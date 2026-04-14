"Eine schockierende Entscheidung": Michael Carrick ist nach Manchester Uniteds Niederlage gegen Leeds restlos bedient

Schiedsrichter Paul Tierney zeigte Martinez nach Ansicht der TV-Bilder die Rote Karte (56.), Leeds mit Teammanager Daniel Farke gewann erstmals seit Februar 1981 in der höchsten englischen Liga beim Rekordmeister (2:1).

Sehr zum Ärger von Carrick. Der Ex-Profi nannte es "schockierend", dass Martinez vom Platz flog - und nicht Calvert-Lewin, der seinem Gegenspieler zuvor "die Arme ins Gesicht" geworfen habe. Martinez habe nicht an den Haaren seines Kontrahenten gezogen, sondern sie lediglich "berührt", beteuerte er. "Wir müssen aufpassen, wohin sich das Spiel entwickelt", meinte Carrick: "Es ist eine schockierende Entscheidung, absolut schockierend."