"Einiges deutet darauf hin": Nächster Topklub bringt sich offenbar bei Kölns Said El Mala in Stellung

Die Spurs befinden sich nach dem nur knapp abgewendeten Abstieg in die Zweitklassigkeit im Umbruch, wobei El Mala einer der Bausteine einer neu zusammengestellten Offensive sein könnte.

Demnach sollen dem neuen Tottenham-Trainer Roberto De Zerbi die Scouting-Berichte über den Kölner Angreifer sehr gut gefallen. Es deute folglich "einiges darauf hin", dass die Londoner einen Vorstoß bei El Mala wagen werden.

Die Kölner hoffen darauf, mit El Mala in diesem Sommer Kasse zu machen, falls der 19 Jahre alte Youngster die Domstädter tatsächlich unbedingt verlassen möchte.