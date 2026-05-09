Die Nerven bei Olympique Marseille liegen blank. Wie die L'Equipe berichtet, hat der Traditionsklub seinen Starstürmer Pierre-Emerick Aubameyang mit sofortiger Wirkung suspendiert. Der 36-Jährige wird beim anstehenden Auswärtsspiel gegen Le Havre AC am Sonntagabend fehlen. Grund dafür ist ein Vorfall im Trainingszentrum "La Commanderie".
Eklat mit Feuerlöscher bei Olympique Marseille! Ex-Star des BVB wird nach Kabinen-Randale offenbar suspendiert
Eigentlich sollte das viertägige Zwangstrainingslager auf dem eigenen Gelände die Mannschaft nach dem sportlichen Absturz und vier Niederlagen aus den letzten sechs Spielen wieder in die Spur bringen. Doch die Maßnahme bewirkte das exakte Gegenteil. Die Stimmung im Team gilt als vergiftet, der Frust über die Unterbringung auf dem Vereinsgelände und die harte Hand der Führung entlud sich am Donnerstagabend in einer Form, die den Verein "unter Schock" zurückließ.
Aubameyang fungierte dabei offenbar als Rädelsführer einer Meuterei. Der Ex-Dortmunder soll eine Gruppe von etwa zehn Spielern angeführt haben, um in der Unterkunft "Stimmung zu machen". Dies endete angeblich in purem Vandalismus. Laut Foot Mercato zufolge wurden Zimmer verwüstet und Betten verschoben.
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Staff-Mitglied mit Feuerlöscher besprüht?
Die Gruppe enterte zudem auch in das Zimmer von Bob Tahri, einem Mitglied des Staffs, das für die Durchsetzung der Disziplinarmaßnahmen zuständig war. Dort wurde lautstark randaliert und schließlich ein Feuerlöscher entleert. Nicht nur der Raum, sondern auch Tahri selbst sowie sein Bett und seine persönlichen Gegenstände wurden mit Löschschaum besprüht.
Die Reaktion der Chefetage ließ nicht lange auf sich warten. Interimspräsident Alban Juster und der designierte Präsident Stephane Richard zitierten die Mannschaft am Freitag zum Rapport. Trotz einer inzwischen erfolgten Entschuldigung Aubameyangs bei Tahri und der Vereinsführung blieb der Klub hart: Der Torjäger bleibt zu Hause.
Marseille muss auf Europapokal verzichten
Der Vorfall belegt den desolaten Zustand von OM. Hinter den Kulissen brodelt es. Die Spieler sollen überzeugt sein, dass der Verein derzeit katastrophal geführt wird.
Auch Trainer Habib Beye steht massiv in der Kritik, da er den Kader offensichtlich nicht mehr im Griff hat. Sportlich ist der Super-GAU bereits bittere Realität: Nach dem jüngsten Einbruch gegen den FC Nantes, bei dem man drei Gegentore in acht Minuten kassierte, steht fest, dass Marseille in der kommenden Saison nicht im Europapokal vertreten sein wird.
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Pierre-Emerick Aubameyang: Leistungsdaten in Marseille
Pflichtspiele Tore Vorlagen Gelbe Karten 91 43 21 7