Eklat mit Feuerlöscher bei Olympique Marseille! Ex-Star des BVB wird nach Kabinen-Randale offenbar suspendiert

Eigentlich sollte das viertägige Zwangstrainingslager auf dem eigenen Gelände die Mannschaft nach dem sportlichen Absturz und vier Niederlagen aus den letzten sechs Spielen wieder in die Spur bringen. Doch die Maßnahme bewirkte das exakte Gegenteil. Die Stimmung im Team gilt als vergiftet, der Frust über die Unterbringung auf dem Vereinsgelände und die harte Hand der Führung entlud sich am Donnerstagabend in einer Form, die den Verein "unter Schock" zurückließ.

Aubameyang fungierte dabei offenbar als Rädelsführer einer Meuterei. Der Ex-Dortmunder soll eine Gruppe von etwa zehn Spielern angeführt haben, um in der Unterkunft "Stimmung zu machen". Dies endete angeblich in purem Vandalismus. Laut Foot Mercato zufolge wurden Zimmer verwüstet und Betten verschoben.