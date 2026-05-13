Nach Informationen von Journalist und Transfer-Experte Ben Jacobs, soll der deutsche Rekordmeister vom 25-jährigen Engländer grünes Licht für einen Wechsel im Sommer an die Säbener Straße erhalten haben.
Einigung erzielt! FC Bayern München nimmt angeblich erste Hürde bei Wunschspieler
Bereits im Vorfeld hatten englische und deutsche Medien berichtet, dass Gordon dem Schritt nach München grundsätzlich nicht abgeneigt sei und sich einen Wechsel in die Bundesliga durchaus vorstellen könne. Nun soll eine fixe Einigung zwischen beiden Parteien erzielt worden sein, die erste Hürde wäre damit genommen.
Gleichwohl stellen die unterschiedlichen Vorstellungen beim Thema Ablöse nach wie vor Probleme dar. Dem Vernehmen nach verlangen die Magpies 80 Millionen britische Pfund, also umgerechnet rund 92 Millionen Euro, für den vielseitigen Offensivspieler - eine Summe, die der FC Bayern aller Voraussicht nach nicht bereit ist, zu zahlen.
Schließlich haben sich die Münchner in den vergangenen Jahren einem konsequenten Sparkurs unterzogen, nach tz-Infos sollen Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund deshalb die Aufgabe bekommen haben, den Kader für die neue Spielzeit nur punktuell zu verstärken und keine Unsummen auszugeben. Ein Transfer Gordons passe nicht in dieses Profil.
Klub-Patron Uli Hoeneß soll sich wiederum jüngst für eine Verpflichtung des Engländers ausgesprochen haben, jedoch müsste der FCB in den Verhandlungen die geforderte Ablöse noch ein wenig nach unten drücken. Beide Klubs sollen sich diesbezüglich ohnehin bereits in Gesprächen befinden, auch wenn eine zeitnahe Einigung unwahrscheinlich erscheint.
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Harry Kane suchte angeblich bereits das Gespräch mit Anthony Gordon
Dennoch sei sich Newcastle darüber bewusst, dass Gordon im kommenden Sommer eine neue Herausforderung suche und der FC Bayern ihn durchaus reize. Eine Einigung zwischen dem 25-Jährigen und dem deutschen Rekordmeister könnte die Sache weiter befeuern.
Besonders die Entwicklung von Michael Olise, der die Premier League für die Münchner verlassen und sich kurzerhand zum absoluten Weltklasse-Spieler gemausert hatte, spiele in Gordons Überlegungen, sich dem FCB anzuschließen, eine Rolle. Auch Landsmann und Nationalmannschaftskapitän Harry Kane habe nach Angaben der Sport Bild schon das Gespräch mit Gordon gesucht, um ihn von einem Wechsel zum FCB zu überzeugen.
Sky berichtet von einem ersten Vertragsentwurf, der bereits Zahlen, Gehalt und Laufzeit enthalten soll. Demnach würde Gordon wohl für fünf Jahre beim Rekordmeister unterschreiben, sollte es zu einem Transfer kommen.
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.