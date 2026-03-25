Manchester Citys Trainer Pep Guardiola (55) hat sich als Fan der aktuellen Spielweise des FC Barcelona unter Hansi Flick (61) geoutet.
Einer Mannschaft sieht Pep Guardiola im Moment besonders gern zu: "Wenn ich Zeit habe, setze ich mich hin und schaue mir das an"
Der ehemalige Spieler und Coach der Blaugrana schwärmte in einem Interview mit TV3: "Wenn Flicks Barca spielt und ich Zeit habe, setze ich mich hin und schaue mir das an – weil es Spaß macht. Manchmal denken wir zu viel und lassen uns Geschichten einfallen. Aber am Ende ist es so: Wenn Du ins Kino gehst oder in ein gutes Restaurant, dann willst Du es genießen. Und nenn mir eine Situation, in der Du es nicht genießt, Barca spielen zu sehen!"
Ex-Bundestrainer Flick übernahm den FC Barcelona im Sommer 2024 von Xavi und verordnete der Mannschaft einen riskanten, spektakulären Spielstil mit extrem hoch stehender Abwehrreihe und kompromisslosem Offensivspiel. Das mündete im Gewinn des Doubles im ersten Jahr.
Auch in der laufenden Saison ist Barca national auf Titelkurs und steht im Moment in LaLiga auf dem Platz an der Sonne. Auch in der Champions League sind die Blaugrana noch vertreten.
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Barcelona feiert gegen Newcastle ein Schützenfest
Flicks Ansatz führte nach einigen schwächeren Resultaten im Herbst auch zur Kritik. Unter anderem mutmaßte Ex-Real-Stratege Toni Kroos, Barca werde mit dieser Spielweise die Königsklasse nicht gewinnen. Ähnlich äußerte sich auch Guardiolas einstiger Schützling Thierry Henry.
Allerdings ruderte der Franzose in der Vorwoche nach dem 7:2-Schützenfest im Achtelfinalrückspiel der Champions League gegen Newcastle United zurück und lobte bei CBS Sports: "Glückwunsch, Barcelona. Europa beginnt, die Gefahr zu spüren. Wenn eine Mannschaft so in Fahrt ist, dann ist gar nichts sicher. Das war nicht nur ein Triumph, das war ein weltweites Erdbeben."
Besonders beeindruckend für Henry: Wie Barca nach der wackeligen 3:2-Pausenführung die zweiten 45 Minuten gestaltete. "Was für eine zweite Halbzeit war das?", fragte er: "Das war eine totale Verwandlung, die Mannschaft hat mit einer anderen Persönlichkeit gespielt. Das war das echte Barcelona. Wenn sie wollen, können sie alles. Das ist eine unglaubliche Mannschaft."
Henry fühlte sich beim Angriffswirbel von Lamine Yamal, Robert Lewandowski und ihren Mitspielern gar an Johan Cruyffs legendäres Dream Team von Anfang der 1990er Jahre erinnert und hatte Mitleid mit Gegner Newcastle: "Newcastle ist gegen diese Offensivwalze kollabiert. Wenn Barcelona so spielt, ist es nahezu unmöglich zu stoppen."
Die nächsten Spiele des FC Barcelona
4. April: Atletico Madrid (A, LaLiga)
8. April: Atletico Madrid (H, Champions League)
11. April: Espanyol (H, LaLiga)
14. April: Atletico Madrid (A, Champions League)
19. April: FC Getafe (A, LaLiga)