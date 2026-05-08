Der FC Bayern München muss einmal mehr in dieser Saison auf Alphonso Davies verzichten.
Einsatz im Pokalfinale in Gefahr? Vincent Kompany verkündet Verletzung von Pechvogel des FC Bayern München
Davies leidet unter muskulären Problemen - genaue Diagnose steht noch aus
Den 25 Jahre alten Kanadier plagen nach dem Halbfinal-Aus in der Champions League gegen Paris Saint-Germain erneut muskuläre Probleme. "Wir werden sehen, wie lange er ausfällt, wenn wir die Bilder gesehen haben", sagte Trainer Vincent Kompany vor dem Bundesligaspiel am Samstag (15.30 Uhr) beim VfL Wolfsburg.
Somit könnte Davies den Bayern womöglich auch am letzten Spieltag gegen den 1. FC Köln und im Finale des DFB-Pokals gegen den VfB Stuttgart fehlen.
Davies hatte in dieser Saison zunächst lange wegen eines Kreuzbandrisses im Knie gefehlt. Nach seiner Rückkehr war der Defensivspieler immer wieder angeschlagen ausgefallen. In Wolfsburg steht neben Davies Serge Gnabry nicht zur Verfügung.
- Getty Images
Nach CL-Aus: Kompany sammelt die Truppen für das Saisonfinale
Von seinen Stars forderte Kompany nach dem Königsklassen-K.o. im Saisonendspurt noch einmal vollen Fokus. Der abstiegsbedrohte VfL wolle doch, "dass wir entspannt dahin fliegen. Aber keine Chance. Wir wollen ab sofort zeigen, dass es für uns nicht schon vorbei ist und dass es jetzt wieder um alles geht", betonte der Bayern-Coach am Freitag.
Die Münchner können nach dem Gewinn der 35. deutschen Meisterschaft am 23. Mai im Finale gegen Stuttgart noch den DFB-Pokal holen. Für ihn gebe es deshalb auch in der Vorbereitung, so Kompany weiter, "keinen Unterschied zwischen PSG und Wolfsburg. Null. Für den FC Bayern geht es immer um viel." Als Spieler könne man an jedem Spieltag "Geschichte schreiben", ergänzte der 40-Jährige: "Und das können wir jetzt am Samstag wieder machen. Und ich glaube, jeder weiß, dass das die beste Antwort ist - immer."