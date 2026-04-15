"Eine skandalöse Entscheidung": Spanische Medien attackieren nach Real Madrids Champions-League-Aus den Schiedsrichter

Wie erwartet hat sich die spanische Presse nach dem Champions-League-Aus von Real Madrid beim FC Bayern München auf Schiedsrichter Slavko Vincic gestürzt.

Beim Stand von 3:2 für die Königlichen hatte der Unparteiische aus Slowenien Reals Einwechselspieler Eduardo Camavinga mit Gelb-Rot vom Platz gestellt. Der Franzose hatte erst Harry Kane höchstens leicht gefoult und dann den Ball in den Händen gehalten, als er weglief. Dafür sah er Gelb, wobei Vincic offensichtlich nicht mehr auf dem Schirm hatte, dass er Camavinga vorher schon mit Gelb verwarnt hatte, sodass er Gelb-Rot zücken musste.