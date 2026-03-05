"Einer der schlimmsten Tage meines Lebens": Star von Real Madrid soll jahrelang mit angerissenem Kreuzband gespielt haben

Nur wenige Stunden nach der offiziellen Mitteilung seines Klubs meldete sich der Brasilianer selbst zu Wort. Für ihn bedeutet die Diagnose nicht nur das vorzeitige Aus der laufenden Saison, sondern auch das Ende seiner Hoffnungen auf eine Teilnahme an der kommenden WM.

Das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko findet vom 11. Juni bis 19. Juli statt. Berichten zufolge könnte Rodrygo sogar rund zehn Monate ausfallen und damit das komplette Fußballjahr 2026 verpassen.

Der Angreifer zeigte sich in einer persönlichen Botschaft tief getroffen: "Einer der schlimmsten Tage meines Lebens - wie sehr ich diese Verletzung immer gefürchtet habe … vielleicht war das Leben in letzter Zeit ein wenig grausam zu mir … ich weiß nicht, ob ich das verdiene, aber worüber kann ich mich eigentlich beklagen? Wie viele wunderbare Dinge habe ich schon erlebt, die ich ebenfalls nicht verdient hatte."