Harry Kane hat erklärt, welche Rolle Kommunikation für ihn im Umgang mit Druck spielt und an wem er sich orientierte.

Für Bayern Münchens Toptorjäger Harry Kane ist es "von großer Bedeutung, mit anderen über seine Gefühle zu sprechen und sie wissen zu lassen, was mit einem los ist", sagte der 30 Jahre alte Engländer in Sports Illustrated Deutschland. Er hätte immer Menschen um sich herum gehabt, so Kane weiter, "mit denen ich sprechen konnte, und auch ich selbst war offen dafür, auf andere zuzugehen. Das war wirklich wichtig für mich, und das versuche ich weiterzugeben."