Der FC Liverpool trifft offenbar Vorkehrungen, den englischen Nationalspieler Jarrel Quansah (23) von Bayer Leverkusen nach der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko zurück in die Premier League zu holen.
Einigung mit dem Spieler ist erzielt! FC Liverpool strebt wohl Transferhammer mit einem Bundesligastar an
Bei den Reds wird sich in diesem Sommer in der Defensivzentrale zwangsläufig etwas tun: Mit Ibrahima Konate (27) verlässt der langjährige Partner von Kapitän Virgil van Dijk (34) Liverpool mit auslaufendem Vertrag.
Gleichzeitig stößt der französische Junioren-Nationalspieler Jeremy Jacquet (20) von Stade Rennes zum Kader des neuen LFC-Trainers Andoni Iraola. Er kommt für stolze 64 Millionen Euro Ablöse. Liverpools Verantwortliche trauen ihm laut eines Berichts des Liverpool Echo durchaus schnell zu, eine wichtige Rolle in der Premier League einzunehmen.
Das soll auch für Giovanni Leoni (19), den zweiten hochtalentierten Innenverteidiger gelten. Allerdings kämpft der Teenager sich gerade von einer schweren Knieverletzung zurück.
Es steht also zu erwarten, dass Liverpool, das sich im Vorjahr lange und erfolglos um Marc Guehi (damals Crystal Palace, heute ManCity) bemüht hatte, noch mindestens einen neuen Abwehrspieler für das Zentrum verpflichtet. Dieser könnte gemäß Liverpool Echo Quansah sein.
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Jarrel Quansah steht in Leverkusen bis 2030 unter Vertrag
Bei seinem 35-Millionen-Euro-Transfer von Liverpool nach Leverkusen vor der abgelaufenen Spielzeit sicherten sich die Engländer eine Rückkaufklausel, die in diesem Sommer aktiviert werden kann. Als fixe Ablöse soll dann eine Summe in der Region von 64 Millionen Euro fällig werden.
Dass dies nicht nur ein loses Gedankenspiel, sondern eine realistische Möglichkeit ist, wird dadurch deutlich, dass sich Liverpool für den Fall einer Rückholaktion bereits mit Quansah geeinigt hat. Sollte Liverpool die Option ziehen, haben sich Klub und Spieler laut des Berichts bereits auf die Modalitäten eines Anschlussvertrags verständigt.
Quansah ist ein waschechtes Liverpooler Eigengewächs. Dort spielte er mit Ausnahme einer Leihe zu den Bristol Rovers von 2008 bis 2025. Im vergangenen Sommer entschied er sich für einen Wechsel, um bei einem anderen Verein mehr Spielzeit zu erhalten. Im April sagte er: "Um ehrlich zu sein war das nicht die allerschwierigste Entscheidung, denn ich wollte einfach nur spielen."
Jarrel Quansah nimmt mit England an der WM 2026 teil
Dieses Ziel hat er in Leverkusen erreicht. Quansah absolvierte während einer turbulenten Saison des Werksklubs 44 Pflichtspiele. Nicht nur wegen seiner fünf Tore gehörte er zu den stabilsten Bayer-Spielern und löste so das Ticket für die WM-Endrunde im Sommer. Quansah debütierte im November 2025 für die Three Lions und ist Teil des 26-köpfigen Kaders von Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel.
Sein Vertrag in Leverkusen läuft noch bis 2030.
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Englands Kader für die WM 2026
Position Spieler Verein Tor Jordan Pickford Everton Tor Dean Henderson Crystal Palace Tor James Trafford Manchester City Abwehr Marc Guehi Crystal Palace Abwehr Dan Burn Newcastle United Abwehr Ezri Konsa Aston Villa Abwehr Reece James Chelsea Abwehr Nico O'Reilly Manchester City Abwehr Jarell Quansah Bayer Leverkusen Abwehr Tino Livramento Newcastle United Abwehr John Stones Manchester City Abwehr Djed Spence Tottenham Mittelfeld Jude Bellingham Real Madrid Mittelfeld Declan Rice Arsenal Mittelfeld Kobbie Mainoo Manchester United Mittelfeld Eberechi Eze Arsenal Mittelfeld Morgan Rogers Aston Villa Mittelfeld Jordan Henderson Brentford Mittelfeld Elliot Anderson Nottingham Forrest Angriff Harry Kane Bayern München Angriff Bukayo Saka Arsenal Angriff Anthony Gordon Newcastle United Angriff Ollie Watkins Aston Villa Angriff Marcus Rashford Barcelona Angriff Noni Madueke Arsenal Angriff Ivan Toney Al-Ahli