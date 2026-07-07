Wie mehrere englische Medien berichten, welche sich auf Quellen aus dem Verband berufen, prüfe man bei den Three Lions, gegen den Platzverweis von Jarell Quansah und die damit eigentlich einhergehende Sperre für das Viertelfinale gegen Norwegen vorzugehen.
Einspruch nach Roter Karte in Prüfung: Nutzt auch England die Causa um Folarin Balogun aus?
Der bei Bayer 04 Leverkusen unter Vertrag stehende Verteidiger hatte im Achtelfinale gegen Mexiko nach einem harten Einsteigen gegen Jesus Gallardo zurecht die Rote Karte gezeigt bekommen. Der iranische Schiedsrichter Alireza Faghani pfiff zunächst nicht einmal ein Foul des Engländers, erst nach Eingriff des VAR stellte er den 23-Jährigen vom Platz.
Den FIFA-Regularien nach müsste Quansah nun eigentlich mit einer Sperre von mindestens einem Spiel belegt werden, angesichts der Härte der Grätsche aus vollem Lauf wären sogar wohl eher zwei Spiele angebracht.
Aufgrund der jüngsten Vorkommnisse um die "Causa Balogun" könnte die FIFA nun jedoch gezwungen sein, die Strafe gegen Quansah ebenfalls fallen zu lassen oder zumindest auf Bewährung auszusetzen.
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Telefonat zwischen Trump und Infantino sorgt für Diskussionen
Der Weltverband hatte in einem äußerst umstrittenen Urteil die Sperre von Balogun, welche dieser wegen einer Roten Karte im Spiel zuvor gegen Bosnien & Herzegowina aufgebrummt bekommen hatte, unter großem Protest einkassiert, sodass der Stürmer im Achtelfinal-Duell der US-Boys gegen Belgien zum Einsatz kommen konnte.
Besonders pikant ist hinsichtlich dessen ein von beiden Seiten bestätigtes Telefonat zwischen Donald Trump und FIFA-Boss Gianni Infantino, in welchem der US-Präsident offenbar darum gebeten habe, die Sperre Balogun aufzuheben. Infantino dementierte darauf jegliche Einflussnahme von Außen, gleichwohl warfen mehrere Medien und Experten Trump vor, in die eigentlich unabhängige Entscheidung der FIFA-Disziplinarkommission eingegriffen zu haben.
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Thomas Tuchel äußert scharfe Kritik an der FIFA
Schon unmittelbar nach der Urteilsverkündung bei Balogun sowie dem zurückgewiesenen Einspruch des belgischen Verbandes hatte England-Coach Thomas Tuchel scharfe Kritik an Infantino und der FIFA geäußert.
"Drei Leute vom VAR und der Referee haben es gecheckt und hatten die Meinung, dass es eine Rote Karte war. Es wurde also eine Entscheidung getroffen. Wer kippt diese Entscheidung dann - und wann? Und auf welcher Grundlage? Wie weit geht das jetzt? Es ist einfach seltsam für mich. Wir wollen einfach Konsistenz in den Entscheidungen haben. Legen wir jetzt Berufung ein, wenn eine Gelbe Karte keine Gelbe Karte ist? Man könnte jetzt endlos debattieren. Wo fängt es an und wo hört es auf?", meinte der Deutsche.
Sollte die Sperre Quansahs bestehen bleiben, müsste Tuchel seine Elf definitiv umbauen. Gegen Mexiko hatte der Leverkusener aufgrund der Verletzung von Reece James als Rechtsverteidiger begonnen. Wird James nicht rechtzeitig fit, käme wohl Djed Spence zum Einsatz - der Außenverteidiger von Tottenham Hotspur hatte bereits gegen Panama und die DR Kongo rechts hinten in der Viererkette ausgeholfen. Besonders gegen den Kongo wirkte er aber äußerst überfordert.
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