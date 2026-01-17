"Einige junge Trainer heutzutage sind arrogant": Antonio Conte schießt wegen eines Stürmers gegen Ex-United-Coach Ruben Amorim

Der Hintergrund: Amorim, der Anfang Januar im Old Trafford entlassen wurde, hatte bei United im vergangenen Sommer keine Verwendung mehr für Höjlund. Im Halbjahr zuvor hatte der Däne unter Amorim nur selten mal überzeugen können, weshalb United für viel Geld neue Stürmer einkaufte.

Höjlund wurde hingegen abgegeben und zunächst bis Saisonende an Napoli verliehen. Dort läuft es für den 22-Jährigen unter Conte, der im Sturmzentrum meist auf ihn setzt, deutlich besser als in Manchester.