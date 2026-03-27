"Einfach absurd": Jürgen Klopp staunt nach Abschied vom FC Liverpool über Mohamed Salah

"Woher er kam, was er durchgemacht hat und was er uns gegeben hat - unglaublich. Wenn man mit ihm arbeitet, ist der Gesamtüberblick einfach absurd, unvergleichliche Zahlen", sagte Klopp und spielte auf die zahlreichen Rekorde von Salah an, der unter anderem Rekordtorschütze des LFC in der Premier League ist. "Vielleicht sitzen wir in zehn Jahren hier und vielleicht bricht Ekitike seinen Rekord, aber das wird schwierig."

Als Salah 2017, zwei Jahre nach Klopps Amtsantritt, für 42 Millionen Euro von der AS Roma nach Anfield wechselte, hatte auch der Erfolgscoach nicht mit dem Aufstieg zum drittbesten Torschützen der Liverpooler Vereinsgeschichte gerechnet. "Es war eine Freude, eine Herausforderung, harte Arbeit von beiden Seiten und ein unglaubliches Ergebnis", erklärte der Head of Global Soccer von Red Bull und betonte: "Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass so etwas möglich ist - die Zahlen, die er vorweisen kann, die Leistungen, von denen einige sicher unübertroffen bleiben werden."

Klopp, der mit Salah unter anderem einen Meistertitel und die Champions League gewann, ergänzte: "Ich blicke bereits zurück und kann kaum glauben, wie so etwas möglich war. Die Tore, die er geschossen hat, die Beständigkeit, die er gezeigt hat, der Wille und der Ehrgeiz, immer größer zu werden."