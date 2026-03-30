Mehrere Fanklubs der Tottenham Hotspur haben sich gegen eine Verpflichtung von Roberto De Zerbi als neuen Trainer der Spurs ausgesprochen. Der Klub hatte sich am Sonntag von Coach Igor Tudor getrennt, der erst vor einem Monat von Thomas Frank übernommen hatte.
"Eine Verpflichtung, die Tottenham nicht machen sollte": Fan-Gruppe ist strikt gegen Spurs-Trainerkandidaten
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Schwere Vorwürfe gegen Mason Greenwood
Schon vor der Entlassung Tudors hatten sich die Spurs-Fans am Wochenende gegen De Zerbi gerichtet. Der Widerstand beruht auf Kommentaren, die der Italiener bei seinem vorherigen Engagement bei Olympique Marseille über seinen Spieler Mason Greenwood gemacht hatte. De Zerbi war Mitte Februar in Südfrankreich entlassen worden.
Greenwood hatte während seiner Zeit bei Manchester United Schlagzeilen gemacht, da er im Januar 2022 wegen des Verdachts der Vergewaltigung und Körperverletzung festgenommen worden war. Die Anklage wurde ein Jahr später jedoch fallengelassen, da Belastungszeugen ihre Aussagen zurückgezogen hatten und neue Beweismittel aufgetaucht waren. Bei United war - ebenfalls nach viel Gegenwind durch Fan-Gruppierungen - daraufhin kein Platz mehr für Greenwood, der nach einer Leihe zu Getafe schließlich 2024 nach Marseille wechselte.
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"Ernste Fragen über seine Einschätzung"
Im November 2025 hatte OM-Trainer De Zerbi Greenwood als "netten Kerl" bezeichnet, der "büßen" musste. "Das, was ihm passiert ist, macht mich traurig, denn ich kenne nur einen ganz anderen Menschen als den, der damals beschrieben wurde", sagte er.
Der Frauen-Fanklub 'Women of the Lane' der Spurs veröffentlichte nun ein Statement, in dem angeführt wurde, dass De Zerbis Aussagen "ernste Fragen über seine Einschätzung" hervorrufen würden. "Das ist eine Verpflichtung, die Tottenham Hotspur nicht machen sollte", teilte der Fanklub mit.
Auch die 'Proud Lilywhites', der LGBTQ+-Fanklub der Spurs, teilten die Bedenken und Ablehnung: "Wenn jemand in dieser Position öffentlich einen Spieler wie Mason Greenwood verteidigt, wird die Schwere dessen, was passiert ist, heruntergespielt. Das ist nicht nur für sich gesehen von Bedeutung, sondern auch bezüglich des Signals, das damit gesendet wird."
Die nächsten Spiele der Tottenham Hotspur:
- 12.04., 15 Uhr: Sunderland - Tottenham
- 18.04., 18.30 Uhr: Tottenham - Brighton
- 25.04., 16 Uhr: Wolverhampton - Tottenham
- 02.05., 13.30 Uhr: Aston Villa - Tottenham