Letzte Zweifel bei Jürgen Klopp noch nicht aus dem Weg geräumt? Berater dementiert Einigung zwischen DFB und Red Bull

Wie Sky am Sonntag berichtet, hätten Klopp und Red-Bull-CEO Oliver Mintzlaff bei einem geheimen Treffen in News York die letzten Zweifel aus dem Weg geräumt und den Weg für den 59-Jährigen zum DFB endgültig frei gemacht.

Seinen neuen Vertrag, der dem Vernehmen nach bis nach der WM 2030 laufen soll, wird Klopp aller Voraussicht nach am Freitag in Frankfurt unterschreiben. Spätestens dann kann auch mit einer offiziellen Verkündung des Deals gerechnet werden.

Zuvor ist der ehemalige Trainer des BVB und des FC Liverpool noch als Experte für MagentaTV im Einsatz. So steht er beim Finale am Sonntagabend zwischen Spanien und Argentinien vor der Kamera, unmittelbar danach soll er nach Deutschland zurückfliegen.