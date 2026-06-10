Einigung erzielt: FC Bayern hat ersten Sommer-Transfer offenbar eingetütet - für mehr als 60 Millionen Euro

Laut Bild ist es bei den Verhandlungen Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche (45) und seinem Münchner Kollegen Max Eberl (52) zum Durchbruch gekommen. Offen sei nur noch die Aufteilung von fester Zahlung und Boni.

Brown, der beim deutschen WM-Auftakt gegen Curacao am Sonntag in der Startelf erwartet wird, hatte zuletzt bezüglich seiner Zukunft gemauert. "Ich konzentriere mich voll und ganz auf die WM. Deswegen werde ich das nicht kommentieren", sagte er in einer Medienrunde am vergangenen Donnerstag.