Einsatz im Pokalfinale in Gefahr? Vincent Kompany verkündet Verletzung von Pechvogel des FC Bayern München

Den 25 Jahre alten Kanadier plagen nach dem Halbfinal-Aus in der Champions League gegen Paris Saint-Germain erneut muskuläre Probleme. "Wir werden sehen, wie lange er ausfällt, wenn wir die Bilder gesehen haben", sagte Trainer Vincent Kompany vor dem Bundesligaspiel am Samstag (15.30 Uhr) beim VfL Wolfsburg.

Somit könnte Davies den Bayern womöglich auch am letzten Spieltag gegen den 1. FC Köln und im Finale des DFB-Pokals gegen den VfB Stuttgart fehlen.

Davies hatte in dieser Saison zunächst lange wegen eines Kreuzbandrisses im Knie gefehlt. Nach seiner Rückkehr war der Defensivspieler immer wieder angeschlagen ausgefallen. In Wolfsburg steht neben Davies Serge Gnabry nicht zur Verfügung.