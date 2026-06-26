Elliot Anderson kostet Manchester City 135 Millionen Euro - aber 30 Transfers in der Geschichte der Premier League waren noch teurer

Andersons Wechsel nach Manchester wäre hinter Liverpools Verpflichtung des schwedischen Nationalspielers Alexander Isak vor einem Jahr für 145 Millionen Euro der englische Transfer mit der zweithöchsten Ablöse.

Im Zuge des spektakulären Deals veröffentlichte der renommierte Fußball-Finanzexperte Kieran Maguire bei X eine Liste mit den teuersten Transfers im englischen Oberhaus. Maguires Ranking listet neben der tatsächlichen Ablöse auch die inflationsbereinigten Summen auf und Elliot reiht sich hier nur auf Platz 31 ein.

Unangefochten an der Spitze steht der Wechsel von Alan Shearer von den Blackburn Rovers zu Newcastle United 1996. Die Ablöse bei dem Wechsel, der auf der Insel hohe Wellen schlug, betrug damals "nur" 15 Millionen Pfund. Allerdings entspräche dies heute knapp 237 Millionen Pfund (275 Millionen Euro). Es folgen Manchester Uniteds Verpflichtungen von Rio Ferdinand und Juan Sebastian Veron Anfang der 2000er Jahre.