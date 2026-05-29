Im Falle seiner Wiederwahl als Präsident von Real Madrid will Florentino Perez (79) drei namhafte Spieler verpflichten - darunter einen Mittelfeldstar von PSG.
Einer galt als Wunschkandidat des FC Barcelona: Florentino Perez will Top-Spieler zu Real Madrid holen
Nach Informationen des Radiosenders Cadena COPE werde Perez versuchen, den portugiesischen Nationalspieler Joao Neves aus Paris loszueisen.
Der 21-Jährige ist ein Spieler für das Mittelfeldzentrum, wie ihn die Blancos nach der zweiten titellosen Saison in Folge suchen. Allerdings wäre eine Verpflichtung Neves' auch ein schwieriges Unterfangen. Er ist in der Mannschaft von Trainer Luis Enrique unumstrittener Stammspieler und Leistungsträger.
2024 kam er für rund 66 Millionen Euro Ablöse von Benfica an die Seine und gewann mit dem Klub seitdem unter anderem zwei französische Meisterschaften. Am Samstagabend hat er mit seiner Mannschaft im Finale gegen den FC Arsenal zudem die Chance, zum zweiten Mal in Folge die Champions League zu holen. Gerüchte um Real und Neves gab es bislang nicht, vielmehr hieß es in den vergangenen Monaten mehrfach, sein kongenialer PSG-Partner Vitinha (26) sei ein mögliches Objekt der Begierde der Königlichen.
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Alessandro Bastoni: Real Madrid statt FC Barcelona?
Der zweite Name auf Perez' Einkaufszettel ist der von Inter Mailands Abwehrspieler Alessandro Bastoni. Pikant dabei: Der Italiener wurde wochenlang als Wunschspieler für die Defensive bei Reals Erzrivale FC Barcelona gehandelt. Allerdings sind die Spekulationen in diese Richtung zuletzt deutlich abgekühlt.
Eine Bastoni-Verpflichtung wäre indes auch kein Schnäppchen. Der 27-Jährige ist noch bis 2028 an die Nerazzurri gebunden. Er soll grundsätzlich bleiben. Im Zuge der Barcelona-Gerüchte hieß es, Inters Verantwortliche könnten erst ab einer Ablöse von 70 Millionen Euro ins Grübeln kommen.
Deutlich leichter und günstiger wäre dagegen der Transfer von Victor Munoz. Ihn verkaufte Real vor einem Jahr an den LaLiga-Rivalen CA Osasuna und sicherte sich in dem Zuge eine Rückkaufklausel. Für acht Millionen Euro kann er in diesem Sommer zurückkehren und dies strebt Perez laut des Berichts an.
Hinter Munoz liegt eine gute Saison in Osasuna. Der 22 Jahre alte Linksaußen sammelte in 36 Pflichtspielen zwölf Scorerpunkte (fünf Tore, sieben Vorlagen). Damit soll er unter anderem auch das Interesse der Premier-League-Vereine Newcastle United und Aston Villa geweckt haben.
Ob Perez Klubchef des spanischen Vizemeisters bleibt, entscheidet sich derweil am 7. Juni. Dann tritt der Bauunternehmer gegen seinen Herausforderer Enrique Riquelme, einen 37-jährigen Geschäftsmann an.
Die Rekordtransfers von Real Madrid:
- Jude Bellingham: Kam 2023 für 127 Millionen Euro Ablöse von Borussia Dortmund
- Eden Hazard: Kam 2019 für 120,8 Millionen Euro Ablöse vom FC Chelsea
- Gareth Bale: Kam 2013 für 101 Millionen Euro Ablöse von Tottenham Hotspur
- Cristiano Ronaldo: Kam 2009 für 94 Millionen Euro Ablöse von Manchester United
- Aurelien Tchouameni: Kam 2022 für 80 Millionen Euro Ablöse von der AS Monaco