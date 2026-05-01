"Einfach nur beeindruckend", fand Kroos Olises Auftritt in der ersten Halbzeit, wie er in seinem Podcast Einfach mal Luppen erzählte. Der Rechtsaußen aus Frankreich setzte Luis Diaz vor dem Elfmeter-Foul in Szene (20.), provozierte ein Beinahe-Eigentor von Joao Neves (32.) und traf nach einem spektakulären Dribbling zum 2:2 (41.).
"Einfach nur beeindruckend": Toni Kroos hebt einen Spieler des FC Bayern beim Spektakel gegen PSG hervor
Sein direkter Gegenspieler Nuno Mendes bekam Olise kaum unter Kontrolle. "Er macht mit dem für mich besten Linksverteidiger der Welt, was er möchte", befand Kroos. Dabei habe Mendes in der jüngeren Vergangenheit "sehr viele gute Rechtsaußen in seine Hosentasche gesteckt". Kroos mutmaßte, dass sich der 23-jährige Portugiese gedacht habe: "Mist, da ist jetzt einer, da bin ich selbst physisch nicht besser - und das ist schon schwer."
Mit konstant herausragenden Leistungen spielte sich Olise in dieser Saison in den Kreis der Anwärter für den Ballon d'Or. In 47 Pflichtspielen gelangen dem 24-Jährigen 20 Tore und 29 Assists.
Der französische TV-Experte Christophe Dugarry verglich Olise nach der Gala gegen PSG sogar mit Ikone Zinedine Zidane. "Ich gehe vielleicht etwas zu weit, aber ich denke, dass dieser Kerl etwas von 'Zizou' hat, in seiner etwas lässigen Art, den Ball zu kontrollieren, seinen Körper einzusetzen, sich zwischen den Linien zu bewegen, in seiner Spielübersicht", machte er klar", sagte Dugarry bei RMC.
Nicht nur Michael Olise wird nach dem 5:4-Spektakel abgefeiert
Insgesamt herrschte in der internationalen Experten-Riege aber Uneinigkeit, wer denn nun der alles überragende Spieler dieses 5:4-Spektakels gewesen sei. Mats Hummels bezeichnete den Münchner Luis Diaz als "besten Mann auf dem Platz", Clarence Seedorf erhob PSG-Linksaußen Kvicha Kvaratskhelia sogar zum "besten Spieler der Welt". Die UEFA kürte unterdessen den amtierenden Weltfußballer Ousmane Dembele zum Man of the Match.
Das mit Spannung erwartete Rückspiel zwischen dem FC Bayern und PSG steigt kommenden Mittwoch um 21 Uhr in der Münchner Allianz Arena.