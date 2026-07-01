"Einer der besten Trainer der Welt": Xabi Alonso lockt 57-Millionen-Mann zum FC Chelsea - Last-Minute-Absage an anderen Weltklub?

Wie die Blues am Mittwoch bekanntgaben, wechselt Palestra von Atalanta Bergamo an die Stamford Bridge und hat dort einen langfristigen Vertrag bis 2033 unterschrieben.

Damit grätschte Chelsea wohl in letzter Sekunde Inter Mailand dazwischen. Zuletzt hatte die Gazzetta dello Sport noch berichtet, dass Palestra kurz vor einer Einigung mit dem italienischen Meister stehe. 50 Millionen Euro Ablöse wollte Inter demnach bezahlen, Chelsea legt nun dem Vernehmen nach etwas mehr für den 21-Jährigen auf den Tisch.

Die Sockelablöse soll bei 57 Millionen Euro liegen, inklusive Bonuszahlungen könnte sich die Summe wohl noch auf bis zu 60 Millionen Euro erhöhen. Gemeinsam mit Ex-Chelsea-Star Jorginho ist Palestra damit der drittteuerste italienische Fußballer aller Zeiten. Nur Sandro Tonali (2023 für 60,8 Millionen Euro von Milan zu Newcastle) und Mateo Retegui (2025 für 61,75 Millionen Euro von Atalanta zu Al-Qadsiah) waren noch etwas teurer.