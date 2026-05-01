"Einfach nur beeindruckend": Toni Kroos hebt einen Spieler des FC Bayern beim Spektakel gegen PSG hervor

Sein direkter Gegenspieler Nuno Mendes bekam Olise kaum unter Kontrolle. "Er macht mit dem für mich besten Linksverteidiger der Welt, was er möchte", befand Kroos. Dabei habe Mendes in der jüngeren Vergangenheit "sehr viele gute Rechtsaußen in seine Hosentasche gesteckt". Kroos mutmaßte, dass sich der 23-jährige Portugiese gedacht habe: "Mist, da ist jetzt einer, da bin ich selbst physisch nicht besser - und das ist schon schwer."

Mit konstant herausragenden Leistungen spielte sich Olise in dieser Saison in den Kreis der Anwärter für den Ballon d'Or. In 47 Pflichtspielen gelangen dem 24-Jährigen 20 Tore und 29 Assists.

Der französische TV-Experte Christophe Dugarry verglich Olise nach der Gala gegen PSG sogar mit Ikone Zinedine Zidane. "Ich gehe vielleicht etwas zu weit, aber ich denke, dass dieser Kerl etwas von 'Zizou' hat, in seiner etwas lässigen Art, den Ball zu kontrollieren, seinen Körper einzusetzen, sich zwischen den Linien zu bewegen, in seiner Spielübersicht", machte er klar", sagte Dugarry bei RMC.