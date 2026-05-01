Einsatz im Rückspiel gegen PSG in Gefahr? Sorgen um Star des FC Bayern München

Insofern überraschte auch seine Auswechslung zur Halbzeit etwas. In der Mixed Zone darauf angesprochen wich Sportvorstand Max Eberl aus und sagte: "Das sind Entscheidungen, die der Trainerstab trifft." Davies attestierte er derweil eine "sehr, sehr gute" Leistung.

Womöglich steckten gesundheitliche Probleme hinter der Auswechslung. Wie die Bild berichtet, fehlte Davies nämlich beim Mannschaftstraining am Donnerstag und absolvierte stattdessen eine individuelle Einheit mit Reha-Trainer Simon Martinello: Läufe und lockere Übungen mit dem Ball.

Ob Davies' Einsatz beim Bundesligaspiel gegen den 1. FC Heidenheim am Samstag und vor allem beim Rückspiel gegen PSG am Mittwoch gefährdet ist, erscheint unklar. Für die Außenverteidigung stehen Kompany ansonsten noch Laimer, Josip Stanisic und Hiroki Ito zur Verfügung.