Rechtsverteidiger Marco Palestra verlässt Italien in Richtung England und schließt sich dem FC Chelsea an.
"Einer der besten Trainer der Welt": Xabi Alonso lockt 57-Millionen-Mann zum FC Chelsea - Last-Minute-Absage an anderen Weltklub?
Chelsea grätscht bei Marco Palestra Inter Mailand dazwischen
Wie die Blues am Mittwoch bekanntgaben, wechselt Palestra von Atalanta Bergamo an die Stamford Bridge und hat dort einen langfristigen Vertrag bis 2033 unterschrieben.
Damit grätschte Chelsea wohl in letzter Sekunde Inter Mailand dazwischen. Zuletzt hatte die Gazzetta dello Sport noch berichtet, dass Palestra kurz vor einer Einigung mit dem italienischen Meister stehe. 50 Millionen Euro Ablöse wollte Inter demnach bezahlen, Chelsea legt nun dem Vernehmen nach etwas mehr für den 21-Jährigen auf den Tisch.
Die Sockelablöse soll bei 57 Millionen Euro liegen, inklusive Bonuszahlungen könnte sich die Summe wohl noch auf bis zu 60 Millionen Euro erhöhen. Gemeinsam mit Ex-Chelsea-Star Jorginho ist Palestra damit der drittteuerste italienische Fußballer aller Zeiten. Nur Sandro Tonali (2023 für 60,8 Millionen Euro von Milan zu Newcastle) und Mateo Retegui (2025 für 61,75 Millionen Euro von Atalanta zu Al-Qadsiah) waren noch etwas teurer.
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Marco Palestra: "Wichtig für mich, Xabi Alonso als Trainer zu haben"
Bei seiner Entscheidung für Chelsea sei Xabi Alonso, der neue Trainer der Londoner, ein ganz zentraler Faktor gewesen, wie Palestra betonte: "Ich spüre bei ihm sehr viel Energie. Zudem ist er einer der besten Trainer der Welt – das hat man bei seinem Erfolg mit Bayer Leverkusen gesehen. Es ist wichtig für mich, Xabi Alonso als Trainer zu haben. Ich habe mich bereits zweimal mit ihm unterhalten, und er hat mir gesagt, was er von mir erwartet. Ich freue mich sehr, ihn kennenzulernen und das Training bei Chelsea aufzunehmen."
Alonso war im Sommer vergangenen Jahres nach zweieinhalb sehr erfolgreichen Jahren in Leverkusen zu Real Madrid gewechselt. Dort lief es allerdings nicht wie erhofft, nach nur rund einem halben Jahr war schon wieder Schluss im Bernabeu. Seit Mitte Mai ist nun klar, dass Alonso mit Chelsea den nächsten namhaften Klub übernimmt. Der Spanier soll die Blues, vergangene Saison nur Tabellenzehnter in der Premier League, zurück an die nationale und möglichst auch internationale Spitze führen.
Als Leihspieler in Cagliari gelingt Palestra der Durchbruch in der Serie A
Palestra, bei Atalanta ausgebildet, hatte in der abgelaufenen Spielzeit während einer Leihe zu Cagliari seinen Durchbruch in der Serie A gefeiert. Beim Tabellen-14. war der Youngster absolut gesetzt, kam in 37 Ligaspielen auf ein Tor und vier Assists. Mit seinen starken Leistungen für Cagliari machte er sich für größere Vereine interessant und avancierte zudem zum italienischen Nationalspieler (bisher zwei Länderspiele), im März hatte er für die Squadra Azzurra debütiert.
Bei Chelsea hat Palestra auf seiner Hauptposition als Rechtsverteidiger in Reece James und Malo Gusto hochkarätige Konkurrenz. Der Italiener kann allerdings auch auf der linken Seite spielen, wo Chelsea jüngst Marc Cucurella an Real Madrid verloren hat. Zudem kann Palestra auf rechts auch etwas offensiver eingesetzt werden.
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Marco Palestra jetzt Top-3: Die teuersten Italiener aller Zeiten
Platz
Spieler
Wechsel
Ablöse
1
Mateo Retegui
Atalanta Bergamo zu Al-Qadsiah (2025)
61,75 Millionen Euro
2
Sandro Tonali
AC Milan zu Newcastle United (2023)
60,8 Millionen Euro
3
Marco Palestra
Atalanta Bergamo zu FC Chelsea (2026)
57 Millionen Euro
Jorginho
SSC Neapel zu FC Chelsea (2018)
57 Millionen Euro
5
Gianluigi Buffon
Parma zu Juventus Turin (2001)
52,88 Millionen Euro