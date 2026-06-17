Einstand mit Transferhammer? Star von PSG soll offenbar erste Verstärkung für Ruben Amorim bei der AC Mailand werden

Der 24-jährige Angreifer, der in der französischen Metropole nicht immer erste Wahl ist, bringt demnach genau das Profil mit, das sich der neue Milan-Coach für sein System vorstellt. Das größte Hindernis auf dem Weg zu einer Einigung dürfte allerdings die finanzielle Komponente sein.

Nach Informationen der Gazzetta taxieren die Verantwortlichen von PSG den Marktwert ihres Mittelstürmers auf rund 40 Millionen Euro. Eine Summe, die für die Mailänder zwar grundsätzlich im Bereich des Möglichen liegt, das Budget jedoch massiv belasten würde.

Aus diesem Grund loten die Mailänder Bosse offenbar bereits kreative Transfermodelle aus. Die Rossoneri sind demnach stark daran interessiert, einen Leihvertrag auszuhandeln, der eine feste Kaufverpflichtung für das Jahr 2027 beinhaltet. Auf diese Weise könnte die fällige Millionenablöse in die übernächste Bilanzperiode verschoben werden.