Obwohl Max Eberl beim FC Bayern München jüngst mit starken Transfers glänzte, wackelt sein Stuhl gewaltig. Laut Informationen aus dem Bild-Podcast "Bayern-Insider" droht dem Sportvorstand im August das vorzeitige Ende. Hintergrund der Unruhe ist die bevorstehende Aufsichtsratssitzung im kommenden August, die für Eberl zum Schicksalstag avancieren könnte. Im Podcast heißt es, dass das "eine oder andere Mitglied" des wichtigsten Gremium des FC Bayern wegen einer Vertragsverlängerung mit Eberl "den Daumen bereits gesenkt" habe.
Einige Bosse sollen sich bereits entschieden haben! Muss Max Eberl den FC Bayern München schon bald verlassen?
Zwar wurde Eberl von den Bossen eine Frist eingeräumt, innerhalb derer er vorerst seine Aufgaben fortführen kann. Die Sport Bild berichtete, dass er bis zur besagten Sitzung "in Ruhe weiterarbeiten" dürfe.
Sollte das Votum der Chefetage jedoch negativ ausfallen, wären Eberls Tage in München wohl trotz eines Arbeitspapiers bis 2027 sofort gezählt. Es gilt in der Branche als nahezu ausgeschlossen, dass ein Sportvorstand ohne Rückendeckung für die Zukunft die laufenden Geschäfte lenken kann.
Es sei "zweifelhaft", ob der FC Bayern mit dem Sportvorstand bei einer ausbleibenden Vertragsverlängerung in die Saison 2026/27 gehen werde. Und weiter: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass das sinnvoll ist. Das wäre ein bisschen seltsam, wenn der Sportvorstand arbeitet, aber jeder weiß, dass er bald weg ist."
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Eberls Zukunft: Hoeneß als "Zünglein an der Waage"
Ehrenpräsident Uli Hoeneß werde dann wohl einmal mehr "zum Zünglein an der Waage". Ohne den Zuspruch des Patrons wird es für Eberl angeblich unmöglich, sich im Sattel zu halten. Damit er seinen Job behalten darf, müsse Eberl aber "wirklich kämpfen".
Dass der Manager nicht kampflos aufgeben will, zeigte sich bereits im internen Kreis. Eberl hat längst verstanden, dass er schleunigst sportliche Argumente liefern muss, um die kritischen Stimmen im Aufsichtsrat umzustimmen. Um seinen Job beim FC Bayern zu behalten, habe Eberl inzwischen in den "Kampfmodus" geschaltet.
Kann Eberl die Skeptiker umstimmen?
Dabei verweist er vor allem auf seine Erfolge auf dem Transfermarkt, die dem Kader der Münchner spürbare Qualität verliehen haben. Auf einer Sitzung im Februar habe er etwa die Verpflichtungen von Michael Olise und Luis Diaz in den Vordergrund gestellt, die in seine Amtszeit beim deutschen Rekordmeister fallen.
Ob diese Volltreffer ausreichen, um die Skeptiker im Aufsichtsrat endgültig umzustimmen und den drohenden Knockout im August abzuwenden, bleibt vermutlich eine der spannendsten Fragen des Münchner Fußball-Sommers.
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Die Rekordtransfers des FC Bayern München
Spieler Position Verpflichtet von Jahr Ablöse Harry Kane Angriff Tottenham Hotspur 2023 95 Millionen Euro Lucas Hernandez Abwehr Atletico Madrid 2019 80 Millionen Euro Luis Diaz Angriff FC Liverpool 2025 70 Millionen Euro Matthijs de Ligt Abwehr Juventus 2022 67 Millionen Euro Michael Olise Angriff Crystal Palace 2024 53 Millionen Euro
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.