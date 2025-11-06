Eine letzte Überprüfung am Donnerstag: FC Bayern angeblich "völlig überzeugt" von Wunschspieler

Auf der Read-Position rechts hinten sind die Münchner zahlenmäßig gut besetzt. Meist spielt in der aktuellen Saison dort Konrad Laimer, der ursprünglich als defensiver Mittelfeldspieler aus Leipzig geholt wurde. Laimer überzeugt im Team von Trainer Vincent Kompany mit seiner Einsatzbereitschaft und seiner Laufstärke.

Als Rechtsverteidiger steht dem FCB auch noch Josip Stanisic zur Verfügung, der allerdings auch in der Abwehrzentrale aufgeboten werden kann. Mit Sacha Boey gibt es noch einen weiteren Kandidaten für die Position hinten rechts. Der Franzose tat sich seit seinem Wechsel von Galatasaray Istanbul zunächst bei den Bayern schwer, doch in der laufenden Saison ist bei ihm ein leichter Formanstieg bei seinen meist kurzen Einsätzen zu erkennen.

"Drei Rechtsverteidiger, das ist schon Luxus", hatte Bayern Sportvorstand Max Eberl noch in der Sommerpause gesagt und sich angeblich um einen Transfer von Sacha Boey bemüht, der dann jedoch in München blieb.