"Eine Mannschaft mit Eiern nicht gewohnt": Toni Kroos kritisiert FC Bayern für Auftritt gegen PSG

Für Kroos war offensichtlich, dass die Last der Bedeutung dieses Halbfinales die Beine der Bayern-Stars schwer werden ließ. "Man hat gemerkt, dass die Größe des Spiels schon Gewicht hatte", mutmaßte Kroos.

Doch Kroos suchte die Gründe nicht nur beim Scheitern der Bayern, sondern auch in der Qualität des Gegners. Dass PSG unter Luis Enrique eine neue Reife erlangt hat, imponierte dem Ex-Bayern-Profi sichtlich. Er lobte die Gäste für einen Mut, den man in der Allianz Arena selten in dieser Form sieht: Enrique habe "eine Mannschaft geformt, die da mit Eiern auftritt. Das ist Bayern nicht gewohnt, schon gar nicht zu Hause".

Auf der Gegenseite vermisste er genau diese Überzeugung. Dem FCB habe "der letzte Glaube" und der "letzte Push" gefehlt, um das Ruder noch einmal herumzureißen.