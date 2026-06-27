Wie Transferexperte Fabrizio Romano und The Athletic berichten, haben sich Milan und PSG auf eine Ablöse in Höhe von 74 Millionen Euro geeinigt. Den Medizincheck soll der portugiesische Nationalspieler zudem bereits in Florida absolviert haben, wo er aktuell gerade bei der WM weilt.
Einigung erzielt! AC Milan zahlt für Nachfolger von Niclas Füllkrug Rekordsumme
Neuer Milan-Coach als entscheidender Faktor für Ramos-Transfer?
Milans neuer Coach Ruben Amorim soll eine entscheidende Rolle beim Transfer seines Landsmanns gespielt haben, für den die Rossoneri so viel Geld überweisen wie noch nie für einen Spieler. Milans bisheriger Rekordeinkauf war Rafael Leao, der 2019 für 49,5 Millionen aus Lille kam.
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Keine Zukunft für Füllkrug in Mailand
Ramos war im Winter 2024 für 65 Millionen Euro von Benfica in die französische Hauptstadt gewechselt, wurde den Erwartungen als torgefährlicher Mittelstürmer aber nie wirklich gerecht. In der kompletten K.-o.-Phase der abgelaufenen UCL-Saison kam der 25-Jährige beim späteren Turniersieger gerade mal auf 65 Einsatzminuten.
In 131 Spielen für PSG konnte Ramos 45 Tore erzielen, sein Vertrag in Paris war noch bis 2028 datiert. In Mailand folgt der Portugiese auf Niclas Füllkrug, der nach Ablauf seiner Leihe zunächst wieder zu West Ham United zurückkehren wird, wenn er nicht vorher von der AC Florenz verpflichtet wird.