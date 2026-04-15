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SLAVKO VINCIC IMAGO / DeFodi Images
Daniel Buse

"Eine skandalöse Entscheidung": Spanische Medien attackieren nach Real Madrids Champions-League-Aus den Schiedsrichter

Champions League
Bayern München - Real Madrid
Bayern München
Real Madrid

Für die Medien in Spanien ist eine Person verantwortlich für Real Madrids Ausscheiden aus der Champions League: Schiri Slavko Vincic.

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Wie erwartet hat sich die spanische Presse nach dem Champions-League-Aus von Real Madrid beim FC Bayern München auf Schiedsrichter Slavko Vincic gestürzt. 

Beim Stand von 3:2 für die Königlichen hatte der Unparteiische aus Slowenien Reals Einwechselspieler Eduardo Camavinga mit Gelb-Rot vom Platz gestellt. Der Franzose hatte erst Harry Kane höchstens leicht gefoult und dann den Ball in den Händen gehalten, als er weglief. Dafür sah er Gelb, wobei Vincic offensichtlich nicht mehr auf dem Schirm hatte, dass er Camavinga vorher schon mit Gelb verwarnt hatte, sodass er Gelb-Rot zücken musste. 

  • "Was für eine Ungerechtigkeit!", schrieb die spanische Sportzeitung Marca und machte mit der Auswahl des Bildes, auf dem Vincic dem entsetzten Camavinga die Rote Karte präsentiert, sofort klar, um was es geht. 

    Der spanische Ex-Schiedsrichter Alfonso Perez Burrull regte sich ebenfalls bei Radio Marca über Vincics Entscheidung auf. "Es ist völlig unverhältnismäßig, einen Spieler für so eine Aktion vom Platz zu stellen. Er hält den Ball nur drei Sekunden lang. Der Schiedsrichter muss viel sensibler handeln, wenn man bedenkt, was für die Mannschaften auf dem Spiel steht und vor allem, welche Auswirkungen seine Entscheidung auf das Spiel hat. Das grenzt an Machtmissbrauch." 

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  • ARDA GÜLER REAL MADRID IMAGO / NurPhoto

    AS: "Vincic ruinierte das Spiel"

    Noch viel deutlicher wurde die Sportzeitung AS in ihrem Kommentar: Von einem "abscheulichen Schiedsrichter" war die Rede. "Vincic ruinierte das Spiel, indem er Camavinga die zweite Gelbe Karte zeigte. Unerhört in einem Spiel auf diesem Niveau. Eine skandalöse Entscheidung", so das Blatt. 

    In Überzahl gelangen dem FC Bayern noch zwei Tore zum 4:3-Sieg und dem Einzug ins Halbfinale, in dem in zwei Wochen Paris Saint-Germain wartet. Für seine Kommentare in Richtung des Schiedsrichters Vincic sah Reals Arda Güler nach dem Abpfiff noch die Rote Karte. 

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