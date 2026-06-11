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Falko Blöding

Einigung mit dem Spieler ist erzielt! FC Liverpool strebt wohl Transferhammer mit einem Bundesligastar an

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J. Quansah

Jarrel Quansah hat sich in Leverkusen prima entwickelt. Womöglich kehrt er nach nur einem Jahr wieder an die Mersey zurück.

Der FC Liverpool trifft offenbar Vorkehrungen, den englischen Nationalspieler Jarrel Quansah (23) von Bayer Leverkusen nach der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko zurück in die Premier League zu holen.

  • Bei den Reds wird sich in diesem Sommer in der Defensivzentrale zwangsläufig etwas tun: Mit Ibrahima Konate (27) verlässt der langjährige Partner von Kapitän Virgil van Dijk (34) Liverpool mit auslaufendem Vertrag.

    Gleichzeitig stößt der französische Junioren-Nationalspieler Jeremy Jacquet (20) von Stade Rennes zum Kader des neuen LFC-Trainers Andoni Iraola. Er kommt für stolze 64 Millionen Euro Ablöse. Liverpools Verantwortliche trauen ihm laut eines Berichts des Liverpool Echo durchaus schnell zu, eine wichtige Rolle in der Premier League einzunehmen.

    Das soll auch für Giovanni Leoni (19), den zweiten hochtalentierten Innenverteidiger gelten. Allerdings kämpft der Teenager sich gerade von einer schweren Knieverletzung zurück.

    Es steht also zu erwarten, dass Liverpool, das sich im Vorjahr lange und erfolglos um Marc Guehi (damals Crystal Palace, heute ManCity) bemüht hatte, noch mindestens einen neuen Abwehrspieler für das Zentrum verpflichtet. Dieser könnte gemäß Liverpool Echo Quansah sein.

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  • Jarell Quansah Bayer Leverkusen 2025-26Getty Images

    Jarrel Quansah steht in Leverkusen bis 2030 unter Vertrag

    Bei seinem 35-Millionen-Euro-Transfer von Liverpool nach Leverkusen vor der abgelaufenen Spielzeit sicherten sich die Engländer eine Rückkaufklausel, die in diesem Sommer aktiviert werden kann. Als fixe Ablöse soll dann eine Summe in der Region von 64 Millionen Euro fällig werden.

    Dass dies nicht nur ein loses Gedankenspiel, sondern eine realistische Möglichkeit ist, wird dadurch deutlich, dass sich Liverpool für den Fall einer Rückholaktion bereits mit Quansah geeinigt hat. Sollte Liverpool die Option ziehen, haben sich Klub und Spieler laut des Berichts bereits auf die Modalitäten eines Anschlussvertrags verständigt.

    Quansah ist ein waschechtes Liverpooler Eigengewächs. Dort spielte er mit Ausnahme einer Leihe zu den Bristol Rovers von 2008 bis 2025. Im vergangenen Sommer entschied er sich für einen Wechsel, um bei einem anderen Verein mehr Spielzeit zu erhalten. Im April sagte er: "Um ehrlich zu sein war das nicht die allerschwierigste Entscheidung, denn ich wollte einfach nur spielen."

  • Jarrel Quansah nimmt mit England an der WM 2026 teil

    Dieses Ziel hat er in Leverkusen erreicht. Quansah absolvierte während einer turbulenten Saison des Werksklubs 44 Pflichtspiele. Nicht nur wegen seiner fünf Tore gehörte er zu den stabilsten Bayer-Spielern und löste so das Ticket für die WM-Endrunde im Sommer. Quansah debütierte im November 2025 für die Three Lions und ist Teil des 26-köpfigen Kaders von Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel.

    Sein Vertrag in Leverkusen läuft noch bis 2030.

  • Jarell QUANSAH-england-202511(C)Getty Images

    Englands Kader für die WM 2026

    PositionSpielerVerein
    TorJordan PickfordEverton
    TorDean HendersonCrystal Palace
    TorJames TraffordManchester City
    AbwehrMarc GuehiCrystal Palace
    AbwehrDan BurnNewcastle United
    AbwehrEzri KonsaAston Villa
    AbwehrReece JamesChelsea
    AbwehrNico O'ReillyManchester City
    AbwehrJarell QuansahBayer Leverkusen
    AbwehrTino LivramentoNewcastle United
    AbwehrJohn StonesManchester City
    AbwehrDjed SpenceTottenham
    MittelfeldJude BellinghamReal Madrid
    MittelfeldDeclan RiceArsenal
    MittelfeldKobbie MainooManchester United
    MittelfeldEberechi EzeArsenal
    MittelfeldMorgan RogersAston Villa
    MittelfeldJordan HendersonBrentford
    MittelfeldElliot AndersonNottingham Forrest
    AngriffHarry KaneBayern München
    AngriffBukayo SakaArsenal
    AngriffAnthony GordonNewcastle United
    AngriffOllie WatkinsAston Villa
    AngriffMarcus RashfordBarcelona
    AngriffNoni MaduekeArsenal
    AngriffIvan ToneyAl-Ahli