Eine Weltklasse-Leistung als Bewerbung für den nächsten Klub: Vereinsloser Ex-Ingolstädter überragt neben Erling Haaland für Norwegen gegen Brasilien

Beim Abpfiff musste er dann doch leicht grinsen. Norwegen hatte auch das fünfte Länderspiel gegen Brasilien nicht verloren und den Rekordweltmeister aus dem Turnier geworfen – und verantwortlich dafür war in der Offensive mal wieder Erling Haaland.

Der Stürmer von Manchester City war schon vorher die Achtelfinalversichung Norwegens gewesen. Seine fünf Tore in drei Partien brachten die Skandinavier erst in die Runde der letzten 16, in der auch gegen Brasilien alle norwegischen Hoffnungen auf ihm lagen. Bei Haaland geht es, wie auch bei City, nicht um Laufstrecke, Ballkontakte oder Zweikampquote, sondern einzig und allein darum, dass der Ball den Weg ins Netz findet. Und das tat er gegen Brasilien gleich zweimal.

Die erste Hälfte war dabei genauso Haaland-typisch: Nach 36 Minuten hatte er nur sieben Ballkontakte, einmal die Kugel ziemlich ungefährlich Richtung Brasilien-Tor gelenkt. Es folgten noch zwei Vorbereitungen für zwei Ödegaard-Abschlüsse – aber mehr gab es von ihm nicht zu sehen.

So ging es auch nach dem Seitenwechsel zunächst weiter. Haaland kam bei Hereingaben knapp zu spät (66., 67.), aber in der Schlussphase wurde aus dem Haaland, der nur wenig am Spiel teilnimmt, auf einmal der Haaland mit den tödlichen Torabschlüssen: Eine Flanke des eingewechselten Andreas Schjelderup wuchtete er per Kopf ins Netz (79.) – und beim 2:0 knallte er den Ball per Linksschuss auf erneuter Vorlage von Schjelderup Danilo durch die Beine (90.). Nach Sieben Tore in vier WM-Spielen konnte es nur eine Belohnung für Haaland geben: Er durfte beim Sieges-Rudern der norwegischen Fans auf der Trommel den Rhythmus vorgeben – und darüber freute er sich äußerlich sogar noch mehr als über seine Tore.