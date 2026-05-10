Einzig Jadon Sancho schaffte das zuvor für den BVB: FC Bayerns Michael Olise knackt historische Marke in der Bundesliga

Damit ist Olise erst der zweite Spieler seit der Saison 2004/05, der in einer Bundesliga-Spielzeit mindestens 15 Tore und 15 Vorlagen erzielt hat. Zuvor war dies nur Jadon Sancho gelungen, der in der Saison 2019/20 für Borussia Dortmund 17 Tore und 17 Assists verbuchte.

Während Olise die Marke von 15 Toren also erst am 33. Spieltag knackte, hatte er die 15 Assists schon deutlich früher erreicht. Aktuell steht er bei unglaublichen 21 Vorlagen in der Bundesliga. Wettbewerbsübergreifend lesen sich seine Zahlen sogar noch beeindruckender: 22 Tore und 30 Assists in 50 Pflichtspielen.