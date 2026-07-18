Wenn am Sonntag in New Jersey das Finale der WM 2026 zwischen Spanien und Argentinien steigt, kann ein Weltmeister offenbar nicht live mit dabei sein. Deswegen wurde nun sogar eine öffentliche Bitte an US-Präsident Donald Trump gerichtet.
Einreiseverbot zum WM-Finale! Spanien-Weltmeister wendet sich öffentlich an Donald Trump
"Ich brauche Hilfe Donald Trump!"
"Ich brauche Hilfe Donald Trump!", twitterte der ehemalige Verteidiger Joan Capdevila, mit Spanien Weltmeister 2010. "Man hat mir gerade mitgeteilt, dass ich mit meinen Kindern nicht zum WM-Finale reisen kann, weil mein ESTA-Antrag abgelehnt wurde."
In der Sendung "El Partidazo de COPE" nannte er die Teilnahme an einem "Legendenspiel" der spanischen LaLiga im Iran 2016 als Grund für die Ablehnung der elektronischen Reisegenehmigung für visumfreies Reisen in die USA. Er bestätigte, dass der spanische Fußballverband (RFEF) versucht habe, über die FIFA zu vermitteln, jedoch ohne Erfolg.
Es wäre aber nicht das erste Mal bei dieser WM, dass Funktionären oder sogar Spielern die Einreise in die USA oder Kanada verweigert wurde - berühmtestes Beispiel war mit Sicherheit Referee Omar Artan, der am Ende nicht beim Turnier eingesetzt werden konnte, obwohl er zuvor von der FIFA nominiert worden war.
Capdevila fleht: "Kann mir irgendjemand dabei helfen?"
Die Gründe für die Ablehnung eines ESTA-Antrags können derweil vielfältig sein, darunter zählen beispielsweise frühere Probleme mit US-Behörden, Sicherheits- und Strafgründe, Gesundheitsbezogene Gründe, Falsche oder unvollständige Angaben oder auch Zweifel am Reisezweck.
Capdevila will dennoch alles unternehmen, um doch noch beim Endspiel dabei sein zu können. "Kann mir irgendjemand dabei helfen? Ihr habt keine Ahnung, wie sehr ich mich darauf gefreut hatte, gemeinsam mit meinen Teamkollegen von 2010 und dieser Mannschaft vor Ort zu sein und sie anzufeuern", schrieb er weiter.
Der 48-Jährige könne es "nicht glauben, dass sie mich nicht in die USA einreisen lassen … und dass ich einen solchen Moment mit meinen Kindern verpassen werde, die Fußball so sehr lieben. Falls irgendjemand weiß, wie sich das noch lösen lässt, wäre ich ihm oder ihr mein Leben lang dankbar."
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