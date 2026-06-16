Einer kündigte sogar seinen Job dafür! Fans kassieren 50.000 Dollar für WM-"Watch Party" am Times Square in New York

Die Aktion ausgedacht hat sich der US-Sender Fox Sports, der sich dadurch mehr Aufmerksamkeit für seine kostenpflichtigen WM-Übertragungen erhofft. Kotoko und Franklin setzten sich beim Casting für die "once‑in‑a‑lifetime job opportunity" (O-Ton Fox) gegen Tausende andere Mitbewerber durch.

"Ich sitze auf einer Couch und schaue Fußball – das macht einfach Spaß", sagt Franklin. Und Kotoko hat dafür sogar seinen Job als Kellner in Florida gekündigt: "Ich habe am Donnerstag erfahren, dass ich gewonnen habe, und ihnen am Freitag gesagt, dass das mein letzter Tag sein wird."