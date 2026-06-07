Eintracht Frankfurt winken über 200 Millionen Euro: Irrer Transfer-Gewinn durch Spielerflucht?

Theate, der trotz aller Qualitäten eine unglückliche Saison in Frankfurt erlebte, soll das Interesse des AFC Bournemouth und von Nottingham Forest geweckt und auch selbst mit einem Abschied kokettiert haben. Ab einem Angebot in Höhe von 15 bis 20 Millionen Euro sei die Eintracht durchaus gesprächsbereit.

Noch einmal eine größere Summe erhoffen sich die SGE-Entscheider laut Bild für Larsson. Ein Verkauf des Schweden solle 35 bis 40 Millionen Euro in die Kassen spülen. Das Problem: Auch Larsson erlebte nach einer starken Vorsaison einen Leistungseinbruch, der ihm am Ende sogar das WM-Ticket kostete. Graham Potter nominierte ihn nicht für die Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko.

"Er erhielt einen Anruf, dass er nicht dabei ist und Hugo ist völlig am Boden zerstört. Er war die ganze Zeit mit dabei, wird aber jetzt nicht dabei sein", zitierte das schwedische Portal Fotbollskanalen einen Insider. Die Chance, nachhaltig auf der großen WM-Bühne Eigenwerbung zu betreiben, bietet sich Larsson also nicht. In der Vergangenheit wurde er mit England-Klubs und auch Atletico Madrid in Verbindung gebracht.