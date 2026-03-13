Welt- und Europameister Jürgen Klinsmann kann sich ein Engagement als Trainer bei seinem ehemaligen Klub Tottenham Hotspur vorstellen, der in der Premier League aktuell gegen den Abstieg kämpft. Dies ließ er in seinem Interview mit ESPN FC verlauten.
"Einen bösen, hässlichen Kampfgeist entwickeln!" Kehrt Jürgen Klinsmann zu einem Ex-Klub zurück?
Jürgen Klinsmann bereits als Spieler bei Tottenham
"Wer würde diesen Job nicht wollen? Es ist Tottenham", erklärte Klinsmann, der während seiner aktiven Karriere in der Saison 1994/95 für die Spurs auf Torejagd ging und in 41 Pflichtspielen 20 Treffer beisteuerte.
Tottenham verlor in den vergangenen Wochen sechs Pflichtspiele in Folge, zuletzt das Achtelfinalhinspiel in der Champions League bei Atletico Madrid mit 2:5. Obwohl Coach Igor Tudor erst seit rund einem Monat im Amt ist, wird nach vier Pleiten in vier Partien bereits schon wieder über dessen Aus diskutiert.
- Getty Images Sport
Tottenham: Folgt Klinsmann auf Igor Tudor?
Klinsmann wäre wohl eine der Optionen auf der Liste für einen möglichen Nachfolger, doch "egal, wen man auswählt, man braucht jemanden, der emotional mit allen eine Verbindung aufbauen kann, der den Verein kennt, der den Verein fühlt, der die Menschen fühlt".
Angesichts Platz 16 in der Liga und nur einem Punkt Vorsprung auf einen Abstiegsplatz müsse laut Klinsmann eine schnelle Lösung gefunden werden, wobei sich der 61-Jährige auf ein Engagement als Interimslösung bis Saisonende vorstellen könnte.
Klinsmann zuletzt Nationaltrainer von Südkorea
"Um aus diesem Schlamassel herauszukommen, müssen sie einen Kampfgeist entwickeln, einen wirklich bösen, hässlichen Kampfgeist, und das geht nur über die Emotionen", so Klinsmann. "Man braucht also kein taktisches Genie oder ähnliches, sondern jemanden, der alle mit ins Boot holt, diese Spiele positiv angeht und alle davon überzeugt, dass sie Gefahr laufen, in die Championship abzusteigen."
Klinsmann selbst ist seit seinem einjährigen Intermezzo als Nationaltrainer Südkoreas ohne Job, zuvor trainierte er Hertha BSC, Bayern München sowie die Nationalmannschaften der USA und von Deutschland, mit der er das Sommermärchen 2006 feiern durfte.
Die Spurs gastieren am Sonntag beim FC Liverpool, ehe das Rückspiel zuhause gegen Atletico ansteht - gefolgt vom Liga-Duell gegen Nottingham Forest, das sich wie Tottenham ebenfalls mitten im Abstiegskampf befindet.
Jürgen Klinsmann: Seine Trainerstationen im Überblick
- Deutschland: 2004-2006
- Bayern München: 2008-2009
- USA: 2011-2016
- Hertha BSC: 2019-2020
- Südkorea: 2023-2024