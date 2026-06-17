Wie aus einem Bericht der Sport Bild hervorgeht, meldet mit Tottenham Hotspur nun der dritte Klub aus der Premier League Interesse an, den 19-Jährigen im anstehenden Transfer-Fenster unter Vertrag zu nehmen.
"Einiges deutet darauf hin": Nächster Topklub bringt sich offenbar bei Kölns Said El Mala in Stellung
Die Spurs befinden sich nach dem nur knapp abgewendeten Abstieg in die Zweitklassigkeit im Umbruch, wobei El Mala einer der Bausteine einer neu zusammengestellten Offensive sein könnte.
Demnach sollen dem neuen Tottenham-Trainer Roberto De Zerbi die Scouting-Berichte über den Kölner Angreifer sehr gut gefallen. Es deute folglich "einiges darauf hin", dass die Londoner einen Vorstoß bei El Mala wagen werden.
Die Kölner hoffen darauf, mit El Mala in diesem Sommer Kasse zu machen, falls der 19 Jahre alte Youngster die Domstädter tatsächlich unbedingt verlassen möchte.
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El Mala: Ist auch ein Verbleib beim 1. FC Köln möglich?
Zunächst zerschlug sich das Interesse von Brighton & Hove Albion, wobei die Seagulls den Offensivspieler schon im vergangenen Sommer und Winter holen wollten. Zuletzt lehnte El Mala angeblich selbst einen Wechsel zum FC Brentford ab, obwohl der Premier-League-Verein bereit gewesen wäre, bis zu 50 Millionen Euro für ihn auf den Tisch zu legen.
Diese Summe soll der Effzeh mittlerweile als Schmerzgrenze beim 19-Jährigen festgemacht haben. Eine Frist, bis wann eine Entscheidung getroffen werden müsse, wolle man dem Offensivspieler in der Domstadt allerdings ausdrücklich nicht setzen. Schließlich bestehe nach wie die Möglichkeit, dass El Mala von einem Wechsel absehe und eine weitere Saison in der Bundesliga verbringe.
El Mala selbst weilt aktuell im Urlaub, nachdem er auch nach der Verletzung von Lennart Karl von Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht für die WM nachnominiert wurde. An El Malas Stelle reiste Assan Ouedraogo in die USA nach.