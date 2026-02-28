"Eine Leistung, die nicht reicht, um in der Bundesliga zu bleiben": Trainer und Spieler schreiben Klassenerhalt ab

Trainer Frank Schmidt hat nach der 0:2-Niederlage im Kellerduell bei Werder Bremen kaum noch Hoffnung auf den Klassenerhalt des Bundesligisten 1. FC Heidenheim.

"Das wäre schon mehr als ein Wunder, wenn wir da unten rauskommen", sagte Schmidt am Samstagnachmittag bei Sky. Er sei keiner, "der hofft", sondern einer, "der normalerweise dran glaubt – aber das fällt mir gerade genauso schwer wie unseren Fans". Man habe "gegen den Tabellenvorletzten keine Chance gehabt, deswegen fällt es schwer, hier irgendetwas rauszuhauen".