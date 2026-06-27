Einigung erzielt! AC Milan zahlt für Nachfolger von Niclas Füllkrug Rekordsumme

Ramos war im Winter 2024 für 65 Millionen Euro von Benfica in die französische Hauptstadt gewechselt, wurde den Erwartungen als torgefährlicher Mittelstürmer aber nie wirklich gerecht. In der kompletten K.-o.-Phase der abgelaufenen UCL-Saison kam der 25-Jährige beim späteren Turniersieger gerade mal auf 65 Einsatzminuten.

In 131 Spielen für PSG konnte Ramos 45 Tore erzielen, sein Vertrag in Paris war noch bis 2028 datiert. In Mailand folgt der Portugiese auf Niclas Füllkrug, der nach Ablauf seiner Leihe zunächst wieder zu West Ham United zurückkehren wird, wenn er nicht vorher von der AC Florenz verpflichtet wird.