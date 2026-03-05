Rund um die schwere Knieverletzung von Real Madrids Rodrygo sind neue Hintergründe bekannt geworden. Laut einem Bericht von The Athletic soll der Offensivspieler bereits seit etwa drei Jahren mit einem teilweise gerissenen Kreuzband gespielt haben.
"Einer der schlimmsten Tage meines Lebens": Star von Real Madrid soll jahrelang mit angerissenem Kreuzband gespielt haben
Die Blessur habe sich der Brasilianer demnach 2023 während eines Lehrgangs mit der Nationalmannschaft zugezogen. Trotz der Diagnose setzte der Angreifer seine Einsätze ohne längere Pause fort.
Am vergangenen Montag verschlimmerte sich die Situation jedoch drastisch: Der 25-Jährige erlitt im selben Knie einen kompletten Riss des Kreuzbands sowie des Außenmeniskus. Ob die frühere Teilverletzung damit zusammenhängt, ist unklar. In seinem Umfeld geht man laut The Athletic dennoch weiterhin davon aus, dass es damals richtig gewesen sei, den partiellen Riss ohne Operation auszukurieren.
Fußballjahr 2026 für Rodrygo gelaufen?
Nur wenige Stunden nach der offiziellen Mitteilung seines Klubs meldete sich der Brasilianer selbst zu Wort. Für ihn bedeutet die Diagnose nicht nur das vorzeitige Aus der laufenden Saison, sondern auch das Ende seiner Hoffnungen auf eine Teilnahme an der kommenden WM.
Das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko findet vom 11. Juni bis 19. Juli statt. Berichten zufolge könnte Rodrygo sogar rund zehn Monate ausfallen und damit das komplette Fußballjahr 2026 verpassen.
Der Angreifer zeigte sich in einer persönlichen Botschaft tief getroffen: "Einer der schlimmsten Tage meines Lebens - wie sehr ich diese Verletzung immer gefürchtet habe … vielleicht war das Leben in letzter Zeit ein wenig grausam zu mir … ich weiß nicht, ob ich das verdiene, aber worüber kann ich mich eigentlich beklagen? Wie viele wunderbare Dinge habe ich schon erlebt, die ich ebenfalls nicht verdient hatte."
Rodrygo meldet sich mit emotionaler Botschaft zu Wort
Rodrygo führte aus: "Ein großes Hindernis ist in meinem Leben, in meiner Karriere aufgetaucht, das mich für eine gewisse Zeit daran hindert, das zu tun, was ich am meisten liebe. Ich falle für den Rest der Saison bei meinem Verein aus und auch für die Weltmeisterschaft mit meinem Land - ein Traum, von dem alle wissen, wie viel er mir bedeutet."
Und weiter: "Mir bleibt nur, stark zu sein wie immer, das ist nichts Neues für mich. Danke an alle für eure Gebete, Nachrichten und Zuneigung! Ihr seid mir sehr wichtig. Auch wenn es ein sehr schwieriger Moment ist, verspreche ich, hier nicht stehen zu bleiben. Ich glaube, dass ich noch viele unglaubliche Dinge erleben und all jene glücklich machen werde, die an mich glauben. Es ist nur ein 'Bis bald' … Gott hat weiterhin alles unter Kontrolle."
Rodrygo kam gerade erst von Verletzung zurück
Bemerkenswert ist auch der Zeitpunkt der Verletzung: Beim LaLiga-Spiel gegen den FC Getafe soll sich Rodrygo die schwere Blessur bereits in der 66. Minute zugezogen haben. Eingewechselt wurde er von Trainer Alvaro Arbeloa zuvor in der 55. Minute. Trotz der Verletzung blieb er inklusive Nachspielzeit noch rund eine halbe Stunde auf dem Platz, möglicherweise begünstigt durch das Adrenalin. Erst einen Tag später wurde die Diagnose öffentlich.
Aus dem Team erhielt der Offensivspieler inzwischen viel Unterstützung. Dabei hatte er gegen Getafe gerade erst sein Comeback gefeiert: Seit Anfang Februar hatte ihn eine Tendinose im hinteren Oberschenkel seines rechten Beins außer Gefecht gesetzt.
Rodrygo: Statistiken in der Saison 2025/26
- Pflichtspiele: 27
- Tore: 3
- Vorlagen: 6