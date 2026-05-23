"Eine Unverschämtheit": Uli Hoeneß knöpft sich Anhänger vom FC Bayern und VfB Stuttgart vor

"Was die Zuschauer auf beiden Seiten heute aufgeführt haben, ist eine Unverschämtheit", schimpfte Hoeneß nach dem 3:0-Erfolg seiner Bayern im DFB-Pokal-Finale am Samstagabend bei Sky.

"Die haben das Spiel total zerstört. Meine Frau hat mir gesagt, am Fernseher hat man lange Zeit nichts gesehen", polterte Hoeneß weiter. Zu Beginn der zweiten Halbzeit war ein durchgestrichenes DFB-Logo von der Fankurve des VfB Stuttgart aus über die Ränge gereicht worden und schaffte es bis zu den Anhängern des FCB auf der gegenüberliegenden Seite des Berliner Olympiastadions.

Auf zahlreichen Spruchbändern hagelte es zudem aus beiden Fanlagern im Rahmen der gemeinsamen Protestaktion heftige Kritik am Deutschen Fußball-Bund. "Große Rivalen sind sich einig: F**k dich, DFB", hieß es beispielsweise auf einem Banner in der Kurve des Rekordmeisters. Zudem schallten minutenlang "Scheiß DFB"-Sprechchöre im Wechselgesang zwischen FCB- und VfB-Fans durch das weite Rund.

Anlass für die Proteste waren unter anderem die hohen Preise, die der DFB für Eintrittskarten zum Pokalfinale verlangte. "Mit 45 € (Fankategorie), 80 € (Kategorie 3), 150 € (Kategorie 2) und 195 € (Kategorie 1) ruft der DFB für die Eintrittskarten zum Pokalfinale einmal mehr Mondpreise auf. Betrachtet man den Stadionplan wird deutlich, dass unverhältnismäßig große Teile des Stadions in die teuren Kategorien 1 und 2 klassifiziert wurden", hieß es im Vorfeld der Partie in einer Mitteilung von Club Nr. 12, der Vereinigung der aktiven Fan-Szene des FC Bayern.