"Einfach mal ganz kurz da bisschen Kopf-an-Kopf stellen": Provoziert der FC Bayern München eine Sperre für Real Madrids Vinicius Junior?

"Weil Vini Junior ist halt ein Provokateur vor dem Herrn, aber vor allem lässt er sich provozieren", führte Kramer aus, dass sich der brasilianische Offensivspieler möglicherweise leicht zu einer Aktion hinreißen lassen könnte, die eine Gelbe Karte nach sich zieht. "Du darfst gegen ihn nicht früh Gelb bekommen, ab der 80. - wenn du noch kein Gelb hast -, dann würde ich mich einmal Kopf-an-Kopf mit dem stellen und dann kriegen halt beide Gelb", schlug der ehemalige deutsche Nationalspieler vor.

Kramers 2014er-Weltmeisterkollege Mats Hummels, ebenfalls als Prime-Experte im Einsatz, schob daraufhin ein, dass er die Aufgabe, eine Gelbe Karte für Vinicius zu provozieren, nicht Konrad Laimer zuteilen würde, da dem Österreicher ebenfalls eine Gelbsperre droht. "Den brauchst du noch fürs Rückspiel. Ich würde irgendwie so einen Luis Diaz, Harry Kane oder Olise - einer von denen Jungs - einfach mal ganz kurz da bisschen Kopf-an-Kopf stellen, dann kriegst du schon den Schubser für die Gelbe zurück. Der ist dann in Stein gemeißelt", so Hummels.