Die AC Mailand hat ihren neuen Cheftrainer präsentiert und bastelt direkt am ersten Transferhammer. Für die anstehende Saison soll offenbar ein Angreifer von Paris Saint-Germain die neue Sturmspitze der Rossoneri werden. Wie die italienischen Sporttageszeitungen Gazzetta dello Sport und Tuttosport übereinstimmend berichten, hat der neue Übungsleiter Ruben Amorim auch schon einen Wunschkandidaten für die vorderste Front ausgemacht. Goncalo Ramos von PSG soll Amorims erste Wahl sein, seine Verpflichtung genieße bei den Rossoneri ab sofort die oberste Priorität.
Einstand mit Transferhammer? Star von PSG soll offenbar erste Verstärkung für Ruben Amorim bei der AC Mailand werden
Der 24-jährige Angreifer, der in der französischen Metropole nicht immer erste Wahl ist, bringt demnach genau das Profil mit, das sich der neue Milan-Coach für sein System vorstellt. Das größte Hindernis auf dem Weg zu einer Einigung dürfte allerdings die finanzielle Komponente sein.
Nach Informationen der Gazzetta taxieren die Verantwortlichen von PSG den Marktwert ihres Mittelstürmers auf rund 40 Millionen Euro. Eine Summe, die für die Mailänder zwar grundsätzlich im Bereich des Möglichen liegt, das Budget jedoch massiv belasten würde.
Aus diesem Grund loten die Mailänder Bosse offenbar bereits kreative Transfermodelle aus. Die Rossoneri sind demnach stark daran interessiert, einen Leihvertrag auszuhandeln, der eine feste Kaufverpflichtung für das Jahr 2027 beinhaltet. Auf diese Weise könnte die fällige Millionenablöse in die übernächste Bilanzperiode verschoben werden.
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Ramos-Transfer dank Berater Mendes?
Um den Deal zu den für Milan günstigsten Konditionen über die Bühne zu bringen, setzen die Italiener auf den Faktor Berater. Sowohl die Gazzetta als auch Tuttosport vermelden, dass das Verhandlungsgeschick von Staragent Jorge Mendes den Ausschlag geben soll.
Mendes, Ramos und Amorim sind allesamt Portugiesen. Die Drähte untereinander sind kurz, was den Mailändern in den Gesprächen einen entscheidenden Vorteil verschaffen könnte. Mendes zieht als Berater zwar im Hintergrund die Fäden für Ramos, tut allerdings nicht dasselbe beim neuen Milan-Trainer.
Nunez scheint Ramos-Alternative für Milan zu sein
Sollte der Vorstoß scheitern, hat Milan wohl bereits ein Plan B vorbereitet. Laut Tuttosport gilt der ehemalige Liverpool-Stürmer Darwin Nunez als eine weitere ernsthafte Option für den Angriff.
Der uruguayische Nationalspieler steht aktuell bei Al-Hilal unter Vertrag und kickt dort unter Trainer Simone Inzaghi. Ein Transfer von Nunez dürfte die Verantwortlichen in Sachen Überzeugungskraft und Gehaltsgefüge jedoch vor kaum geringere Herausforderungen stellen als die Personalie Ramos.
Der 24-Jährige besitzt bei PSG noch einen Vertrag bis 2028, in dem eine Ausstiegsklausel über 120 Millionen Euro verankert ist. Im Winter 2024 war er für 65 Millionen Euro Ablöse von Benfica gekommen und hat seither in 131 Pflichtspielen 45 Tore erzielt sowie zehn weitere vorbereitet.
Häufig gestellte Fragen
Paris Saint-Germain wurde am 12. August 1970 gegründet.
Paris Saint Germain gehört mehrheitlich der staatlichen Investitionsgesellschaft Qatar Sports Investments (QSI), einer Tochtergesellschaft des katarischen Staatsfonds. Der Hauptverantwortliche und Präsident ist Nasser Al-Khelaifi.
Das Stadion heißt "Parc des Princes".
Der "Parc des Princes" fasst rund 48.500 Zuschauer.
Paris Saint-Germain hat insgesamt 58 Titel gewonnen. Dazu zählen ein Champions-League-Sieg, 13 französische Meisterschaften sowie 16 Erfolge im französischen Pokal. Hinzu kommen neun Siege im französischen Ligapokal und 14 Titel im französischen Superpokal. Auf internationaler Ebene gewann PSG außerdem einmal den Europapokal der Pokalsieger, einmal den UEFA Super Cup, einmal den FIFA-Interkontinental-Pokal sowie einmal den UI-Cup. Ergänzt wird die Titelsammlung durch eine französische Zweitligameisterschaft.
Paris Saint-Germain wurde 13-mal französischer Meister.
Jean-Marc Pilorget absolvierte mit 435 Pflichtspielen die meisten Einsätze.
Kylian Mbappe ist mit 256 Toren der Rekordtorschütze von PSG.
Zu den bekanntesten zählen Kylian Mbappe, Neymar, Lionel Messi, Zlatan Ibrahimovic, Ronaldinho, David Beckham, Thiago Silva, Edinson Cavani und Angel Di Maria.
Bekannte Trainer waren Carlo Ancelotti, Thomas Tuchel, Laurent Blanc, Unai Emery und Mauricio Pochettino.
Der Klub wird "Les Parisiens“ oder "Les Rouge et Bleu“ genannt, was so viel heißt wie "die Pariser" beziehungsweise "die Rot-Blauen".