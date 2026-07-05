Nachdem Brasiliens Bruno Guimaraes früh mit einem Elfmeter an Norwegens Keeper Örjan Nyland gescheitert war (14.), sorgte Erling Haaland in der Schlussphase mit einem Doppelpack für die Entscheidung (79., 90.). Neymar betrieb mit einem verwandelten Foulelfmeter tief in der Nachspielzeit (90.+10) nur noch Ergebniskosmetik und den 1:2-Endstand aus brasilianischer Sicht.
Eine Weltklasse-Leistung als Bewerbung für den nächsten Klub: Vereinsloser Ex-Ingolstädter überragt neben Erling Haaland für Norwegen gegen Brasilien
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Norwegen hört auf den Rhythmus von Erling Haaland
Beim Abpfiff musste er dann doch leicht grinsen. Norwegen hatte auch das fünfte Länderspiel gegen Brasilien nicht verloren und den Rekordweltmeister aus dem Turnier geworfen – und verantwortlich dafür war in der Offensive mal wieder Erling Haaland.
Der Stürmer von Manchester City war schon vorher die Achtelfinalversichung Norwegens gewesen. Seine fünf Tore in drei Partien brachten die Skandinavier erst in die Runde der letzten 16, in der auch gegen Brasilien alle norwegischen Hoffnungen auf ihm lagen. Bei Haaland geht es, wie auch bei City, nicht um Laufstrecke, Ballkontakte oder Zweikampquote, sondern einzig und allein darum, dass der Ball den Weg ins Netz findet. Und das tat er gegen Brasilien gleich zweimal.
Die erste Hälfte war dabei genauso Haaland-typisch: Nach 36 Minuten hatte er nur sieben Ballkontakte, einmal die Kugel ziemlich ungefährlich Richtung Brasilien-Tor gelenkt. Es folgten noch zwei Vorbereitungen für zwei Ödegaard-Abschlüsse – aber mehr gab es von ihm nicht zu sehen.
So ging es auch nach dem Seitenwechsel zunächst weiter. Haaland kam bei Hereingaben knapp zu spät (66., 67.), aber in der Schlussphase wurde aus dem Haaland, der nur wenig am Spiel teilnimmt, auf einmal der Haaland mit den tödlichen Torabschlüssen: Eine Flanke des eingewechselten Andreas Schjelderup wuchtete er per Kopf ins Netz (79.) – und beim 2:0 knallte er den Ball per Linksschuss auf erneuter Vorlage von Schjelderup Danilo durch die Beine (90.). Nach Sieben Tore in vier WM-Spielen konnte es nur eine Belohnung für Haaland geben: Er durfte beim Sieges-Rudern der norwegischen Fans auf der Trommel den Rhythmus vorgeben – und darüber freute er sich äußerlich sogar noch mehr als über seine Tore.
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Kein Ballbesitz, keine Top-Leistung von Vinicius
Viele Jahre lang war die Selecao Neymars Team. Da der ehemalige Star vom FC Barcelona und Paris Saint-Germain aber leistungstechnisch stark abgebaut hat und aufgrund von Verletzungen regelmäßig fehlt, musste ein Nachfolger gefunden werden. Während der WM wurde in den ersten vier Duellen klar, dass nur Vinicius Junior dieses Erbe antreten kann. Der Superstar von Real Madrid übernahm Verantwortung, traf viermal und bereitete ein weiteres Tor vor. Und schon vor dem Achtelfinal-Duell mit Norwegen war ziemlich klar: Wenn Brasilien weiterkommen will, braucht es eine sehr gute Leistung des Flügelspielers.
Die gab es am Sonntag nicht. Vinicius spielte ordentlich, aber den Unterschied in New Jersey machte die norwegische Naturgewalt und nicht der brasilianische Tempodribbler. Überraschenderweise durfte der Real-Star in der Anfangsphase nicht den Elfmeter schießen, den Bruno Guimaraes dann vergab. Vinicius bemühte sich, wechselte oft zwischen dem linken Flügel und der zentraleren Position als zweiter Stürmer, doch ins Tempo kam er gegen die Norweger nur selten. Was dabei nicht half: Bei nur 30 Prozent Ballbesitz waren die Möglichkeiten, etwas mit der Kugel anzufangen, ohnehin begrenzt.
Eine Topchance gab es immerhin für ihn, als er mit links an Nyland scheiterte (40.). Und die Top-Top-Chance von Endrick bereitete er mit einem Zuckerpass vor (59.). Als Brasilien jedoch in der Schlussphase erst einen und dann zwei Treffer brauchte, war von ihm nichts mehr zu sehen. Dass dann auch noch Neymar den zweiten Elfmeter zum ganz späten 1:2 schoss, wird ihm auch nicht gefallen haben. Es passte jedenfalls zu einem Spiel, dass nicht nur Vini Jr. mit Sicherheit gerne ganz schnell vergessen möchte.
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Norwegen-Torhüter macht mit 35 Jahren das Spiel seines Lebens
Er hielt einen Elfmeter. Er blockte Vinicius Juniors Linksschuss vor der Pause. Und er zeigte eine überragende Parade im Zurücklaufen, als der eigene Mann die Kugel unglücklich per Bogenlampe aufs leere Tor abfälschte: Norwegens Keeper Örjan Nyland erwischte einen Glanztag im WM-Achtelfinale gegen Brasilien und war mindestens genauso verantwortlich für den Einzug in die Runde der letzten Acht wie der Doppel-Torschütze Erling Haaland.
Dass der 35-Jährige aktuell ohne Klub ist, ist dabei kaum zu glauben. Sein Vertrag beim FC Sevilla ist vor einer Woche ausgelaufen. Bei den Andalusieren war er nach zwei Spielzeiten als Stammkraft zuletzt nur Ersatz – und deshalb darf er sich nun einen neuen Verein suchen. An Interessenten dürften es nach diesem Auftritt auf der größtmöglichen Bühne jetzt nicht mehr mangeln. Und Zeit hat er in seiner Karriere, in der er 18 Bundesliga-Spiele für den FC Ingolstadt und zwei für RB Leipzig machte, ja auch noch genügend – wenn man Manuel Neuer als Maßstab nimmt, der mit 40 noch für das DFB-Team bei der WM im Kasten stand.
Im Gegensatz zur deutschen Nummer eins hatte Nyland aber gegen Brasilien die vielzitierte "Aura" des Unbezwingbaren. Er erarbeitete sich mit seinen Paraden viel Selbstbewusstsein, die langen Bälle in die Spitze kamen reihenweise präzise an – und im Gefühl des sicheren Sieges leistete er sich kurz vor Schluss beim zweiten Elfmeter sogar ein langes Wortgefecht mit Neymar.
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Häufig gestellte Fragen
Erling Haaland ist Mittelstürmer – und zwar einer, wie man ihn im modernen Fußball kaum besser finden könnte. Seine Aufgabe? Tore. Viele Tore. Er spielt zentral, mit Kraft, Tempo, cleveren Laufwegen und dieser fast unheimlichen Effizienz vor dem Tor.
Geboren wurde er am 21. Juli 2000 in Leeds, England. Sein Vater, Alf-Inge Haaland, war damals Profi bei Leeds United – daher auch der englische Geburtsort. Aufgewachsen ist er dann in Norwegen, in der Stadt Bryne.
Bei Manchester City läuft Haaland mit der Nummer 9 auf – eine klassische Stürmernummer, die ziemlich genau zusammenfasst, was er auf dem Platz macht: vorne lauern, Chancen erspüren, abdrücken.
Mit 1,95 Metern Körpergröße ist Haaland eine echte Erscheinung. Und das nicht nur auf dem Papier – er bringt Wucht mit, wirkt aber gleichzeitig erstaunlich agil für seine Größe. Eine seltene Kombination.
Rund 88 Kilogramm bringt er auf die Waage. Das passt: robust gebaut, muskulös, aber trotzdem spritzig. Auf dem Platz wirkt er wie ein Panzer mit Turbolader.
Offizielle Angaben gibt es nicht – geschätzt wird EU 46 bis 47. Haalands Schuhe? Speziell angepasst, versteht sich. Nike sorgt dafür, dass alles sitzt.
Sein linker Fuß ist der dominante. Die meisten seiner Tore schießt er damit. Mit rechts trifft er aber auch regelmäßig – was ihn noch unberechenbarer macht.
Seine Anfänge hatte er bei Bryne FK – dort, wo Haaland aufgewachsen ist. Danach folgten Molde FK, Salzburg, Borussia Dortmund – und schließlich der Sprung zu Manchester City. Ein Weg mit klarer Linie.
Sein Hauptwohnsitz ist in Manchester – ganz in der Nähe des Trainingszentrums. Außerdem besitzt er Immobilien in Norwegen, und angeblich auch eine Finca in Spanien. Details? Bleiben privat.
Seine Autosammlung ist berühmt: Bugatti, Ferrari Monza, Mercedes-AMG One, Rolls-Royce Cullinan – dazu Alltagsklassiker wie ein Range Rover oder ein Audi RS6. Je nach Stimmung und Anlass.
Ja, er kann. Während seiner Zeit in Dortmund hat Haaland Deutsch gelernt – und auch in Interviews gezeigt, dass er sich gut verständigen kann. Kein Akzentwunder, aber völlig alltagstauglich.
Seit 2024 ist bekannt: Haaland ist Vater geworden. Viel mehr ist dazu nicht öffentlich – er schützt sein Privatleben konsequent.
Isabel Haugseng Johansen – sie kommt wie er aus Bryne, man kennt sich also schon ewig. Die beiden führen eine eher zurückhaltende Beziehung, leben aber offenbar zusammen in England.
Je nach Quelle liegt sein Jahresgehalt zwischen 33 und 55 Millionen Euro – abhängig von Boni. Sein Vermögen? Schätzungen gehen von weit über 100 Millionen Euro aus. Und das ist wohl eher konservativ.
Mit Salzburg holte Haaland Meisterschaft und Pokal, mit dem BVB den DFB-Pokal. Der große Coup folgte bei City: Premier League, FA Cup und Champions League – alles in einer Saison. 2024 kam der nächste Meistertitel dazu. Und individuell? Da hat er 2023 fast alles abgeräumt.
Noch kein einziges Mal. 2023 war er aber ganz nah dran – Platz 2 hinter Messi. Viele sehen ihn schon als nächsten großen Favoriten.
Auch hier bisher kein Sieg. 2023 war Haaland erneut Zweiter – wieder hinter Messi. Es dürfte aber nicht das letzte Mal gewesen sein, dass sein Name ganz oben auftaucht.
Gleich zwei: "The Man-Child" – wegen seines schnellen Wachstums bei Molde – und "Goal Machine", weil er einfach immer trifft. Beide Spitznamen treffen ziemlich genau ins Schwarze.