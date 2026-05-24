Der 34-jährige Torhüter hat es "geschafft", in ein und derselben Saison mit seinen beiden Mannschaften sowohl Meister zu werden als auch abzusteigen.
Einzigartige Konstellation! "Heiße Kartoffel" Marc-Andre Ter Stegen erlebt Meistertitel und Abstieg in derselben Saison - ungewisse Zukunft beim FC Barcelona
Ter Stegen ist noch bis Ende Juni vom FC Barcelona an den FC Girona ausgeliehen. Während sich die Blaugrana den Meistertitel bereits vor Wochen im Clasico gegen Real Madrid sicherten, ist der Abstieg Gironas in die zweite spanische Liga nach dem 1:1 gegen den FC Elche am Samstag ebenfalls besiegelt.
Maßgebliche Mitschuld am Abstieg Gironas trägt der Nationalspieler jedoch nicht. Schließlich kam er seit seinem Winterwechsel in der Rückrunde nur auf zwei Einsätze - beim 1:1 gegen Getafe sowie beim 0:1 bei Real Oviedo Ende Januar. Aufgrund einer Oberschenkelverletzung verpasste er den Rest der Saison und wird auch an der WM in den USA, Mexiko und Kanada nicht mit dem DFB-Team teilnehmen.
Marc-Andre ter Stegen vor ungewisser Zukunft
Bereits vor seiner Leihe hatte ter Stegen zwischen September 2024 und Dezember 2025 längere Zeit aufgrund eines Patellasehnenrisses sowie Rückenproblemen gefehlt. Hinter seiner Zukunft steht daher ein großes Fragezeichen. Sein Vertrag beim FC Barcelona läuft noch bis 2028, dennoch gilt eine Zukunft bei den Katalanen als unwahrscheinlich, nachdem er seine Rolle als Nummer eins längst an Joan Garcia verloren hat.
Die Mundo Deportivo bezeichnete ihn sogar als "heiße Kartoffel". Dem Bericht zufolge gestaltet sich ein Verkauf aufgrund seines hohen Gehalts, seiner Verletzungsanfälligkeit in Kombination mit seinem Alter als schwierig. Eine zeitnahe Klärung seiner Zukunft gilt als unwahrscheinlich - ter Stegen selbst soll einen Verbleib in Barcelona bevorzugen.
Marc-Andre ter Stegens Karriere beim FC Barcelona in Zahlen
Einsätze 423 Zu-Null-Spiele 176 Gegentore 416 Titel 16