,6 Millionen Euro Moises Caicedo Mittelfeld Brighton & Hove Albion FC Chelsea 2023 116 Millionen Euro Romelu Lukaku Angriff Inter Mailand FC Chelsea 2021 113 Millionen Euro Paul Pogba Mittelfeld Juventus Manchester United 2016 105 Millionen Euro Kai Havertz Angriff Bayer Leverkusen FC Chelsea 2020 100 Millionen Euro Hugo Ekitike Angriff Eintracht Frankfurt FC Liverpool 2025 95 Millionen Euro