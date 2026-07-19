Marc Kosicke, Berater von Jürgen Klopp, hat eine angebliche Einigung zwischen dessen aktuellem Arbeitgeber Red Bull und dem DFB gegenüber dem SID dementiert.
Letzte Zweifel bei Jürgen Klopp noch nicht aus dem Weg geräumt? Berater dementiert Einigung zwischen DFB und Red Bull
Wie Sky am Sonntag berichtet, hätten Klopp und Red-Bull-CEO Oliver Mintzlaff bei einem geheimen Treffen in News York die letzten Zweifel aus dem Weg geräumt und den Weg für den 59-Jährigen zum DFB endgültig frei gemacht.
Seinen neuen Vertrag, der dem Vernehmen nach bis nach der WM 2030 laufen soll, wird Klopp aller Voraussicht nach am Freitag in Frankfurt unterschreiben. Spätestens dann kann auch mit einer offiziellen Verkündung des Deals gerechnet werden.
Zuvor ist der ehemalige Trainer des BVB und des FC Liverpool noch als Experte für MagentaTV im Einsatz. So steht er beim Finale am Sonntagabend zwischen Spanien und Argentinien vor der Kamera, unmittelbar danach soll er nach Deutschland zurückfliegen.
Jürgen Klopp soll Nachfolger von Julian Nagelsmann werden
Dass der deutsche Verband und RB zu einer Übereinkunft in der Causa Klopp kommen, zeichnet sich in den vergangenen Tagen immer deutlicher ab. Vergangene Woche betätigte ein DFB-Mitarbeiter gegenüber dem SID, dass man sich in den Verhandlungen auf der "Zielgeraden" befände. Lediglich das Treffen zwischen Klopp und Mintzlaff stand noch aus - dieses habe nun jedoch stattgefunden, hieß es bei Sky. Kosicke widersprach dem allerdings noch.
Klopp soll die Nachfolge von Nagelsmann antreten, der nach dem abermaligen WM-Desaster zurückgetreten war. Das erste Länderspiel unter dem neuen Bundestrainer steht am 24. September in Amsterdam in der Nations League gegen die Niederlande an.
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Häufig gestellte Fragen
- Jürgen Klopp wurde am 16. Juni 1967 in Stuttgart geboren.
Ja, Jahre bevor Jürgen Klopp als Trainer zur Legende wurde, war er selbst als Fußballer aktiv. Seine Laufbahn begann 1972 in der Jugend des SV Glatten.
Klopps Karriere im Herrenfußball begann 1986 beim TuS Ergenzingen. Bis zu seinem Karriereende im Jahr 2001 stand er unter anderem beim 1. FC Pforzheim, den Amateuren von Eintracht Frankfurt, Viktoria Sindlingen, Rot-Weiss Frankfurt sowie – am längsten – beim 1. FSV Mainz 05 unter Vertrag. Für die Mainzer spielte er von 1990 bis 2001.
Jürgen Klopp zählt zu den erfolgreichsten Trainern Deutschlands. Als Cheftrainer von Borussia Dortmund wurde er in den Spielzeiten 2010/11 und 2011/12 Deutscher Meister. Zudem gewann er 2011/12 den DFB-Pokal sowie 2013 und 2014 den DFL-Supercup (heute: Franz Beckenbauer Supercup). Mit dem FC Liverpool sicherte er sich 2019/20 die englische Meisterschaft und die FIFA Klub-Weltmeisterschaft. In seinem Trophäenschrank stehen außerdem zwei englische Ligapokale und ein FA Cup. Den Höhepunkt seiner Trainerkarriere markierte der Gewinn der UEFA Champions League mit Liverpool in der Saison 2018/19. Insgesamt kommt Klopp auf 13 Titel als Trainer.
Klopp hat die Champions League einmal in seiner Karriere gewonnen - 2018/19 mit dem FC Liverpool.
Im Laufe seiner Karriere hatte Klopp das Privileg, zahlreiche Superstars zu trainieren. Zu den bekanntesten zählen wohl Robert Lewandowski, Mats Hummels, Ilkay Gündogan, Mohamed Salah, Sadio Mane und Virgil van Dijk.
Laut mehreren Quellen (Forbes, IMDB) beläuft sich Klopps geschätztes Vermögen auf rund 50 Millionen Euro.
Jürgen Klopp ist Vater eines Sohnes namens Marc, der 1988 geboren wurde. Marc stammt aus Klopps erster Ehe und war selbst als Fußballer aktiv – unter anderem bei Borussia Dortmund II und Darmstadt 98.
Er ist seit 2005 mit Ulla Sandrock verheiratet. Zuvor war er mit Sabine Klopp liiert.
Für seine beiden äußerst erfolgreichen Spielzeiten mit dem FC Liverpool wurde Klopp 2019 und 2020 zum FIFA-Welttrainer des Jahres gekürt.
"Kloppo" ist der gebräuchlichste Spitzname des heutigen Global Head of Soccer bei Red Bull. Der Spitzname "The Normal One" wird deutlich seltener verwendet. Diesen Titel gab Klopp sich selbst bei seiner Vorstellung im Jahr 2015 beim FC Liverpool – als Anspielung auf Jose Mourinhos berühmtes "The Special One"-Interview –, um seine Bodenständigkeit und Authentizität zu unterstreichen.