Einspruch nach Roter Karte in Prüfung: Nutzt auch England die Causa um Folarin Balogun aus?

Der bei Bayer 04 Leverkusen unter Vertrag stehende Verteidiger hatte im Achtelfinale gegen Mexiko nach einem harten Einsteigen gegen Jesus Gallardo zurecht die Rote Karte gezeigt bekommen. Der iranische Schiedsrichter Alireza Faghani pfiff zunächst nicht einmal ein Foul des Engländers, erst nach Eingriff des VAR stellte er den 23-Jährigen vom Platz.

Den FIFA-Regularien nach müsste Quansah nun eigentlich mit einer Sperre von mindestens einem Spiel belegt werden, angesichts der Härte der Grätsche aus vollem Lauf wären sogar wohl eher zwei Spiele angebracht.

Aufgrund der jüngsten Vorkommnisse um die "Causa Balogun" könnte die FIFA nun jedoch gezwungen sein, die Strafe gegen Quansah ebenfalls fallen zu lassen oder zumindest auf Bewährung auszusetzen.