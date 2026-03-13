"Einen bösen, hässlichen Kampfgeist entwickeln!" Kehrt Jürgen Klinsmann zu einem Ex-Klub zurück?

"Wer würde diesen Job nicht wollen? Es ist Tottenham", erklärte Klinsmann, der während seiner aktiven Karriere in der Saison 1994/95 für die Spurs auf Torejagd ging und in 41 Pflichtspielen 20 Treffer beisteuerte.

Tottenham verlor in den vergangenen Wochen sechs Pflichtspiele in Folge, zuletzt das Achtelfinalhinspiel in der Champions League bei Atletico Madrid mit 2:5. Obwohl Coach Igor Tudor erst seit rund einem Monat im Amt ist, wird nach vier Pleiten in vier Partien bereits schon wieder über dessen Aus diskutiert.