Einigung über die Ablöse: FC Bayern München vollzieht bei Wunschspieler angeblich den letzten Schritt

Mit Saibari, dem bei Marokkos 1:1 gegen Brasilien ein spektakulärer Treffer gelang, selbst hatte sich der FCB wohl schon vor einigen Tagen geeinigt. Der 25-Jährige soll einen Fünfjahresvertrag bis 2031 in München unterschreiben und würde als der gesuchte, flexibel einsetzbare Offensivspieler kommen. Saibaris Hauptposition ist die Zehn, er kann aber auch auf den Flügeln oder als Sturmspitze agieren. In letzterer Rolle könnte er bei Bayern unter anderem als Backup für Torjäger Harry Kane fungieren.

Auch bei Marokkos WM-Auftakt gegen Brasilien begann Saibari als Stürmer. Der Bayern-Kandidat hatte die Nordafrikaner beim 1:1 gegen den Rekordweltmeister mit einem sehenswerten Tor in Führung gebracht.