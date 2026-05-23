Die gemeinsamen Proteste der Fans von Bayern München und vom VfB Stuttgart gegen den DFB haben FCB-Ehrenpräsident Uli Hoeneß wütend gemacht.
"Eine Unverschämtheit": Uli Hoeneß knöpft sich Anhänger vom FC Bayern und VfB Stuttgart vor
Uli Hoeneß knöpft sich Fans beim DFB-Pokalfinale vor: "Haben das Spiel total zerstört"
"Was die Zuschauer auf beiden Seiten heute aufgeführt haben, ist eine Unverschämtheit", schimpfte Hoeneß nach dem 3:0-Erfolg seiner Bayern im DFB-Pokal-Finale am Samstagabend bei Sky.
"Die haben das Spiel total zerstört. Meine Frau hat mir gesagt, am Fernseher hat man lange Zeit nichts gesehen", polterte Hoeneß weiter. Zu Beginn der zweiten Halbzeit war ein durchgestrichenes DFB-Logo von der Fankurve des VfB Stuttgart aus über die Ränge gereicht worden und schaffte es bis zu den Anhängern des FCB auf der gegenüberliegenden Seite des Berliner Olympiastadions.
Auf zahlreichen Spruchbändern hagelte es zudem aus beiden Fanlagern im Rahmen der gemeinsamen Protestaktion heftige Kritik am Deutschen Fußball-Bund. "Große Rivalen sind sich einig: F**k dich, DFB", hieß es beispielsweise auf einem Banner in der Kurve des Rekordmeisters. Zudem schallten minutenlang "Scheiß DFB"-Sprechchöre im Wechselgesang zwischen FCB- und VfB-Fans durch das weite Rund.
Anlass für die Proteste waren unter anderem die hohen Preise, die der DFB für Eintrittskarten zum Pokalfinale verlangte. "Mit 45 € (Fankategorie), 80 € (Kategorie 3), 150 € (Kategorie 2) und 195 € (Kategorie 1) ruft der DFB für die Eintrittskarten zum Pokalfinale einmal mehr Mondpreise auf. Betrachtet man den Stadionplan wird deutlich, dass unverhältnismäßig große Teile des Stadions in die teuren Kategorien 1 und 2 klassifiziert wurden", hieß es im Vorfeld der Partie in einer Mitteilung von Club Nr. 12, der Vereinigung der aktiven Fan-Szene des FC Bayern.
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Uli Hoeneß poltert: "... dann bin ich nicht mehr dabei"
Während der Proteste wurde zudem in den Kurven beider Vereine Pyrotechnik gezündet, weshalb das Spielfeld zeitweise stark vernebelt war. So sehr, dass Schiedsrichter Sven Jablonski das Spiel nach rund einer Stunde kurzzeitig unterbrechen musste.
"Ich habe hier in der zweiten Halbzeit auch stellenweise gar nichts gesehen. Und wenn die Zuschauer meinen, das ist ihre Form von Feiern, dann bin ich nicht mehr dabei", machte Hoeneß seinem Ärger weiter Luft. Bayerns Klubpatron forderte: "Die Vereine, der DFB und die Politik müssen hart durchgreifen, damit solche Unverschämtheiten nicht mehr passieren. Der DFB hat ja gar keine Schuld an irgendwas."
DFB-Pokalfinale: FC Bayern München tut sich gegen VfB Stuttgart zunächst schwer
Inmitten der Turbulenzen auf den Tribünen waren die Bayern in der 55. Minute durch Harry Kane in Führung gegangen. Stuttgart hatte dem Meister das Leben in Hälfte eins sehr schwer gemacht, nach dem Seitenwechsel steigerten sich die Münchener jedoch.
Kane sorgte in der 80. Minute mit seinem zweiten Treffer für eine Vorentscheidung, in der Nachspielzeit schnürte der englische Stürmerstar dann per Elfmeter sogar einen Dreierpack und traf zum 3:0-Endstand. Kane ist damit der erste Spieler überhaupt, der in einem DFB-Pokal-Finale einen lupenreinen Hattrick erzielt hat (drei Tore ohne Unterbrechung in einer Halbzeit). "Normale" Dreierpacks hatten in Pokalendspielen zuvor lediglich drei andere Spieler zustande gebracht: Uwe Seeler 1963 für den Hamburger SV, Roland Wohlfarth 1986 für den FC Bayern und Robert Lewandowski 2012 für Borussia Dortmund.
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Die nächsten Termine des FC Bayern München
Termin
Spiel
Wettbewerb
25. Juli
SV Wehen Wiesbaden - FC Bayern
Testspiel
4. August
Jeju SK FC - FC Bayern
Testspiel
7. August
FC Bayern - Aston Villa
Testspiel
15. August
FC Bayern - RB Leipzig
Testspiel
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.