Jürgen Klopp hat sich zum Abschied von Mohamed Salah geäußert. Beide feierten in sieben gemeinsamen Jahren große Erfolge beim FC Liverpool. Der ehemalige Coach der Reds staunte im Gespräch mit "The Anfield Wrap" vor allem über den Werdegang des Ägypters.
"Einfach absurd": Jürgen Klopp staunt nach Abschied vom FC Liverpool über Mohamed Salah
Klopp: "Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass so etwas möglich ist"
"Woher er kam, was er durchgemacht hat und was er uns gegeben hat - unglaublich. Wenn man mit ihm arbeitet, ist der Gesamtüberblick einfach absurd, unvergleichliche Zahlen", sagte Klopp und spielte auf die zahlreichen Rekorde von Salah an, der unter anderem Rekordtorschütze des LFC in der Premier League ist. "Vielleicht sitzen wir in zehn Jahren hier und vielleicht bricht Ekitike seinen Rekord, aber das wird schwierig."
Als Salah 2017, zwei Jahre nach Klopps Amtsantritt, für 42 Millionen Euro von der AS Roma nach Anfield wechselte, hatte auch der Erfolgscoach nicht mit dem Aufstieg zum drittbesten Torschützen der Liverpooler Vereinsgeschichte gerechnet. "Es war eine Freude, eine Herausforderung, harte Arbeit von beiden Seiten und ein unglaubliches Ergebnis", erklärte der Head of Global Soccer von Red Bull und betonte: "Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass so etwas möglich ist - die Zahlen, die er vorweisen kann, die Leistungen, von denen einige sicher unübertroffen bleiben werden."
Klopp, der mit Salah unter anderem einen Meistertitel und die Champions League gewann, ergänzte: "Ich blicke bereits zurück und kann kaum glauben, wie so etwas möglich war. Die Tore, die er geschossen hat, die Beständigkeit, die er gezeigt hat, der Wille und der Ehrgeiz, immer größer zu werden."
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Salah gehört zu den besten Liverpool-Spielern aller Zeiten
Insgesamt lieferte Salah in bislang 435 Spielen 255 Treffer und 112 Assist im Trikot der Reds. Für Platz zwei (Roger Hunt, 280 Tore) und Platz eins (Ian Rush, 339 Tore) im ewigen Torjäger-Ranking wird es nicht mehr reichen. Zumal zuletzt nicht alles nach Plan gelaufen war. Erst im April des vergangenen Jahres verlängerte er seinen Vertrag nach zähen Verhandlungen noch um zwei Jahre bis 2027.
In der aktuellen Saison tut sich Salah derweil schwer, seine Bestleistungen zu zeigen und kommt auf verhältnismäßig wenige elf Torbeteiligungen in der Liga. Acht weitere steuerte er in den Pokal-Wettbewerben bei. Doch auch Liverpool erfüllt die Erwartungen als Titelverteidiger nicht und droht als aktuell Tabellenfünfter sogar, die Qualifikation für die Champions League zu verpassen.
Klopp wünscht Salah einen erfolgreichen Abschied
"Ich hoffe, dass er den Rest der Saison erfolgreich bestreiten kann - auch wenn ich weiß, dass Mo das nur tun kann, wenn ihr Fußballspiele gewinnt und er Tore schießt", sagte Klopp und fügte an: "Einer der ganz Großen verlässt den Verein im Sommer – mal sehen, wo er als Nächstes auftaucht."
Salah wird am 24. Mai beim letzten Spieltag der Premier-League-Saison seinen Abschied in Anfield feiern, den der 33-Jährige am Dienstag selbst verkündet hatte. Seine Zukunft ist derweil noch offen. Interesse soll es vor allem aus Saudi-Arabien und der MLS geben.
Leistungsdaten und Statistiken von Mo Salah diese Saison
- Spiele: 34
- Einsatzminuten: 2685
- Tore: 10
- Assists: 9