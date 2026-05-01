Überraschend hatte Trainer Vincent Kompany beim Hinspiel gegen Paris Saint-Germain Alphonso Davies für Konrad Laimer in die Startelf beordert. Der 25-jährige Linksverteidiger aus Kanada verschuldete zwar den Elfmeter, der zum 2:3 führte, machte ansonsten aber ein ordentliches Spiel.
Einsatz im Rückspiel gegen PSG in Gefahr? Sorgen um Star des FC Bayern München
Insofern überraschte auch seine Auswechslung zur Halbzeit etwas. In der Mixed Zone darauf angesprochen wich Sportvorstand Max Eberl aus und sagte: "Das sind Entscheidungen, die der Trainerstab trifft." Davies attestierte er derweil eine "sehr, sehr gute" Leistung.
Womöglich steckten gesundheitliche Probleme hinter der Auswechslung. Wie die Bild berichtet, fehlte Davies nämlich beim Mannschaftstraining am Donnerstag und absolvierte stattdessen eine individuelle Einheit mit Reha-Trainer Simon Martinello: Läufe und lockere Übungen mit dem Ball.
Ob Davies' Einsatz beim Bundesligaspiel gegen den 1. FC Heidenheim am Samstag und vor allem beim Rückspiel gegen PSG am Mittwoch gefährdet ist, erscheint unklar. Für die Außenverteidigung stehen Kompany ansonsten noch Laimer, Josip Stanisic und Hiroki Ito zur Verfügung.
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FC Bayern: Alphonso Davies fehlte zuletzt wiederholt
Davies fehlte vergangenes Jahr monatelang wegen eines Kreuzbandrisses, ehe er im Dezember sein Comeback feierte. Der Weg zurück war aber von einigen Rückschlägen geprägt: Im Januar fehlte er zwischenzeitlich krank und dann von Februar bis März wegen muskulärer Probleme. In der Bundesliga stand er in den vergangenen beiden Partien gegen den VfB Stuttgart und den FSV Mainz 05 in der Startelf und empfahl sich dabei für den überraschenden Einsatz gegen PSG.
Es gab am Donnerstag aber auch gute Nachrichten von der Säbener Straße: Lennart Karl und Tom Bischof, die zuletzt wegen Muskelfaserrissen fehlten, trainierten zumindest phasenweise wieder mit der Mannschaft. Das steigerte die Hoffnung, dass sie gegen PSG wieder im Kader stehen könnten.