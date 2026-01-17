Napolis Chefcoach Antonio Conte hat seinen Trainerkollegen Ruben Amorim für dessen Umgang mit Mittelstürmer Rasmus Höjlund bei Manchester United scharf kritisiert.
"Einige junge Trainer heutzutage sind arrogant": Antonio Conte schießt wegen eines Stürmers gegen Ex-United-Coach Ruben Amorim
Für Höjlund lief es bei United auch unter Amorim nicht
Der Hintergrund: Amorim, der Anfang Januar im Old Trafford entlassen wurde, hatte bei United im vergangenen Sommer keine Verwendung mehr für Höjlund. Im Halbjahr zuvor hatte der Däne unter Amorim nur selten mal überzeugen können, weshalb United für viel Geld neue Stürmer einkaufte.
Höjlund wurde hingegen abgegeben und zunächst bis Saisonende an Napoli verliehen. Dort läuft es für den 22-Jährigen unter Conte, der im Sturmzentrum meist auf ihn setzt, deutlich besser als in Manchester.
- Getty Images Sport
Antonio Conte übt Kritik an junger Trainergeneration um Ruben Amorim
"Einige junge Trainer heutzutage sind arrogant und wollen sich nicht anpassen. Sie sehen, dass ein junger Stürmer Probleme hat - aber anstatt mit ihm zu arbeiten, kritisieren sie ihn", sagte Conte auf einer Pressekonferenz über Amorims Umgang mit Höjlund. "Sie beschweren sich immer nur und geben stets anderen die Schuld, weil ihnen alles auf einem Silbertablett serviert wird."
Conte scheint sich deutlich mehr um Höjlund zu bemühen als Amorim das seiner Meinung nach getan hat. In bisher 24 Einsätzen für Napoli sind dem dänischen Nationalspieler neun Tore gelungen, hinzu kommen drei Assists. Unter anderem traf Höjlund Anfang Dezember bei einem 2:1-Sieg gegen Juventus Turin doppelt.
Napoli könnte Rasmus Höjlund fest verpflichten
Amorim musste bei United derweil nach nur knapp 14 Monaten seinen Hut nehmen. Nachdem er bei Sporting Lissabon sehr erfolgreiche Arbeit geleistet hatte, erhoffte man sich in Manchester einen Umschwung von dem Portugiesen. Der gelang jedoch nicht, weshalb sich Amorim nun nach einer neuen Herausforderung umsehen muss.
Im ersten Spiel unter Amorims interimsmäßigem Nachfolger Michael Carrick, der zunächst bis Saisonende übernimmt, feierten die Red Devils derweil einen spektakulären Sieg. Das Stadtderby gegen Manchester City wurde am Samstagnachmittag mit 2:0 gewonnen.
Ob Höjlund noch einmal zu United zurückkehrt, ist derweil noch offen. Sein Vertrag im Old Trafford läuft bis 2029, unter bestimmten Bedingungen greift im Sommer aber eine Kaufpflicht und Napoli würde ihn fest verpflichten.
- Getty Images Sport
Rasmus Höjlunds Zahlen bei Manchester United
- Wechsel zu United: 2023 von Atalanta Bergamo für 77,8 Millionen Euro Ablöse
- Einsätze: 95
- Tore: 26
- Assists: 6