Einige Bosse sollen sich bereits entschieden haben! Muss Max Eberl den FC Bayern München schon bald verlassen?

Zwar wurde Eberl von den Bossen eine Frist eingeräumt, innerhalb derer er vorerst seine Aufgaben fortführen kann. Die Sport Bild berichtete, dass er bis zur besagten Sitzung "in Ruhe weiterarbeiten" dürfe.

Sollte das Votum der Chefetage jedoch negativ ausfallen, wären Eberls Tage in München wohl trotz eines Arbeitspapiers bis 2027 sofort gezählt. Es gilt in der Branche als nahezu ausgeschlossen, dass ein Sportvorstand ohne Rückendeckung für die Zukunft die laufenden Geschäfte lenken kann.

Es sei "zweifelhaft", ob der FC Bayern mit dem Sportvorstand bei einer ausbleibenden Vertragsverlängerung in die Saison 2026/27 gehen werde. Und weiter: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass das sinnvoll ist. Das wäre ein bisschen seltsam, wenn der Sportvorstand arbeitet, aber jeder weiß, dass er bald weg ist."