Bei den Reds wird sich in diesem Sommer in der Defensivzentrale zwangsläufig etwas tun: Mit Ibrahima Konate (27) verlässt der langjährige Partner von Kapitän Virgil van Dijk (34) Liverpool mit auslaufendem Vertrag.

Gleichzeitig stößt der französische Junioren-Nationalspieler Jeremy Jacquet (20) von Stade Rennes zum Kader des neuen LFC-Trainers Andoni Iraola. Er kommt für stolze 64 Millionen Euro Ablöse. Liverpools Verantwortliche trauen ihm laut eines Berichts des Liverpool Echo durchaus schnell zu, eine wichtige Rolle in der Premier League einzunehmen.

Das soll auch für Giovanni Leoni (19), den zweiten hochtalentierten Innenverteidiger gelten. Allerdings kämpft der Teenager sich gerade von einer schweren Knieverletzung zurück.

Es steht also zu erwarten, dass Liverpool, das sich im Vorjahr lange und erfolglos um Marc Guehi (damals Crystal Palace, heute ManCity) bemüht hatte, noch mindestens einen neuen Abwehrspieler für das Zentrum verpflichtet. Dieser könnte gemäß Liverpool Echo Quansah sein.