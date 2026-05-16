Eine Tragödie für Oliver Baumann, ein kommunikatives Desaster von Julian Nagelsmann: Kommentar zur Causa Neuer

Wenn man Julian Nagelsmann in seiner Zeit als Bundestrainer etwas bislang kaum zum Vorwurf machen konnte, dann, dass die Spieler immer wussten, woran sie bei ihm waren. Schon rund um die Heim-EM 2024 sorgte der 38-Jährige mit deutlichen Ansagen dafür, dass die Spieler stets Gewissheit in Bezug auf ihre vorgesehene Rolle innerhalb der Mannschaft hatten und Missverständnisse so gar nicht erst entstehen konnten. Bisweilen waren Nagelsmanns Ansagen auch fast schon zu deutlich - etwa, bei seinem viel diskutierten Umgang mit Deniz Undav.
Diesem offenbarte Nagelsmann hinsichtlich der bevorstehenden WM, ihn trotz seiner starken Leistungen und beeindruckenden Zahlen im Trikot des VfB Stuttgart nicht als Stammspieler in der Sturmspitze zu sehen, was vor allem bei den zurückliegenden Länderspielen gegen die Schweiz und Ghana für reichlich Diskussionsstoff sorgte.