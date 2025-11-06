Die Scouts des FC Bayern München verschaffen sich angeblich vor Ort am Donnerstag einen Eindruck vom Wunschspieler Givairo Read, der mit Feyenoord Rotterdam in der Europa League beim VfB Stuttgart antritt. Das berichtet die niederländische Fußballzeitschrift Voetbal International.
Eine letzte Überprüfung am Donnerstag: FC Bayern angeblich "völlig überzeugt" von Wunschspieler
Read soll Scout-Einschätzung in Stuttgart untermauern
Demnach beschäftigen sich die Münchner bereits seit längerer Zeit mit dem 19-jährigen Rechtsverteidiger und sind von ihm "völlig überzeugt". Beim Duell mit den Schwaben soll Read im besten Fall groß aufspielen, sodass die Bayern-Scouts die interne Einschätzung noch einmal mit der Leistung untermauern können.
Dem Bericht zufolge ist die Kontaktaufnahme mit Reads Klub Feyenoord der nächste logische Schritt, um den Teenager im kommenden Sommer zum FCB lotsen zu können.
FC Bayern hat Laimer, Stanisic und Boey für die Read-Position
Auf der Read-Position rechts hinten sind die Münchner zahlenmäßig gut besetzt. Meist spielt in der aktuellen Saison dort Konrad Laimer, der ursprünglich als defensiver Mittelfeldspieler aus Leipzig geholt wurde. Laimer überzeugt im Team von Trainer Vincent Kompany mit seiner Einsatzbereitschaft und seiner Laufstärke.
Als Rechtsverteidiger steht dem FCB auch noch Josip Stanisic zur Verfügung, der allerdings auch in der Abwehrzentrale aufgeboten werden kann. Mit Sacha Boey gibt es noch einen weiteren Kandidaten für die Position hinten rechts. Der Franzose tat sich seit seinem Wechsel von Galatasaray Istanbul zunächst bei den Bayern schwer, doch in der laufenden Saison ist bei ihm ein leichter Formanstieg bei seinen meist kurzen Einsätzen zu erkennen.
"Drei Rechtsverteidiger, das ist schon Luxus", hatte Bayern Sportvorstand Max Eberl noch in der Sommerpause gesagt und sich angeblich um einen Transfer von Sacha Boey bemüht, der dann jedoch in München blieb.
Read legt bei Feyenoord einen steilen Aufstieg hin
Sollte Givairo Read tatsächlich zu den Münchnern kommen, wäre Boey wohl der erste Kandidat für einen Abgang. Read besitzt in Rotterdam noch einen bis 2029 gültigen Vertrag und müsste demzufolge für eine Ablösesumme geholt werden. Sein Marktwert liegt aktuell bei rund 20 Millionen Euro.
Read wechselte 2023 aus der Jugend von Volendam zu Feyenoord. Im Oktober debütierte er in der niederländischen U21-Nationalmannschaft.
