"Einfach mal ganz kurz da bisschen Kopf-an-Kopf stellen": Provoziert der FC Bayern München eine Sperre für Real Madrids Vinicius Junior?

Bei einer Gelben Karte im Hinspiel würde Vinicius Real Madrid im Rückspiel gegen Bayern München fehlen. Verfolgt der FCB einen speziellen Plan?
Geht es nach Christoph Kramer und Mats Hummels, sollte der FC Bayern München im Viertelfinalhinspiel der Champions League gegen Real Madrid für Vinicius Junior einen speziellen Plan verfolgen.
"Intern glaube ich, dass man so als Mannschaft sagt: Boah, den müssen wir eigentlich fürs Rückspiel runterbekommen", mutmaßte Kramer im Vorfeld der Partie am Dienstagabend in seiner Funktion als TV-Experte bei Prime. Der Hintergrund: Vinicius würde bei einer Gelben Karte im Hinspiel - es wäre seine dritte Verwarnung in der laufenden Champions-League-Saison - für das Viertelfinalrückspiel in München am Mittwoch kommender Woche gesperrt sein.
Gelbsperre für Vinicius im Rückspiel gegen Bayern? "Ein Provokateur vor dem Herrn"
"Weil Vini Junior ist halt ein Provokateur vor dem Herrn, aber vor allem lässt er sich provozieren", führte Kramer aus, dass sich der brasilianische Offensivspieler möglicherweise leicht zu einer Aktion hinreißen lassen könnte, die eine Gelbe Karte nach sich zieht. "Du darfst gegen ihn nicht früh Gelb bekommen, ab der 80. - wenn du noch kein Gelb hast -, dann würde ich mich einmal Kopf-an-Kopf mit dem stellen und dann kriegen halt beide Gelb", schlug der ehemalige deutsche Nationalspieler vor.
Kramers 2014er-Weltmeisterkollege Mats Hummels, ebenfalls als Prime-Experte im Einsatz, schob daraufhin ein, dass er die Aufgabe, eine Gelbe Karte für Vinicius zu provozieren, nicht Konrad Laimer zuteilen würde, da dem Österreicher ebenfalls eine Gelbsperre droht. "Den brauchst du noch fürs Rückspiel. Ich würde irgendwie so einen Luis Diaz, Harry Kane oder Olise - einer von denen Jungs - einfach mal ganz kurz da bisschen Kopf-an-Kopf stellen, dann kriegst du schon den Schubser für die Gelbe zurück. Der ist dann in Stein gemeißelt", so Hummels.
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Gelbsperre für Vinicius Junior provozieren? Bayern-Trainer Kompany will davon nichts wissen
Vinicius war vor dem Spiel derweil bei weitem nicht der einzige Real-Star, auf den Trainer Alvaro Arbeloa bei einer Gelben Karte am Dienstag im Rückspiel gegen Bayern verzichten müsste. Mit Kylian Mbappe, Dean Huijsen, Alvaro Carreras und Aurelien Tchouameni drohte vier weiteren Akteuren aus der Startelf der Königlichen eine Gelbsperre. Letzteren erwischte es bereits in der ersten Halbzeit, in der 37. Minute sah Tchouameni Gelb und wird damit nächste Woche in München nicht mitwirken dürfen.
Zudem wäre auch Jude Bellingham, der zunächst auf der Bank saß, bei einer weiteren Verwarnung gesperrt.
Spekulationen darüber, ob Bayern tatsächlich bewusst auf eine Gelbsperre von Vinicius und Co. aus sein könnte, dementierte FCB-Trainer Vincent Kompany derweil. Das könne "keine Taktik sein", bekräftigte der Belgier auf der Pressekonferenz am Montag. Beim deutschen Rekordmeister selbst ist neben Laimer derweil noch Innenverteidiger Dayot Upamecano gefährdet, im Rückspiel gelbgesperrt zu fehlen.
Real Madrid vs. FC Bayern München: Die Aufstellungen
Aufstellung Real Madrid:
TOR
Andriy Lunin
ABWEHR
Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Alvaro Carreras
Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Josip Stanisic
MITTELFELD
Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic - Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Diaz
ANGRIFF
Harry Kane
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.