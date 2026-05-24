Einzigartige Konstellation! "Heiße Kartoffel" Marc-Andre Ter Stegen erlebt Meistertitel und Abstieg in derselben Saison - ungewisse Zukunft beim FC Barcelona

Ter Stegen ist noch bis Ende Juni vom FC Barcelona an den FC Girona ausgeliehen. Während sich die Blaugrana den Meistertitel bereits vor Wochen im Clasico gegen Real Madrid sicherten, ist der Abstieg Gironas in die zweite spanische Liga nach dem 1:1 gegen den FC Elche am Samstag ebenfalls besiegelt.

Maßgebliche Mitschuld am Abstieg Gironas trägt der Nationalspieler jedoch nicht. Schließlich kam er seit seinem Winterwechsel in der Rückrunde nur auf zwei Einsätze - beim 1:1 gegen Getafe sowie beim 0:1 bei Real Oviedo Ende Januar. Aufgrund einer Oberschenkelverletzung verpasste er den Rest der Saison und wird auch an der WM in den USA, Mexiko und Kanada nicht mit dem DFB-Team teilnehmen.