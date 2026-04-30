"Einer der besten Spieler auf seiner Position" gerät in Vergessenheit: Hat sich Jürgen Klopp bei einem Top-Transfer geirrt?

Rund sieben Monate nach Bakayokos hoffnungsvoller Ankündigung dürfte der Leipziger Sommerneuzugang froh sein, wenn er seine Ausbeute in der Bundesliga von zwei zumindest noch auf drei Treffer nach oben schrauben würde. Denn seit jenem Sky-Interview verlief die weitere Saison für den 23-Jährigen alles andere als rund.

Dabei hatte sich Leipzig so enorm um Bakayoko bemüht, der mit Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen auch bei zwei Ligakonkurrenten großes Interesse geweckt haben soll. Bei der PSV Eindhoven hatte er sich als schneller, dribbelstarker Außenbahnspieler einen Namen gemacht und sah sich vergangenen Sommer endgültig dazu bereit, in einer von Europas Top-5-Ligen den nächsten Schritt in seiner Karriere zu gehen.

"Der Transfer ist ein schönes Beispiel dafür, dass sich Hartnäckigkeit und früher Kontaktaufbau auszahlen, wir haben ihn über zwei Jahre verfolgt", betonte RB-Sportchef Marcel Schäfer letzten Sommer, wie sehr die Sachsen Bakayoko für ihr Projekt haben wollten. Schon 2024 hätte Leipzig den Belgier gerne in die Bundesliga gelotst, letztlich klappte es erst ein Jahr später. "Wir haben ihm das Gefühl gegeben, dass wir ihm helfen können, auf seiner Position einer der besten Spieler zu werden, die es gibt", erklärte Schäfer.

18 Millionen Euro ließ sich der Bundesligist Bakayoko kosten, stattete ihn mit einem langfristigen Vertrag bis 2030 aus. Der Dribbler sollte eines der Gesichter der mittelfristigen RB-Zukunft werden - und da war natürlich auch Jürgen Klopp, seines Zeichens Head of Global Soccer bei Red Bull, maßgeblich in den Transfer involviert. Der ehemalige BVB- und Liverpool-Coach trug nicht nur mit seiner Popularität und seiner Aura dazu bei, dass sich Bakayoko für Leipzig entschied. Es war Klopps Herangehensweise, die den Angreifer ganz besonders catchte.

"Wir hatten ein langes Gespräch, ich habe Jürgen Klopp das erste Mal getroffen. Es war für mich etwas ungewöhnlich: Es war nicht so, dass er gesagt hat, ich soll nach Leipzig kommen oder dies oder das tun. Sondern es ging um Fußball im Allgemeinen, über meine Ziele und wie er mich sieht", erzählte Bakayoko von Klopps Einfluss auf seinen Wechsel. "Für mich war das entscheidend, weil man gesehen hat, dass er eine klare Vision hat und – noch wichtiger – dass er etwas Großes aufbauen will. Und da will ich Teil davon werden."