Zwischen dem italienischen Traditionsverein AC Mailand und Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche (45) wird es in den Gesprächen wegen eines möglichen Transfers in diesem Sommer konkret.
Eintracht Frankfurt will angeblich XXL-Ablöse für Markus Krösche: Zwei knallharte Forderungen im Wechselpoker mit Milan enthüllt
Laut übereinstimmender Medienberichte ist Krösche bei Milan ein heißer Kandidat für die vakante Stelle des Sportchefs. Er soll konkrete Forderungen an die Lombarden übermittelt haben.
So schreibt calciomercato, dass Krösche im Falle eines Wechsels nach Mailand die volle Kontrolle über den sportlichen Bereich für sich beanspruche. Unter anderem wolle er in diesem Zuge seinen Vertrauten Timmo Hardung (36) von der SGE mitbringen. Dieser ist bei der Eintracht aktuell Sportdirektor.
Auch die Höhe einer möglichen Ablöse für Krösche, dessen Vertrag bei den Hessen noch bis 2028 läuft, wird genannt: Frankfurt fordere im Falle eines Wechsels in diesem Sommer eine Summe zwischen 7,5 und 10 Millionen Euro.
Ralf Rangnick sagte Milan ab
Milan ist bereits seit einigen Wochen auf der Suche nach einem neuen starken Mann in der sportlichen Führung. Im Anschluss an das Verpassen der Champions League am letzten Spieltag der Serie A hatten die Rossoneri zu einem personellen Kahlschlag angesetzt und neben Cheftrainer Massimiliano Allegri auch Geschäftsführer Giorgio Furlani, Sportdirektor Igli Tare sowie den Technischen Direktor Geoffrey Moncada vor die Tür gesetzt.
Lange Zeit galt Österreichs Nationaltrainer Ralf Rangnick (67) als aussichtsreicher Kandidat. Wie auch Krösche soll er allerdings umfangreiche Kompetenzen und das alleinige Sagen gefordert haben. Am Ende führten die Verhandlungen nicht zum Ziel. Rangnick bestätigte Gespräche, verlängerte aber schließlich beim ÖFB bis 2028 und betonte im österreichischen WM-Camp in Santa Barabara: "Wenn ich mich nicht wohlfühlen würde, würde ich seit zwei Jahren nicht mehr hier sitzen. Es ist mir einfach eine Herzensangelegenheit. Das ist die richtige Entscheidung."
Offen ist, welche Entscheidung nun Krösche und die Eintracht treffen. Der ehemalige Paderborn-Manager wurde in der Vergangenheit schon mehrfach mit einem Abgang in Verbindung gebracht. Unter anderem gab es immer wieder Spekulationen über mögliche Engagements beim FC Bayern München oder dem BVB.
Sein Abschied käme für die SGE in jedem Fall zur Unzeit. Nach einer verkorksten Saison plant die Eintracht eigentlich einen Neuanfang. In der Rückholaktion von Trainer Adi Hütter, der auf Krösches Fehlgriff Albert Riera folgt, wurde bereits der Anfang gemacht. Darüber hinaus sind aber noch einige Kader-Baustellen zu schließen - mitunter muss die Nachfolge von Nathaniel Brown geklärt werden, der vor einem Wechsel zum FC Bayern München steht.
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Eintracht Frankfurt: Kommt Marcel Schäfer für Markus Krösche?
Wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet, bereitet man sich am Main indes auf einen möglichen Krösche-Abgang vor und hat einen potenziellen Nachfolger im Visier: Ex-Profi Marcel Schäfer (42) von Bundesligarivale RB Leipzig.
Dieser soll 2021 bereits ein Kandidat auf die Nachfolge des damaligen Sportvorstands Fredi Bobic gewesen sein. Aktuell ist er Sportdirektor bei RB Leipzig, wo ein Machtkampf um die Zukunft von Cheftrainer Ole Werner (38) entbrannt ist. Während Schäfer mit dem Übungsleiter verlängern möchte, drängt Red Bulls Führung um den Global Head of Soccer Jürgen Klopp (58) angeblich vehement auf eine vorzeitige Trennung zur neuen Spielzeit.
Krösche kümmert sich seit 2021 um die Geschicke auf dem Transfermarkt in Frankfurt und erarbeitete sich über die Jahre einen ausgezeichneten Ruf als Verkäufer. Unter anderem wurden Hugo Ekitike (23, FC Liverpool), Omar Marmoush (27, Manchester City) und Randal Kolo Muani (27, PSG) für riesige Transfergewinne abgegeben. Zuletzt ließ seine Erfolgsquote bei den Neuzugängen aber etwas nach, weshalb er womöglich auch über eine persönliche Luftveränderung nachdenken könnte.
Die Rekordverkäufe von Eintracht Frankfurt
Spieler Position Verkauft an Jahr Ablöse Randal Kolo Muani Angriff PSG 2023 95 Millionen Euro Hugo Ekitike Angriff FC Liverpool 2025 95 Millionen Euro Omar Marmoush Angriff Manchester City 2025 75 Millionen Euro Luka Jovic Angriff Real Madrid 2019 63 Millionen Euro Sebastien Haller Angriff West Ham United 2019 50 Millionen Euro