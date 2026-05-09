Der Traum vom Champions-League-Finale für den FC Bayern München ist nach dem Halbfinal-Aus gegen Paris Saint-Germain geplatzt. Während Trainer Vincent Kompany und seine Spieler noch versuchen, das 5:6 nach Hin- und Rückspiel zu verarbeiten, lieferte ein Mann eine scharfe Analyse, der weiß, wie man den Henkelpott gewinnt: Toni Kroos.
"Eine Mannschaft mit Eiern nicht gewohnt": Toni Kroos kritisiert FC Bayern für Auftritt gegen PSG
In seinem Podcast "Einfach mal Luppen" ließ der sechsfache Champions-League-Sieger kein gutes Haar an der Vorstellung des deutschen Rekordmeisters. Der frühe Schock durch Ousmane Dembeles Treffer nach nur drei Minuten war für den 36-Jährigen der Anfang vom Ende.
Der Ex-Nationalspieler fand drastische Worte für den Auftritt: "Bayern hat die erste halbe Stunde nicht stattgefunden", polterte der ehemalige Mittelfeld-Stratege. Besonders die fehlende Intensität und die handwerklichen Fehler stießen ihm sauer auf: "Ich finde, dass dieser Funke gefehlt hat. Ganz, ganz viele Ungenauigkeiten, total ungewöhnlich für Bayern. Falsche Entscheidungen, technische Fehler, falsche Pässe."
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Kroos: "Die Größe des Spiels hatte schon Gewicht"
Für Kroos war offensichtlich, dass die Last der Bedeutung dieses Halbfinales die Beine der Bayern-Stars schwer werden ließ. "Man hat gemerkt, dass die Größe des Spiels schon Gewicht hatte", mutmaßte Kroos.
Doch Kroos suchte die Gründe nicht nur beim Scheitern der Bayern, sondern auch in der Qualität des Gegners. Dass PSG unter Luis Enrique eine neue Reife erlangt hat, imponierte dem Ex-Bayern-Profi sichtlich. Er lobte die Gäste für einen Mut, den man in der Allianz Arena selten in dieser Form sieht: Enrique habe "eine Mannschaft geformt, die da mit Eiern auftritt. Das ist Bayern nicht gewohnt, schon gar nicht zu Hause".
Auf der Gegenseite vermisste er genau diese Überzeugung. Dem FCB habe "der letzte Glaube" und der "letzte Push" gefehlt, um das Ruder noch einmal herumzureißen.
Kroos von Olise-Leistung enttäuscht
Das Offensivspiel der Münchner war für Kroos viel zu leicht auszurechnen. Die Abhängigkeit von individuellen Geistesblitzen war in seinen Augen das taktische Todesurteil gegen die disziplinierten Franzosen.
"Das ganze Spiel war es entweder ein Eins-gegen-eins von Olise oder ein Eins-gegen-eins von Luis Diaz. Es waren die einzigen Waffen. Durch die Mitte ging eigentlich nichts nach vorne", sagte Kroos.
Besonders Michael Olise konnte die Erwartungen in diesem entscheidenden Moment nicht erfüllen. "Olise hat für seine Verhältnisse ein recht durchschnittliches Spiel gemacht und dann merkst du, dass eine wichtige Option für Tore bei den Bayern fehlt", so das Urteil des Weltmeisters von 2014.
Kroos blieb zwar bei seiner Einschätzung zur Qualität beider Kader, wonach die zwei besten Mannschaften des Kontinents aufeinandertrafen, doch sein sportliches Urteil fiel deutlich aus: "Vielleicht haben wir doch nochmal gesehen, dass die eine einen Tick besser ist als die andere."
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FC Bayern: Die nächsten Spiele des FCB
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Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.