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Christian Guinin

Eine Tragödie für Oliver Baumann, ein kommunikatives Desaster von Julian Nagelsmann: Kommentar zur Causa Neuer

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Manuel Neuer steht offenbar unmittelbar vor einem Comeback ins DFB-Team. Für Oliver Baumann wäre dies eine menschliche Tragödie - die Bundestrainer Julian Nagelsmann zu verantworten hätte. Eine Rückkehr des Bayern-Torwartes würde außerdem Nagelsmanns Glaubwürdigkeit zerstören. Ein kommunikatives Desaster, welches mit Leichtigkeit verhindert hätte werden können. Ein Kommentar.

Wenn man Julian Nagelsmann in seiner Zeit als Bundestrainer etwas bislang kaum zum Vorwurf machen konnte, dann, dass die Spieler immer wussten, woran sie bei ihm waren. Schon rund um die Heim-EM 2024 sorgte der 38-Jährige mit deutlichen Ansagen dafür, dass die Spieler stets Gewissheit in Bezug auf ihre vorgesehene Rolle innerhalb der Mannschaft hatten und Missverständnisse so gar nicht erst entstehen konnten. Bisweilen waren Nagelsmanns Ansagen auch fast schon zu deutlich - etwa, bei seinem viel diskutierten Umgang mit Deniz Undav.

Diesem offenbarte Nagelsmann hinsichtlich der bevorstehenden WM, ihn trotz seiner starken Leistungen und beeindruckenden Zahlen im Trikot des VfB Stuttgart nicht als Stammspieler in der Sturmspitze zu sehen, was vor allem bei den zurückliegenden Länderspielen gegen die Schweiz und Ghana für reichlich Diskussionsstoff sorgte.

  • So ist es deshalb nun umso verwunderlicher, dass der Bundestrainer in der Causa um eine Rückkehr von Manuel Neuer in die deutsche Nationalmannschaft eine solche Klarheit und Deutlichkeit in seinem Handeln vermissen lässt. Sollte sich Neuer am kommenden Donnerstag tatsächlich auf der vorläufigen Kaderliste Nagelsmanns wiederfinden, wäre das nicht weniger als ein kommunikatives Desaster und der Verlust jeglicher Glaubwürdigkeit für den Bundestrainer.

    Schließlich hatte dieser, als er auf das Thema in den vergangenen Wochen und Monaten angesprochen wurde, immer wieder behauptet, dass sich eine Diskussion aufgrund des endgültigen Rücktritt Neuers aus dem DFB-Team nach der EM 2024 erübrige und er anstatt des Bayern-Keepers mit Oliver Baumann als Nummer eins für das WM-Turnier plane.

    Sicher, falls es zur Kehrtwende käme, würde sie in erster Linie von Neuer ausgehen. Nagelsmann würde lediglich auf den Rücktritt vom Rücktritt reagieren. Doch dafür ist es jetzt viel zu spät!

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    Manuel Neuers mögliche Rückkehr zum DFB: Oliver Baumann wäre der Leidtragende

    Vor allem für den Schlussmann der TSG Hoffenheim wäre ein Comeback Neuers ein Schlag ins Gesicht. Im Trikot der Nationalmannschaft hatte sich der 35-Jährige seit seiner Beförderung kaum etwas zu Schulden lassen kommen, während der WM-Qualifikation hielt er teilweise sogar herausragend und setzte sich daher folgerichtig gegen Stuttgarts Alexander Nübel im Duell um den vermeintlichen Nummer-eins-Status beim Turnier in den USA, Kanada und Mexiko durch.

    Noch am Samstagnachmittag, unmittelbar nach der 0:4-Niederlage Hoffenheims gegen Borussia Mönchengladbach, zeigte sich Baumann deshalb selbstsicher, als Stammtorhüter in die WM zu gehen. Nagelsmann habe ihm in einem "Vier-Augen-Gespräch" klar und deutlich das "Vertrauen ausgesprochen. Ich habe meine Infos. Punkt." Sollte es nun anders kommen und der 35-Jährige tatsächlich für Neuer in die zweite Reihe rücken müssen, käme dies einer beispiellosen Demütigung gleich.

    Speziell auf der Torhüter-Position, auf der Kontinuität so wichtig ist, wie nirgends sonst, ist ein solches Hin und Her absolut kontraproduktiv. Neuer würde, sollte er einer Rückkehr grünes Licht erteilen, definitiv als Nummer eins zur WM reisen und den innerhalb des Teams eigentlich eingespielten Baumann auf die Bank verdrängen. Der von einigen Experten angeführte Vergleich mit dem Comeback von Toni Kroos vor der EM 2024 zieht daher nicht.

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    Julian Nagelsmann hätte Manuel Neuer früher zu Entscheidung zwingen müssen

    Noch viel bitterer macht das ganze Schauspiel, als dass es von Nagelsmann problemlos hätte verhindert werden können.

    Laut Manuel standen er und der Bundestrainer in Kontakt. Nagelsmann hätte, als vor Monaten die Diskussionen um eine mögliche Rückkehr Neuers hochkochten, das Gespräch mit dem Keeper suchen und ihm gewissermaßen die Pistole auf die Brust setzen müssen. Nagelsmann hätte Neuer früher zu einer endgültigen Entscheidung bezüglich seiner Zukunft im DFB-Team zwingen müssen. Nun wirkt es eher so, als hätte Nagelsmann sich von Neuer hinhalten lassen und den Daumen letztlich nur wegen des immensen öffentlichen Drucks heben würde.

    Denn auch aus sportlicher Sicht sprechen keineswegs alle Faktoren für Neuer. Zwar verfügt der 40-Jährige über jede Menge Erfahrung, die während eines solchen Turniers in diversen Situationen von immensem Vorteil sein kann, leistungstechnisch war Baumanns Saison aber kaum schlechter als die des FCB-Keepers. So sticht bei Neuer einerseits sein herausragender Auftritt im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Real Madrid heraus, gleichzeitig mehrten sich aber auch die individuellen Fehler.

    Wenige Wochen vor WM-Beginn - in einer Phase, in der sich die Mannschaft eigentlich voll und ganz auf das Turnier konzentrieren müsste - bestimmen vermeidbare Nebengeräusche das Bild. Schnell werden diese nicht verstummen, denn eines ist auch völlig klar: Egal wer von beiden am Ende im Kasten steht - bei einem Patzer steht direkt die nächste Grundsatzdiskussion ins Haus.

Häufig gestellte Fragen

Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.

Sie hat keinen Eigentümer im engsten Sinne, denn die Verwaltung erfolgt durch den DFB.

Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Allianz Arena, im Signal Iduna Park und aber auch in anderen Anlagen.

Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.

Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordteamspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131). 

Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.

Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.

In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".

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