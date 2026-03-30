"Eine Verpflichtung, die Tottenham nicht machen sollte": Fan-Gruppe ist strikt gegen Spurs-Trainerkandidaten

Im November 2025 hatte OM-Trainer De Zerbi Greenwood als "netten Kerl" bezeichnet, der "büßen" musste. "Das, was ihm passiert ist, macht mich traurig, denn ich kenne nur einen ganz anderen Menschen als den, der damals beschrieben wurde", sagte er.

Der Frauen-Fanklub 'Women of the Lane' der Spurs veröffentlichte nun ein Statement, in dem angeführt wurde, dass De Zerbis Aussagen "ernste Fragen über seine Einschätzung" hervorrufen würden. "Das ist eine Verpflichtung, die Tottenham Hotspur nicht machen sollte", teilte der Fanklub mit.

Auch die 'Proud Lilywhites', der LGBTQ+-Fanklub der Spurs, teilten die Bedenken und Ablehnung: "Wenn jemand in dieser Position öffentlich einen Spieler wie Mason Greenwood verteidigt, wird die Schwere dessen, was passiert ist, heruntergespielt. Das ist nicht nur für sich gesehen von Bedeutung, sondern auch bezüglich des Signals, das damit gesendet wird."