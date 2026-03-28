Die Zeichen für eine Rückkehr von Nico Paz zu Real Madrid in diesem Sommer verdichten sich immer mehr. Wie die spanische Zeitung As berichtet, haben sich die Königlichen entschieden, die Rückkaufoption zu ziehen und den Argentinier vom Serie-A-Klub Como 1907 loszueisen.
Eine spezielle Klausel macht es möglich: Real Madrid macht wohl Rückkehr von Riesentalent perfekt
Demnach müsse Real nur neun Millionen Euro hinblättern, um sich die Dienste von Paz zu sichern. Der 21-Jährige ist erst im Sommer 2024 für nur sechs Millionen Euro von Real Madrid zu Como gewechselt und entwickelte sich dort zu einem der besten Spieler der italienischen Liga. In der laufenden Saison kommt der offensive Mittelfeldspieler in 33 Pflichtspielen auf starke elf Treffer und sechs Vorlagen.
- AFP
Nico Paz hat Rückkehr angeblich schon zugestimmt
Dass die Madrilenen früher oder später die Klausel für Paz ziehen würden, wird bereits seit geraumer Zeit spekuliert. Schon im November berichtete Transferexperte Fabrizio Romano, dass Paz einer Rückkehr in die spanische Hauptstadt zugestimmt habe.
Paz wechselte 2016 in die Jugend von Real Madrid und arbeitete sich bis in die Castilla hoch, die Reservemannschaft der Königlichen. Noch bevor ihm jedoch der Durchbruch bei den Profis gelang, verkauften ihn die Blancos - inklusive einer Rückkaufklausel. Diese soll bis Sommer 2025 bei acht Millionen Euro gelegen haben und beträgt nun neun Millionen.
Nico Paz: Statistiken in der Saison 2025/26
- Spiele: 33
- Tore: 11
- Vorlagen: 6
- Einsatzminuten: 2.706