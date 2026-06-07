Eintracht Frankfurt winken über 200 Millionen Euro: Irrer Transfer-Gewinn durch Spielerflucht?

Wie die Bild berichtet, befinden sich Arthur Theate, Hugo Larsson und Jean-Matteo Bahoya auf dem Sprung in die Premier League und könnten der SGE bis zu 100 Millionen Euro einbringen. Diese sollen dann in den geplanten Umbruch unter dem neuen Trainer Adi Hütter investiert werden. "Es wird Kaderumbauarbeiten geben", hatte Vorstandssprecher Axel Hellmann bereits angekündigt.
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Eintracht-Verkaufskandidaten: "Er ist völlig am Boden zerstört"
Theate, der trotz aller Qualitäten eine unglückliche Saison in Frankfurt erlebte, soll das Interesse des AFC Bournemouth und von Nottingham Forest geweckt und auch selbst mit einem Abschied kokettiert haben. Ab einem Angebot in Höhe von 15 bis 20 Millionen Euro sei die Eintracht durchaus gesprächsbereit.
Noch einmal eine größere Summe erhoffen sich die SGE-Entscheider laut Bild für Larsson. Ein Verkauf des Schweden solle 35 bis 40 Millionen Euro in die Kassen spülen. Das Problem: Auch Larsson erlebte nach einer starken Vorsaison einen Leistungseinbruch, der ihm am Ende sogar das WM-Ticket kostete. Graham Potter nominierte ihn nicht für die Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko.
"Er erhielt einen Anruf, dass er nicht dabei ist und Hugo ist völlig am Boden zerstört. Er war die ganze Zeit mit dabei, wird aber jetzt nicht dabei sein", zitierte das schwedische Portal Fotbollskanalen einen Insider. Die Chance, nachhaltig auf der großen WM-Bühne Eigenwerbung zu betreiben, bietet sich Larsson also nicht. In der Vergangenheit wurde er mit England-Klubs und auch Atletico Madrid in Verbindung gebracht.
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FC Bayern und Eintracht Frankfurt in Verhandlungen über Nathaniel Brown
Eine heißere Spurs soll es indes bei Bahoya geben, an dem Tottenham Hotspur großes Interesse zeige. Der 21 Jahre junge Offensivspieler dürfe dem Vernehmen nach ebenfalls für 40 Millionen Euro gehen, sollten die Spurs beim Franzosen ernst machen. Bahoya legte einen starken Saisonstart hin, baute aber wie die gesamte Mannschaft immer mehr ab. Nach einem kurzen Zwischenhoch im Februar und März (ein Tor, drei Vorlagen) fiel er den gesamten April aus.
Neben den drei genannten Verkaufskandidaten bahnt sich zudem auch bei Nathaniel Brown ein Abgang an. Der deutsche Nationalspieler soll sich mit dem FC Bayern bereits über einen Wechsel einig sein, Verhandlungen zwischen den Klubs laufen bereits. Die Eintracht verlangt 60 Millionen Euro, der Rekordmeister habe sich indes eher 50 Millionen Euro als Sockelablöse vorgestellt. Laut Sky wolle die SGE Brown aber keine großen Steine in den Weg legen.
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Can Uzun könnte Eintracht Frankfurt bis zu 60 Millionen einbringen
Auch Can Uzun hat das Interesse großer Klubs auf sich gezogen und könnte die Eintracht im kommenden Sommer nach nur zwei Jahren und einer starken abgelaufenen Saison, in der er mit zehn Toren und sechs Vorlagen einer der wenigen Lichtblicke war, schon wieder verlassen. Der 20-Jährige soll sowohl in England als auch in Italien einen Markt haben. Unter anderem gelten die AC Mailand und die SSC Neapel als höchst interessiert.
Ein erstes Angebot soll jedoch zeitnah aus der Türkei hereinflattern. Wie der türkische Journalist Yagiz Sabuncuoglu berichtet, wolle Galatasaray mit einem Angebot in Höhe von 40 Millionen Euro in Frankfurt vorstellig werden. Das dürfte jedoch Sporvorstand Markus Krösche nur ein müdes Lächeln entlocken. Wie Sky berichtet, fordere die Eintracht auch mit Blick auf Uzuns Vertrag bis 2029 mindestens 60 Millionen.
Zumal der technisch versierte offensive Mittelfeldspieler sich bei der WM noch einmal ins Schaufenster stellen wird. Der 20-Jährige schaffte den Sprung in den türkischen WM-Kader und machte beim 4:0-Testspielsieg über Nordmazedonien mit einem Tor und einer Vorlage schon auf sich aufmerksam.