Eine spezielle Klausel macht es möglich: Real Madrid macht wohl Rückkehr von Riesentalent perfekt

Dass die Madrilenen früher oder später die Klausel für Paz ziehen würden, wird bereits seit geraumer Zeit spekuliert. Schon im November berichtete Transferexperte Fabrizio Romano, dass Paz einer Rückkehr in die spanische Hauptstadt zugestimmt habe.

Paz wechselte 2016 in die Jugend von Real Madrid und arbeitete sich bis in die Castilla hoch, die Reservemannschaft der Königlichen. Noch bevor ihm jedoch der Durchbruch bei den Profis gelang, verkauften ihn die Blancos - inklusive einer Rückkaufklausel. Diese soll bis Sommer 2025 bei acht Millionen Euro gelegen haben und beträgt nun neun Millionen.