Einigung erzielt! FC Bayern München nimmt angeblich erste Hürde bei Wunschspieler

Bereits im Vorfeld hatten englische und deutsche Medien berichtet, dass Gordon dem Schritt nach München grundsätzlich nicht abgeneigt sei und sich einen Wechsel in die Bundesliga durchaus vorstellen könne. Nun soll eine fixe Einigung zwischen beiden Parteien erzielt worden sein, die erste Hürde wäre damit genommen.

Gleichwohl stellen die unterschiedlichen Vorstellungen beim Thema Ablöse nach wie vor Probleme dar. Dem Vernehmen nach verlangen die Magpies 80 Millionen britische Pfund, also umgerechnet rund 92 Millionen Euro, für den vielseitigen Offensivspieler - eine Summe, die der FC Bayern aller Voraussicht nach nicht bereit ist, zu zahlen.

Schließlich haben sich die Münchner in den vergangenen Jahren einem konsequenten Sparkurs unterzogen, nach tz-Infos sollen Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund deshalb die Aufgabe bekommen haben, den Kader für die neue Spielzeit nur punktuell zu verstärken und keine Unsummen auszugeben. Ein Transfer Gordons passe nicht in dieses Profil.

Klub-Patron Uli Hoeneß soll sich wiederum jüngst für eine Verpflichtung des Engländers ausgesprochen haben, jedoch müsste der FCB in den Verhandlungen die geforderte Ablöse noch ein wenig nach unten drücken. Beide Klubs sollen sich diesbezüglich ohnehin bereits in Gesprächen befinden, auch wenn eine zeitnahe Einigung unwahrscheinlich erscheint.