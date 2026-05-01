Eintracht Frankfurts Trainer Albert Riera ist bedient: "Ihr schreibt sowieso, was ihr wollt"

Der Spanier bezeichnete Berichte, er habe eine Differenz mit Stürmer Jonathan Burkardt mehrfach als "totalen Bullshit": "Was soll ich erklären? Ihr schreibt sowieso, was ihr wollt", pestete er vor dem Bundesligaspiel gegen den Hamburger SV am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Die Bild-Zeitung hatte jüngst über einen angeblichen Konflikt zwischen Riera und Burkardt berichtet, es soll dabei unter anderem um schlechte Fitnesswerte des Angreifers gegangen sein. Riera sprach nun von einer Situation, "die bereits zwei Wochen zurückliegt". Auf Nachfrage bezüglich der Situation wiegelte er ab und kritisierte: "Informiert euch besser. Wenn ihr euch nicht 100 Prozent sicher seid, schreibt es nicht."

Seinen Unmut über die seiner Schilderung nach falsche Berichterstattung tat Riera offen kund, beteuerte mehrfach, die Kommunikation sei intakt und die interne Stimmung toll. "Das ist keine Bar und kein Zirkus, das ist ein professioneller, ernsthafter Fußballverein. Vielleicht denkt ihr, es wäre eine Bar", sagte er sichtlich erzürnt in Richtung der Journalisten: "Hier gibt es Gift im Umfeld. Nicht im Klub, hier haben wir eine tolle Beziehung, sprechen und arbeiten viel."