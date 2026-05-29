Einer galt als Wunschkandidat des FC Barcelona: Florentino Perez will Top-Spieler zu Real Madrid holen

Der zweite Name auf Perez' Einkaufszettel ist der von Inter Mailands Abwehrspieler Alessandro Bastoni. Pikant dabei: Der Italiener wurde wochenlang als Wunschspieler für die Defensive bei Reals Erzrivale FC Barcelona gehandelt. Allerdings sind die Spekulationen in diese Richtung zuletzt deutlich abgekühlt.

Eine Bastoni-Verpflichtung wäre indes auch kein Schnäppchen. Der 27-Jährige ist noch bis 2028 an die Nerazzurri gebunden. Er soll grundsätzlich bleiben. Im Zuge der Barcelona-Gerüchte hieß es, Inters Verantwortliche könnten erst ab einer Ablöse von 70 Millionen Euro ins Grübeln kommen.

Deutlich leichter und günstiger wäre dagegen der Transfer von Victor Munoz. Ihn verkaufte Real vor einem Jahr an den LaLiga-Rivalen CA Osasuna und sicherte sich in dem Zuge eine Rückkaufklausel. Für acht Millionen Euro kann er in diesem Sommer zurückkehren und dies strebt Perez laut des Berichts an.

Hinter Munoz liegt eine gute Saison in Osasuna. Der 22 Jahre alte Linksaußen sammelte in 36 Pflichtspielen zwölf Scorerpunkte (fünf Tore, sieben Vorlagen). Damit soll er unter anderem auch das Interesse der Premier-League-Vereine Newcastle United und Aston Villa geweckt haben.

Ob Perez Klubchef des spanischen Vizemeisters bleibt, entscheidet sich derweil am 7. Juni. Dann tritt der Bauunternehmer gegen seinen Herausforderer Enrique Riquelme, einen 37-jährigen Geschäftsmann an.