Eintracht Frankfurt will angeblich XXL-Ablöse für Markus Krösche: Zwei knallharte Forderungen im Wechselpoker mit Milan enthüllt

Milan ist bereits seit einigen Wochen auf der Suche nach einem neuen starken Mann in der sportlichen Führung. Im Anschluss an das Verpassen der Champions League am letzten Spieltag der Serie A hatten die Rossoneri zu einem personellen Kahlschlag angesetzt und neben Cheftrainer Massimiliano Allegri auch Geschäftsführer Giorgio Furlani, Sportdirektor Igli Tare sowie den Technischen Direktor Geoffrey Moncada vor die Tür gesetzt.

Lange Zeit galt Österreichs Nationaltrainer Ralf Rangnick (67) als aussichtsreicher Kandidat. Wie auch Krösche soll er allerdings umfangreiche Kompetenzen und das alleinige Sagen gefordert haben. Am Ende führten die Verhandlungen nicht zum Ziel. Rangnick bestätigte Gespräche, verlängerte aber schließlich beim ÖFB bis 2028 und betonte im österreichischen WM-Camp in Santa Barabara: "Wenn ich mich nicht wohlfühlen würde, würde ich seit zwei Jahren nicht mehr hier sitzen. Es ist mir einfach eine Herzensangelegenheit. Das ist die richtige Entscheidung."

Offen ist, welche Entscheidung nun Krösche und die Eintracht treffen. Der ehemalige Paderborn-Manager wurde in der Vergangenheit schon mehrfach mit einem Abgang in Verbindung gebracht. Unter anderem gab es immer wieder Spekulationen über mögliche Engagements beim FC Bayern München oder dem BVB.

Sein Abschied käme für die SGE in jedem Fall zur Unzeit. Nach einer verkorksten Saison plant die Eintracht eigentlich einen Neuanfang. In der Rückholaktion von Trainer Adi Hütter, der auf Krösches Fehlgriff Albert Riera folgt, wurde bereits der Anfang gemacht. Darüber hinaus sind aber noch einige Kader-Baustellen zu schließen - mitunter muss die Nachfolge von Nathaniel Brown geklärt werden, der vor einem Wechsel zum FC Bayern München steht.