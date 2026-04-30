"Ich möchte mir keine Zahl und kein Limit setzen. Denn ich denke, dass ich große Dinge erreichen kann. Ich möchte so viele wie möglich machen", sagte RB Leipzigs Offensivspieler Johan Bakayoko Anfang Oktober vergangenen Jahres im Interview mit Sky. Fünf Bundesligaspiele hatte er seinerzeit in den Knochen, allesamt von Beginn an. Und während RB nach der 0:6-Klatsche beim FC Bayern zum Saisonauftakt vier Siege am Stück feierte, hatte Bakayoko in der Anfangsphase dieser Spielzeit schon zwei wichtige Tore auf sein Konto gebucht, mit denen er in Mainz und in Wolfsburg jeweils einen 1:0-Erfolg sicher stellte.
"Einer der besten Spieler auf seiner Position" gerät in Vergessenheit: Hat sich Jürgen Klopp bei einem Top-Transfer geirrt?
Jürgen Klopp überzeugte Bakayoko vom Wechsel zu RB Leipzig
Rund sieben Monate nach Bakayokos hoffnungsvoller Ankündigung dürfte der Leipziger Sommerneuzugang froh sein, wenn er seine Ausbeute in der Bundesliga von zwei zumindest noch auf drei Treffer nach oben schrauben würde. Denn seit jenem Sky-Interview verlief die weitere Saison für den 23-Jährigen alles andere als rund.
Dabei hatte sich Leipzig so enorm um Bakayoko bemüht, der mit Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen auch bei zwei Ligakonkurrenten großes Interesse geweckt haben soll. Bei der PSV Eindhoven hatte er sich als schneller, dribbelstarker Außenbahnspieler einen Namen gemacht und sah sich vergangenen Sommer endgültig dazu bereit, in einer von Europas Top-5-Ligen den nächsten Schritt in seiner Karriere zu gehen.
"Der Transfer ist ein schönes Beispiel dafür, dass sich Hartnäckigkeit und früher Kontaktaufbau auszahlen, wir haben ihn über zwei Jahre verfolgt", betonte RB-Sportchef Marcel Schäfer letzten Sommer, wie sehr die Sachsen Bakayoko für ihr Projekt haben wollten. Schon 2024 hätte Leipzig den Belgier gerne in die Bundesliga gelotst, letztlich klappte es erst ein Jahr später. "Wir haben ihm das Gefühl gegeben, dass wir ihm helfen können, auf seiner Position einer der besten Spieler zu werden, die es gibt", erklärte Schäfer.
18 Millionen Euro ließ sich der Bundesligist Bakayoko kosten, stattete ihn mit einem langfristigen Vertrag bis 2030 aus. Der Dribbler sollte eines der Gesichter der mittelfristigen RB-Zukunft werden - und da war natürlich auch Jürgen Klopp, seines Zeichens Head of Global Soccer bei Red Bull, maßgeblich in den Transfer involviert. Der ehemalige BVB- und Liverpool-Coach trug nicht nur mit seiner Popularität und seiner Aura dazu bei, dass sich Bakayoko für Leipzig entschied. Es war Klopps Herangehensweise, die den Angreifer ganz besonders catchte.
"Wir hatten ein langes Gespräch, ich habe Jürgen Klopp das erste Mal getroffen. Es war für mich etwas ungewöhnlich: Es war nicht so, dass er gesagt hat, ich soll nach Leipzig kommen oder dies oder das tun. Sondern es ging um Fußball im Allgemeinen, über meine Ziele und wie er mich sieht", erzählte Bakayoko von Klopps Einfluss auf seinen Wechsel. "Für mich war das entscheidend, weil man gesehen hat, dass er eine klare Vision hat und – noch wichtiger – dass er etwas Großes aufbauen will. Und da will ich Teil davon werden."
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Bakayoko gerät hinter Yan Diomande bei RB Leipzig in Vergessenheit
Dass er lange und erfolgreich Teil von RB sein wird, darauf deutete Bakayokos Start beim neuen Verein dann auch tatsächlich hin. Trainer Ole Werner, ebenfalls im Sommer neu dazugestoßen, setzte voll auf den neuen Jungstar, der am 3. Spieltag Mitte September das erste Glanzlicht setzte. Mit seiner Dynamik auf den ersten Metern ließ er in Mainz seinen Gegenspieler stehen, zog von der rechten Seite nach innen, verzögerte seinen Abschluss klug und jagte den Ball dann aus 20 Metern per Aufsetzer ins kurze Eck.
Es sollte das Tor zu wichtigen drei Punkten sein, ebenso wie zwei Wochen später in Wolfsburg. Der Treffer fiel auf ähnliche Art und Weise, wieder legte sich Bakayoko den Ball auf seinen starken linken Fuß und schloss schnörkellos ab. Bakayoko war damit einer der bestimmenden RB-Akteure der Saisonfrühphase und es sah danach aus, als schnappte er sich die prägende Rolle, die letztlich allerdings stattdessen Yan Diomande einnahm. Der Ivorer, der im Sommer für über 100 Millionen Euro verkauft werden könnte, musste sich an den ersten Spieltagen noch meist hinter Bakayoko anstellen. Mittlerweile hat er ihm längst den Rang abgelaufen - und ist damit nicht der Einzige.
Ende Oktober, in der 2. Runde des DFB-Pokals, sorgte Bakayoko letztmals für Aufsehen, als er beim 4:1 bei Drittligist Energie Cottbus zur Führung traf. Die ernüchternde Bilanz seitdem: Keine einzige direkte Torbeteiligung seit nunmehr einem halben Jahr. Und wettbewerbsübergreifend stand der belgische Nationalspieler in diesem Zeitraum nur noch ein einziges Mal in der Startelf - und das ging auch noch gründlich schief. Bei der 1:3-Niederlage bei Union Berlin Mitte Dezember enttäuschte Bakayoko auf ganzer Linie und musste nach knapp einer Stunde Tidiam Gomis weichen, der zwei Minuten später den zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer besorgte.
Unmittelbar nach dem schwachen Auftritt an der Alten Försterei streikte zu allem Überfluss auch noch der Körper, muskuläre Probleme setzten Bakayoko wochenlang außer Gefecht. In der Hierarchie in Leipzigs Offensive fiel er weiter zurück, die Stammbesetzung auf den Flügeln aus Diomande und Antonio Nusa ist mittlerweile um Lichtjahre enteilt. Dahinter setzt Werner lieber auf Winterneuzugang Brajan Gruda, auch Gomis wird immer wieder vor Bakayoko eingewechselt. Der musste so in der Hälfte der zwölf Pflichtspiele seit seinem Comeback Ende Januar 90 Minuten lang auf der Bank schmoren.
Bakayoko kann bei RB Leipzig trotz allem noch durchstarten
"Es liegt nicht daran, dass wir mit Baka nicht auch einen Spieler haben, der für uns genauso eine wichtige Rolle spielen kann, sondern daran, dass wir eben andere Spieler mit Topqualität haben", erklärte Werner Anfang April nach dem 2:1 in Bremen, bei dem Bakayoko nicht zum Einsatz kam, dessen schwierige Situation auch mit der starken Konkurrenz. Zudem sehe er in dem Belgier Jokerqualitäten, er sei "eher der Spielertyp, der gegen tiefstehende Gegner, wenn du vielleicht ein Tor brauchst, noch mal von der Bank für frischen Wind sorgen kann", so Werner.
Die muskulären Probleme im Winter hatten Bakayoko in einer ohnehin schon schwierigen Phase zusätzlich zurückgeworfen. Danach wieder in seinen Rhythmus zu finden, fiel ihm schwer, wie Werner bereits Anfang März betonte. Allzu viele Spielminuten, um in Schwung zu kommen, gewährte er Bakayoko seither nicht, die meisten Einsätze waren nur sehr kurz. Im bisherigen Jahr 2026 stand Bakayoko insgesamt nur etwas weniger als 100 Minuten auf dem Platz.
Für Bakayoko ein bitterer Nebeneffekt der komplizierten Zeit im Verein: Das persönliche Ziel, sich bei RB in der Saison vor der WM wieder für die belgische Nationalmannschaft zu empfehlen, musste er abschreiben. 18 Länderspiele hat er bisher absolviert, letztmals war er im November 2024 nominiert worden. Ein Kaderplatz bei der anstehenden Weltmeisterschaft ist inzwischen völlig außer Reichweite geraten.
Sogar über einen vorzeitigen Abschied aus Leipzig nach nur einem Jahr wurde zuletzt schon spekuliert. Ein Szenario, das für beide Seiten ein großes Scheitern bedeuten würde - doch es gibt auch noch Gründe zur Hoffnung auf einen verspäteten, nachhaltigen RB-Durchbruch.
Da wäre zunächst einmal die aufgrund von dessen herausragender Entwicklung sehr realistische Möglichkeit, dass mit Diomande ein direkter Konkurrent Bakayokos nächste Saison nicht mehr da ist. Der 19-Jährige wird allen voran vom FC Liverpool umworben und mit Bakayoko hätte Leipzig einen Nachfolger mit Potenzial bereits parat. Einen Spieler, um den man lange intensiv gebuhlt hat, von dessen Qualitäten man dem Vernehmen nach weiterhin überzeugt ist. Dafür spricht auch der enge Draht zu Klopp, der sich gemeinsam mit Bakayoko im Januar das NBA-Spiel zwischen Orlando Magic und Memphis Grizzlies in Berlin anschaute.
Und zuletzt gelang es Bakayoko trotz der kurzen Bewährungszeiten auch auf dem Platz, in Ansätzen positive Tendenzen zu zeigen. So auch erst am vergangenen Freitag beim 3:1 gegen Union Berlin, als er für die letzten zehn Minuten für Diomande ins Spiel kam. Bakayoko wirkte frisch, wirkte spielfreudig, wollte sich unbedingt empfehlen. Und beinahe hätte er das kurz nach seiner Einwechslung mit einem Tor gemacht, traf per wunderschöner Volleyabnahme aber nur den Pfosten.
Bakayokos Hoffnung, in Leipzig "große Dinge" zu erreichen, sie lebt noch. Trotz eines halben Jahres zum Vergessen.