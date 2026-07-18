Einreiseverbot zum WM-Finale! Spanien-Weltmeister wendet sich öffentlich an Donald Trump

"Ich brauche Hilfe Donald Trump!", twitterte der ehemalige Verteidiger Joan Capdevila, mit Spanien Weltmeister 2010. "Man hat mir gerade mitgeteilt, dass ich mit meinen Kindern nicht zum WM-Finale reisen kann, weil mein ESTA-Antrag abgelehnt wurde."

In der Sendung "El Partidazo de COPE" nannte er die Teilnahme an einem "Legendenspiel" der spanischen LaLiga im Iran 2016 als Grund für die Ablehnung der elektronischen Reisegenehmigung für visumfreies Reisen in die USA. Er bestätigte, dass der spanische Fußballverband (RFEF) versucht habe, über die FIFA zu vermitteln, jedoch ohne Erfolg.

Es wäre aber nicht das erste Mal bei dieser WM, dass Funktionären oder sogar Spielern die Einreise in die USA oder Kanada verweigert wurde - berühmtestes Beispiel war mit Sicherheit Referee Omar Artan, der am Ende nicht beim Turnier eingesetzt werden konnte, obwohl er zuvor von der FIFA nominiert worden war.



