Brasiliens Superstar Neymar hat sich mit einer emotionalen Botschaft via Social Media an den verletzten Rodrygo von Real Madrid gewendet. Der 25-Jährige hatte sich im Liga-Spiel der Blancos gegen Getafe am Montag einen Kreuzband- und einen Meniskusriss zugezogen. Damit fällt er mindestens ein halbes Jahr aus und verpasst deshalb auch die im Sommer anstehende WM in den USA, Kanada und Mexiko.
"Einer der traurigsten Tage": Neymar leidet nach WM-Aus mit "kleinem Bruder" von Real Madrid mit
Die Blancos teilten in ihrem offiziellen Bericht mit: "Nach den heute bei unserem Spieler Rodrygo durch die medizinische Abteilung von Real Madrid durchgeführten Tests wurde bei ihm ein Riss des vorderen Kreuzbandes sowie ein Riss des Außenmeniskus im rechten Bein diagnostiziert." Rodrygo wurde bei der 0:1-Niederlage gegen Getafe in der 55. Minute eingewechselt und verletzte sich in der 66. Minute ohne Einwirkung eines Gegenspielers. Er spielte noch bis zum Schlusspfiff durch.
Neymar zu Rodrygo: "Meine Nummer 10, mein Junge, mein Erbe"
Nachdem auch Neymar, der sich selbst im Oktober 2023 das Kreuzband gerissen hatte, die Diagnose bei Rodrygo mitbekommen hatte, schrieb er auf Instagram: "Heute ist einer der traurigsten Tage für mich. Als ich von dieser Verletzung erfuhr, hatte ich alles wieder vor Augen: all das Leiden, all die Qualen und die Angst, diese Verletzung durchmachen zu müssen! Meine Nummer 10, mein Junge, mein Erbe, ich bitte dich nur um eines 'Pass auf deinen Kopf auf'. Jetzt ist die Zeit, dich mit allen zu umgeben, die du liebst. Wie du gesagt hast: Du hast es nicht verdient, das jetzt durchmachen zu müssen, aber wer sind wir, Gottes Plan in Frage zu stellen. Kleiner Bruder. Ich bin mir sicher, du kommst zurück und fliegst wieder. Ich liebe dich. So wie du mich unterstützt hast, werde ich für dich da sein!"
Rodrygo antwortete auf Neymars Beitrag und postete: "Danke, mein Idol! Ich werde von der Seitenlinie aus euch alle anfeuern, wie immer! Ich liebe dich."
Rodrygo verspricht, stark zu sein
Rodrygo hatte sich zuvor schon mit einem Post an die Fans gerichtet: "Einer der schlimmsten Tage meines Lebens. Wie sehr ich diese Verletzung immer gefürchtet habe. Ich weiß nicht, ob ich das verdiene, aber worüber soll ich mich beschweren? Wie viele wunderbare Dinge habe ich erlebt, die ich auch nicht verdient habe. Nun ist ein großes Hindernis aufgetaucht, das mich daran hindert, eine Zeit lang das zu tun, was ich am meisten liebe. Ich falle für den Rest der Saison bei meinem Verein aus und bin mit meinem Land auch bei der Weltmeisterschaft nicht dabei – ein Traum, von dem jeder weiß, wie viel er mir bedeutet. Alles, was ich tun kann, ist wie immer stark zu sein."
Die Zahlen von Rodrygo in der Saison 2025/26:
- Spiele: 27
- Spielminuten: 1106
- Tore: 3
- Assists: 6
Häufig gestellte Fragen
Neymar ist offensiv fast überall einsetzbar. Meist beginnt er auf dem linken Flügel – dort kennt man ihn, dort fühlt er sich wohl. Mit Ball am Fuß zieht er gerne nach innen, nimmt Tempo auf, sucht das Dribbling oder den Abschluss. Je nach Spielverlauf rückt er aber auch mal ins Zentrum – als hängende Spitze, kreative Neun oder Verbindungsspieler hinter den Spitzen.
Geboren wurde Neymar, mit vollem Namen Neymar da Silva Santos Junior, am 5. Februar 1992 in Mogi das Cruzes, einer Stadt im Bundesstaat Sao Paulo. Genau dort hat alles angefangen – Bolzplatz, Jugendverein, erste Schritte Richtung Profifußball.
Beim FC Santos trägt Neymar wieder die Nummer 10, so wie er sie bei Paris oder Al-Hilal inne hatte. Auch in der Nationalelf lauft der Offensivspieler seit vielen Jahren mit der prestigeträchtigen Rückennummer auf. Beim FC Barcelona und in seiner Anfangszeit bei Santos spielte er noch mit der 11.
Offiziell ist er 1,75 Meter groß. Manche Quellen geben auch 1,74 an – aber das ist im Profibereich kaum ein Thema. Auf dem Platz zählt, wie man sich bewegt – und da wirkt er oft größer, als es das Maßband hergibt.
Sein Gewicht liegt irgendwo zwischen 64 und 68 Kilogramm. Je nachdem, ob Saisonstart, Reha-Phase oder Hochform. Solche Schwankungen sind im Spitzensport völlig normal – vor allem bei Offensivspielern.
Meist wird EU 41 oder US 8 bis 8,5 genannt. Es gibt Hinweise, dass er bewusst etwas kleinere Schuhe trägt – für ein besseres Ballgefühl.
Rechts ist sein starker Fuß – Freistöße, Dribblings, Abschlüsse. Trotzdem: Neymar ist kein Einbeiniger. Auch mit links gelingt ihm vieles, was andere nicht mal mit ihrem starken Fuß schaffen.
Begonnen hat er bei Portuguesa Santista. Schon früh wechselte er dann zum FC Santos – dem Verein, mit dem er Profi wurde und den er später als Weltstar verließ. Und genau dort ist er nun zurück – seit dem 31. Januar 2025, mit einem Vertrag bis Jahresende.
Aktuell lebt er in Brasilien, nahe Sao Paulo – in der Nähe des Trainingszentrums von Santos. Zusätzlich besitzt er Häuser in Paris, Riad, Dubai und an der brasilianischen Küste. Wo er gerade ist, hängt vom Kalender ab – und von der Familie, dem Verein, den Sponsoren und der Reha.
Seine Sammlung ist groß – und teuer: Ferrari, Porsche, Audi R8 Spyder, Maserati. Dazu kommen ein Privatjet und mehrere Helikopter. In Brasilien nutzt er oft einen SUV, je nach Anlass auch ein sportliches Coupé. Alles da – die Auswahl ist nicht klein.
Deutsch spricht er nicht. Seine Sprachen: Portugiesisch, Spanisch, Französisch und Englisch. Alles hat er sich im Lauf seiner Karriere angeeignet – je nach Verein und Land, in dem er gespielt hat.
Neymar ist Vater von vier Kindern. Sein erster Sohn Davi Lucca kam 2011 zur Welt. Danach folgte Tochter Mavie im Jahr 2023, aus der Beziehung mit Bruna Biancardi. 2024 wurde Tochter Helena geboren, deren Mutter Kimberlly ist.
Und schließlich kam – je nach Quelle Ende 2024 oder Anfang 2025 – Tochter Mel zur Welt, ebenfalls mit Bruna Biancardi. Die exakten Daten schwanken je nach Berichterstattung ein wenig.
- Bruna Biancardi – sie ist aktuell an seiner Seite. Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder, kennen sich seit Jahren, hatten Höhen und Tiefen. Derzeit leben sie wieder zusammen in Brasilien.
In seiner Zeit bei Al-Hilal soll er rund 150 Millionen Euro im Jahr verdient haben – netto. Auch nach dem Wechsel zu Santos ist sein Vermögen gewaltig: geschätzt zwischen 100 und 185 Millionen Euro. Dazu kommen Sponsorverträge mit Puma, Red Bull, Konami und Co. – Neymar ist längst auch ein Business.
Die Liste ist lang: Champions-League mit dem FC Barcelona (2015), Copa Libertadores mit Santos (2011), Meister in Spanien, Frankreich, Saudi-Arabien. Olympia-Gold 2016, Confed-Cup 2013, diverse Pokalsiege. Jetzt, mit 33, will er mit Santos vielleicht noch einen letzten Titel in der Heimat holen.
- Den Titel selbst hat er nie geholt – aber er war nah dran. 2015 und 2017 stand er auf dem Podium, jeweils als Dritter. Mehrmals wurde er nominiert – aber der ganz große Wurf blieb (bisher) aus.
Auch beim FIFA-Weltfußballer reichte es noch nicht zum ersten Platz. Er war regelmäßig nominiert, stand mehrfach auf den Shortlists – doch am Ende landete immer jemand anderes ganz oben.
Neymar, klar – oder einfach "Ney". Auf dem Trikot steht seit Jahren "Neymar Jr." – das hat sich eingebrannt. Mehr braucht es nicht. Sein Name allein ist längst ein Begriff. Weltweit.