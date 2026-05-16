Eine Tragödie für Oliver Baumann, ein kommunikatives Desaster von Julian Nagelsmann: Kommentar zur Causa Neuer

Noch viel bitterer macht das ganze Schauspiel, als dass es von Nagelsmann problemlos hätte verhindert werden können.

Laut Manuel standen er und der Bundestrainer in Kontakt. Nagelsmann hätte, als vor Monaten die Diskussionen um eine mögliche Rückkehr Neuers hochkochten, das Gespräch mit dem Keeper suchen und ihm gewissermaßen die Pistole auf die Brust setzen müssen. Nagelsmann hätte Neuer früher zu einer endgültigen Entscheidung bezüglich seiner Zukunft im DFB-Team zwingen müssen. Nun wirkt es eher so, als hätte Nagelsmann sich von Neuer hinhalten lassen und den Daumen letztlich nur wegen des immensen öffentlichen Drucks heben würde.

Denn auch aus sportlicher Sicht sprechen keineswegs alle Faktoren für Neuer. Zwar verfügt der 40-Jährige über jede Menge Erfahrung, die während eines solchen Turniers in diversen Situationen von immensem Vorteil sein kann, leistungstechnisch war Baumanns Saison aber kaum schlechter als die des FCB-Keepers. So sticht bei Neuer einerseits sein herausragender Auftritt im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Real Madrid heraus, gleichzeitig mehrten sich aber auch die individuellen Fehler.

Wenige Wochen vor WM-Beginn - in einer Phase, in der sich die Mannschaft eigentlich voll und ganz auf das Turnier konzentrieren müsste - bestimmen vermeidbare Nebengeräusche das Bild. Schnell werden diese nicht verstummen, denn eines ist auch völlig klar: Egal wer von beiden am Ende im Kasten steht - bei einem Patzer steht direkt die nächste Grundsatzdiskussion ins Haus.