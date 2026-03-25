Einer Mannschaft sieht Pep Guardiola im Moment besonders gern zu: "Wenn ich Zeit habe, setze ich mich hin und schaue mir das an"

Der ehemalige Spieler und Coach der Blaugrana schwärmte in einem Interview mit TV3: "Wenn Flicks Barca spielt und ich Zeit habe, setze ich mich hin und schaue mir das an – weil es Spaß macht. Manchmal denken wir zu viel und lassen uns Geschichten einfallen. Aber am Ende ist es so: Wenn Du ins Kino gehst oder in ein gutes Restaurant, dann willst Du es genießen. Und nenn mir eine Situation, in der Du es nicht genießt, Barca spielen zu sehen!"

Ex-Bundestrainer Flick übernahm den FC Barcelona im Sommer 2024 von Xavi und verordnete der Mannschaft einen riskanten, spektakulären Spielstil mit extrem hoch stehender Abwehrreihe und kompromisslosem Offensivspiel. Das mündete im Gewinn des Doubles im ersten Jahr.

Auch in der laufenden Saison ist Barca national auf Titelkurs und steht im Moment in LaLiga auf dem Platz an der Sonne. Auch in der Champions League sind die Blaugrana noch vertreten.