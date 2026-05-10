Der Franzose hämmerte den Ball in der 56. Minute sehenswert mit dem linken Fuß über die Latte ins Tor und sicherte dem FC Bayern München damit am Samstag den 1:0-Sieg gegen den Abstiegskandidaten. Für Olise war es bereits der 15. Treffer im 31. Bundesliga-Spiel dieser Saison.
Einzig Jadon Sancho schaffte das zuvor für den BVB: FC Bayerns Michael Olise knackt historische Marke in der Bundesliga
Damit ist Olise erst der zweite Spieler seit der Saison 2004/05, der in einer Bundesliga-Spielzeit mindestens 15 Tore und 15 Vorlagen erzielt hat. Zuvor war dies nur Jadon Sancho gelungen, der in der Saison 2019/20 für Borussia Dortmund 17 Tore und 17 Assists verbuchte.
Während Olise die Marke von 15 Toren also erst am 33. Spieltag knackte, hatte er die 15 Assists schon deutlich früher erreicht. Aktuell steht er bei unglaublichen 21 Vorlagen in der Bundesliga. Wettbewerbsübergreifend lesen sich seine Zahlen sogar noch beeindruckender: 22 Tore und 30 Assists in 50 Pflichtspielen.
- AFP
Michael Olise kam 2024 aus der Premier League
Olises Tore und Vorlagen zählen - gemeinsam mit den Leistungen seiner kongenialen Offensivpartner Harry Kane und Luis Diaz - zu den Hauptgründen für die erfolgreiche Saison 2025/26 des FC Bayern. Den Meistertitel in der Bundesliga machten die Münchner bereits vor vielen Wochen perfekt, zudem steht der Rekordmeister im Finale des DFB-Pokals gegen den VfB Stuttgart. In der Champions League scheiterte Bayern hingegen erst diese Woche im Halbfinale an Paris Saint-Germain (5:6).
Olise war im Sommer 2024 für 53 Millionen Euro von Crystal Palace an die Isar gewechselt und schlug auf Anhieb ein. Bereits in seiner ersten Saison wurde er von den Fans zum Spieler der Saison beim FC Bayern gewählt. Sein Vertrag in München läuft noch bis 2029.
Michael Olise: Statistiken in der Bundesliga-Saison 2025/26
Spiele 31 Tore 15 Vorlagen 21
Häufig gestellte Fragen
Er wird vor allem als Rechtsaußen eingesetzt – und das klassisch als inverser Flügelspieler, weil er als Linksfuß von rechts nach innen ziehen kann. Je nach System spielt er aber auch im offensiven Mittelfeld.
Michael Olise hat am 12. Dezember 2001 in Hammersmith, London, das Licht der Welt erblickt – und das genauer gesagt im Stadtteil White City.
Nach der Nummer 7 bei Crystal Palace trägt er beim FC Bayern die 17.
Dazu spalten sich die Angaben, aber überwiegend liegen sie bei 1,84 Meter.
Michael Olise wiegt 68 Kilogramm.
Laut Angaben des FC Bayern trägt er die Schuhgröße 44.
Er ist Linksfuß – ein entscheidender Baustein seines Spielerprofils, vor allem in seiner Rolle als inverser Winger.
Er hat in der Akademie des FC Chelsea bekommen, ist später zu Manchester City gewechselt und hat anschließend über die Reading-Academy den Weg in den Profifußball gefunden.
Michael Olise lebt in der Region München, ein genauer Wohnort ist nicht öffentlich bekannt.
Michael Olise fährt – wie mehrere Bayern-Profis – einen Audi RS e-tron GT performance, das offizielle Spielermodell aus der Audi-Partnerschaft.
Öffentlich gibt es keine Hinweise auf fließende Deutschkenntnisse.
Dazu ist nichts bekannt.
Auch hier völlige Abschottung: Sein Beziehungsstatus ist nicht öffentlich, und Michael Olise äußert sich dazu nie.
Beim FC Bayern verdient er 13,5 Millionen Euro pro Jahr plus Boni – sein Nettovermögen dürfte klar im zweistelligen Millionenbereich liegen.
Er hat bereits mehrere Titel gesammelt – davon zwei mit dem FC Bayern, mit dem sich Michael Olise 2025 zum deutscher Meister sowie zum DFL-Supercup-Sieger gekrönt hat.
Er ist 2025 erstmals nominiert gewesen und hat dort Platz 30 belegt.
Er wurde ebenso wenig zum FIFA-Weltfußballer gewählt.
Sein Name selbst – und manchmal die Diskussion über seine Aussprache – steht stärker im Fokus als ein klassischer Spitzname